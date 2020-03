Huawei Mate XS è finalmente pronto ad arrivare nelle nostre tasche, infatti il secondo smartphone pieghevole di Huawei sarà disponibile al pre-order da domani ( 10 Marzo ) in Italia.

Sarà infatti possibile pre-ordinare HUAWEI Mate Xs presso la grande distribuzione di elettronica, presso il Huawei Experience Store di Milano così come direttamente su Amazon.it.

Chi preordinerà Mate XS di Huawei riceverà in omaggio 50 GB extra di memoria da utilizzare per archiviare i propri dati su HUAWEI Cloud, oltre alla possibilità di accedere ad un servizio post vendita dedicato, che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o whatsapp, servizio gratuito di ritiro e consegna al domicilio e la priorità sulla riparazione del device presso i Huawei Customer Service Center.

Abbiamo già visto nel dettaglio Mate XS nell’articolo di lancio del prodotto, ma senza dubbio l’aspetto che più stupisce è il suo ampio display ripiegabile verso l’esterno FullView da 8 pollici. Grazie alla nuova cerniera FalconWing basterà un secondo per “trasformare” il nostro Mate XS in un tablet da 8 pollici con tutti i vantaggi dell’avere un display così grande all’occorrenza. Ricordiamo poi che il nuovo chipset Kirin 990 5G fornisce già il supporto alle nuove reti 5G.

Nonostante gli spazi ridotti il nuovo HUAWEI Mate Xs vanta inoltre una SuperSensing Quad Camera realizzata in collaborazione con Leica. Il sistema fotografico è posizionato sulla barra laterale ed è composto da una camera principale da 40MP (grandangolare, f/1,8), una fotocamera ultra grandangolare da 16MP (f/2,2), un teleobiettivo da 8MP (f/2,4, OIS) e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera.

Ricordiamo che Huawei Mate XS sarà commercializzato con il solo supporto agli HMS ( Huawei Mobile Services) con preinstallata Huawei AppGallery per l’accesso alle applicazioni.

A seguire la scheda tecnica completa di Huawei Mate XS:

Huawei Mate XS – Scheda tecnica

Schermo principale : HUAWEI FullView Display: Doppio Display Flexi OLED pieghevole con superficie complessiva da 8”(2480 x 2200 pixels) 6.6”, 2480 x 1148 Schermo secondario: 6.38”, 2480 x 892

: HUAWEI FullView Display: Doppio Display Flexi OLED pieghevole con superficie complessiva da 8”(2480 x 2200 pixels) 6.6”, 2480 x 1148 6.38”, 2480 x 892 Processore HUAWEI Kirin 990 5G 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.09 GHz) + 4 x Cortex-A55 (1.95 GHz)

HUAWEI Kirin 990 5G 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.09 GHz) + 4 x Cortex-A55 (1.95 GHz) Sistema Operativo: Android™ Open Source 10.01 + EMUI 10.0.1

Android™ Open Source 10.01 + EMUI 10.0.1 Memoria: 128GB RAM + 512GB ROM Esterna: Slot NanoSD™ fino a 256GB

128GB RAM + 512GB ROM Esterna: Slot NanoSD™ fino a 256GB Comparto Fotografico : Quattro fotocamere Leica:Sensore principale da 40MP F/1.8Lente ultra grandangolare da 16MP f/2.2Telefoto da 8MP OIS f/2.4Sensore 3D TOF (Time of Flight)Le quattro fotocamere posteriori fungono anche da comparto fotografico anteriore grazie alla speciale caratteristica pieghevole del doppio display

: Quattro fotocamere Leica:Sensore principale da 40MP F/1.8Lente ultra grandangolare da 16MP f/2.2Telefoto da 8MP OIS f/2.4Sensore 3D TOF (Time of Flight)Le quattro fotocamere posteriori fungono anche da comparto fotografico anteriore grazie alla speciale caratteristica pieghevole del doppio display Interazioni: Lettore d’impronta digitale laterale:

Lettore d’impronta digitale laterale: Batteria: 4500mAh HUAWEI SuperCharge 55W

4500mAh HUAWEI SuperCharge 55W Rete : DUAL SIM Scheda Principale Nano SIM 1:5G NR: N38/N41 (2515–2690 MHz)/N77/N78/N79/N1/N3/N28 (TX: 703–733 MHz, RX: 758–788 MHz)4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/324G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Scheda secondaria Nano SIM 2:4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/284G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)ConnettivitàWifi: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz/ 5 GHzBluetooth® 5.0 BLE, SBC, AAC, LDACNFC: Modalità supportate: Read Write/Peer to Peer/Card Emulation (pagamenti con scheda SIM 1 o HCE supportati)USB Tipo-C, USB 3.1 GEN1Funzionalità USB: Tethering, ricarica, OTG, MTP, cuffia con microfono

: DUAL SIM Nano SIM 1:5G NR: N38/N41 (2515–2690 MHz)/N77/N78/N79/N1/N3/N28 (TX: 703–733 MHz, RX: 758–788 MHz)4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/324G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Nano SIM 2:4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/284G TDD LTE: Bands 34/38/39/40/413G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz)ConnettivitàWifi: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz/ 5 GHzBluetooth® 5.0 BLE, SBC, AAC, LDACNFC: Modalità supportate: Read Write/Peer to Peer/Card Emulation (pagamenti con scheda SIM 1 o HCE supportati)USB Tipo-C, USB 3.1 GEN1Funzionalità USB: Tethering, ricarica, OTG, MTP, cuffia con microfono Sensori: Giroscopio, Bussola digitale, Sensore di prossimità, Sensore di gravità, Barometro, Sensore di temperatura del colore, Sensore di impronte digitale laterale, Sensore Hall, Sensore a infrarossi, Sensore di luce ambientale

Prezzo e disponibilità in Italia

HUAWEI Mate Xs è disponibile a partire da domani, 10 marzo, in pre-ordine, presso i negozi delle principali catene di elettronica di consumo, su Amazon.it, presso il Huawei Experience Store di CityLife a Milano e sul relativo sito, al prezzo consigliato di 2.599€.

Infine vi ricordiamo che Huawei sta cercando 20 Ambassador per la nuova Huawei Community, dove troveremo tutte le ultime novità sui prodotti Huawei, così come promozioni esclusive dedicate ai suoi membri.