HUAWEI DAYS: due giorni di promo sul sito e nell’app Huawei Store

Al nastro di partenza oggi ci sono gli Huawei Days: una nuova promozione per i prodotti dell’ecosistema HUAWEI che da oggi 29 luglio fino al 31 Luglio vedrà tantissimi prodotti in sconto come Smartphone, Tablet, Notebook ed accessori direttamente acquistabili sul sito Huawei Store o sull’app HUAWEI Store. seguiranno poi altre promo che continueranno durante le settimane di agosto e che saranno svelate prossimamente.

Vediamo insieme le offerte più allettanti di questi HUAWEI Days:

Laptop e accessori

Tra i prodotti in offerta ci sono i nuovi HUAWEI MateBook D 14’’ AMD e HUAWEI MateBook D 15’’ AMD eleganti e leggeri: pesano rispettivamente 1.38 e 1.53kg e sono perfetti per chi è sempre in movimento.

Solo per due giorni, fino al 30/7, HUAWEI MateBook D 15, zaino Backpack Swift e il Mouse Swift saranno disponibili al prezzo complessivo di 599,00€.

Solo per due giorni, dal 29/7 al 30/7 HUAWEI MateBook D14, zaino Backpack Swift e il Mouse Swift saranno disponibili al prezzo complessivo di 609,00€.

Con un peso di soli 1.3 kg e uno spessore di 14.9 mm, HUAWEI Matebook 13 AMD rappresenta il perfetto equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni e da oggi, integrato con il processore AMD Ryzen 5, è ancora più performante. Solo per due giorni, dal 29/7 al 30/7 2020, sarà possibile acquistare:

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 512GB, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift al prezzo complessivo di 699,00€ ;

Fino al 15/8, sarà possibile acquistare:

HUAWEI Matebook 13 AMD Non-Touch da 256GB, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift al prezzo complessivo di 599,00€ ;

Offerte lampo sono anche dedicate a HUAWEI MateBook 14, dal 29 luglio al 30 luglio 2020 – nelle versioni aggiornate con il processore Intel i7 o i5 riceverà. Nello specifico, sarà possibile acquistare:

– HUAWEI MateBook 14 (la versione i7, 16GB, 512GB, MX350), tablet HUAWEI MatePad T8 Wifi, HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 1.299,00€;

– HUAWEI MateBook 14 (la versione i5, 8GB, 512GB, MX350), tablet HUAWEI MatePad T8 Wifi, HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 999,00€;

Per chi cerca invece il massimo delle performance abbiamo in offerta il HUAWEI MateBook X Pro 2020 che abbiamo recentemente recensito anche qui su Techzilla.

Dal 29/7 al 30/7 2020, sarà possibile acquistare:

– HUAWEI MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i7, 16GB, 1TB, MX250, Touch), il tablet HUAWEI T5 da 10 pollici – nella versione da 64GB LTE – HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 1.899,00€

– HUAWEI MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i5, 16GB, 512GB, MX250), il tablet HUAWEI T5 da 10 pollici – nella versione da 64GB LTE – HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e lo zaino HUAWEI Backpack Swift al prezzo complessivo di 1.499,00€

Tablet

Anche tanti tablet in offerta e tra questi troveremo:

HUAWEI MatePad Pro (nella configurazione WiFi ), HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M Pencil al prezzo complessivo di 449,90€

Wearable e accessori

Non potevano mancare ovviamente gli sconti per i wearable come . HUAWEI Watch GT2e, HUAWEI FreeBuds 3i, HUAWEI Band 4 Pro che sono scontati fino al 25% per i due giorni di promozione.

Fino al 31 luglio, il nuovo HUAWEI Watch GT2e, sarà disponibile a 149,00€ (invece di 169,9€) e HUAWEI Band 4 Pro sarà disponibile a 59,90€ (invece di 79,90€). HUAWEI FreeBuds 3i invece saranno disponibili fino al 23 agosto a 89€ invece di 99€. Per i due giorni della promozione il prezzo calerà a 79,99€. Ci sarà anche HUAWEI Sound X, nella sua configurazione in inglese, sarà disponibile a 249,90€ (invece di 349,90€).

Smartphone

Anche gli smartphone HUAWEI sono soggetti alla promo di questi due giorni e nello specifico possiamo trovare:

Dal 29 al 30 luglio invece:

HUAWEI P40 lite 5G e HUAWEI FreeBuds 3i e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 349,90€.

Dal 31 luglio al 23 agosto lo stesso bundle costerà 369€. Ci sono offerte anche per la famiglia P40, valide dal 29 al 30 luglio, e anche un’offerta relativa al Mate Xs, il pieghevole di casa Huawei:

Offerta speciale anche per il piccolo della famiglia: HUAWEI P40 lite E. Fino al 23/8 2020 sarà possibile acquistare HUAWEI P40 lite E e HUAWEI Mini Speaker al prezzo complessivo di 169,90€.

Vantaggi anche per chi acquista HUAWEI Mate Xs. Dal 29/7 al 30/7 sarà possibile acquistare HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Watch GT 2 e HUAWEI FreeBuds 3 al prezzo complessivo di 2.599,9€.

Buoni HUAWEI DAYS!