Huawei annuncia ogg il nuovo HUAWEI MateBook D 16, un laptop leggero ad alte prestazioni con un ampio display da 16 pollici. Questo nuovo modello è dedicato allo Smart Office e oltre ad un design elegante introduce numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo display HUAWEI FullView, il processore Intel Core Serie H di 12a generazione ad alte prestazioni, un corpo metallico leggero e un’esperienza di collaborazione cross-device.

HUAWEI MateBook D 16 consente di trascorre un lungo periodo di tempo davanti allo schermo garantendo la protezione degli occhi senza però trascurare la qualità dell’esperienza visiva. È dotato di un display FullView da 16 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90%e un innovativo aspect ratio 16:10.

Il suo leggero corpo metallico pesa come un laptop da 15,6 pollici, con soli 1,7kg, permette di essere produttivi anche in movimento. HUAWEI MateBook D 16 assicura agli utenti la protezione dei propri occhi grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)5e, al contempo, riproduce accuratamente i colori delle immagini senza che si crei un effetto giallo. Inoltre, il display adotta anche il DC Dimmingche aiutaad alleviare l’affaticamento degli occhi.

HUAWEI MateBook D 16 è dotato di processore Intel Core H-Series i7-12700H di 12a generazione, con un TDP fino a 40W, RAM a doppio canale e un’unità a stato solido ad alta velocità che gestisce in modo impeccabile ed efficiente scenari di utilizzo multitasking e complessi, come l’analisi dei dati, la compilazione di codici, l’apertura di più pagine web, grafici o PowerPoint.

Oltre dalla potenza di elaborazione, le prestazioni di HUAWEI MateBook D 16 dipendono dall’innovativa tecnologia dell’antenna HUAWEI Metaline che consente di usufruire di reti wireless stabili. Anche in presenza di segnali Wi-Fi deboli, la velocità di download è aumentata del 55%, mentre il ritardo nel gaming e nelle videoconferenze è diminuito rispettivamente del 57% e del 67% .Inoltre, HUAWEI MateBook D 16 ha una corsa dei tasti di 1,5 mm e un design soft landing -ispiratoalle sonde spaziali -per facilitare la digitazione continuativa anche per tutto il giorno.

HUAWEI MateBook D 16 è dotato di una configurazione quadrupla di microfoni posizionati lungo i bordi che supporta la ricezione del suono da fonti distanti fino a cinque metri dal dispositivo. Gli algoritmi di riduzione del rumore AI sono in grado di ridurre il rumore di fondo durante una chiamata, mentre il Personal Voice Enhancement aiuta a concentrarsi sull’altoparlante .

HUAWEI MateBook D 16 porta la collaborazione tra più dispositivi a un livello completamente nuovo, grazie alla funzionalità Super Device che garantisce massima produttività con un’unica esperienza multidi spositivo.

Consente, infatti, di connettersi senza problemi ad altri dispositivi Huawei nelle vicinanze attraverso la collaborazione tra di loro. È sufficiente posizionare gli auricolari, i mouse, le tastiere, gli altoparlanti e le stampanti Huawei vicino a HUAWEI MateBook D 16: il portatile li riconoscerà automaticamente e fornirà una richiesta per associare i device in modorapido e semplice.

Con gli smartphone e i tablet è ancora più utile: una volta collegato il telefono in modalità wireless, l’interfaccia utente viene visualizzata sullo schermo del laptop, in modo da poterlo utilizzare come se lo smartphone e il laptop fossero un unico dispositivo. È possibile accedere e modificare i file, utilizzare e gestire fino a tre finestre di app del telefono contemporaneamente, rispondere a chiamate video o audio dal telefono attraverso il MateBook e persino utilizzare il mouse e la tastiera per controllare lo smartphone. Il tablet può essere trasformato in un blocco da disegno o in un secondo schermo, con documenti, immagini e altro ancora condivisi senza soluzione di continuità tra i due. In modalità Mirror, lo schermo del laptop viene proiettato sul tablet ed entrambi i dispositivi visualizzano lo stesso contenuto: il tablet può beneficiare delle prestazioni del laptop, mentre il laptop può accedere allo stilo del tablet, rendendo il disegno ancora più semplice. Con la modalità Extend, il display del portatile viene esteso al tablet che può così fungere da monitor esterno e scorrere e sfogliare facilmente tra i due dispositivi, perfetto per prendere appunti durante una lezione o una riunione. Infine, la modalità Collaborate consente di condividere i contenuti tra i dispositivi con un semplice drag and drop, in modo che tutto ciò che è rimasto su uno dei due dispositivi possa essere facilmente trasferito sull’altro.

È inoltre dotato della seconda generazione del Pocket Charger da 65W e di un maggior numero di porte per connessioni flessibili per rimanere sempre connessi ovunque ci si trovi.

Prezzi,disponibilità e promozioni

HUAWEI MateBook D16 nella versione con processorei7-12700H(16GB + 512GB) di 12agenerazioneè disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 1.299,00euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno. HUAWEI MateBook D16 nella versione con processore i5-12450H(16GB + 512GB)di 12agenerazioneè disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 999,00 euroc on in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

Con l’acquisto di HUAWEI MateBook D 16 si può ottenere un fantastico regalo scegliendo tra11:

HUAWEI MatePad 1112(Wi-Fi 6GB+64GB)per gli appassionati di design;

HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI MouseSwifte HUAWEI Display 23.8’’per chi non può più rinunciare allosmartworking;

HUAWEI MateView GT 27’’, perigamer più esigenti

