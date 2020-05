HUAWEI Matepad Pro arriva in Italia a 549,00€ – M Pencil in omaggio entro il 31 Maggio

Huawei annuncia la disponibilità in Italia di MatePad Pro, il nuovo tablet di fascia alta è infatti disponibile all’acquisto anche in Italia.

MatePad Pro è dotato di un display IPS LCD da 10,8 pollici con risoluzione 2K QHD (2560×1600 pixel) con un rapporto 16:10. Esteticamente è veramente elegante e i bordi sono ridotti al minimo inoltre la scelta di integrare la fotocamera anteriore da 8 Megapixel all’interno di un foro permette di raggiungere un rapporto schermo-scocca del 90%.

Al suo interno troviamo il potente chipset Kirin 990, il medesimo che troviamo sui nuovi smartphone di fascia alta Huawei.

La batteria da 7.250 mAh, le funzioni di risparmio energetico integrate in Kirin 990 e l’EMUI garantiscono al device un’importante autonomia. Il tablet è in commercio con un adattatore di alimentazione da 20W per una ricarica veloce e supporta il 40W HUAWEI SuperCharge, permettendo agli utenti di caricarlo ancora più velocemente.

Huawei MatePad Pro è perfetto per il multitasking grazie anche a HUAWEI APP Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration.

Le funzioni Multi Window e Multi-screen Collaboration permettono di lavorare, leggere un documento, rispondere a un messaggio e fruire di contenuti media, il tutto senza dover interrompere il lavoro permettendo di avere fino ad otto applicazioni o processi aperti in contemporanea su un unico schermo, senza alcun impatto sulle prestazioni.

HUAWEI MatePad Pro supporta anche HUAWEI M-Pencil per offrire un’esperienza di scrittura naturale e intuitiva. Con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, supporto per l’inclinazione e una punta realizzata in un materiale composito unico, gli utenti possono godere di un’incredibile precisione, reattività e sensibilità di HUAWEI M-Pencil.

L’abbinamento Bluetooth tra tablet e matita è facilissimo: basta posizionare HUAWEI M-Pencil sulla parte superiore di HUAWEI MatePad Pro. Lo stesso processo vale per la ricarica magnetica dell’accessorio. HUAWEI MatePad Pro supporta inoltre Smart Magnetic Keyboard, anch’essa collegabile facilmente al tablet via Bluetooth. I tasti sono posti ad una distanza di 1,3 mm tra loro per una digitazione confortevole, mentre il tasto Shift funziona anche da interruttore per Huawei Share, fornendo un rapido accesso alla funzione Multi-screen Collaboration

Prezzi e disponibilità in Italia

HUAWEI MatePad Pro è disponibile presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, e le principali insegne della distribuzione specializzata, ad un prezzo consigliato di 549,90€, nella configurazione 6GB + 128GB Wi-Fi. In omaggio Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard per gli acquisti fino al 31 maggio e seguente registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 14 giugno. Per gli acquisti presso Huawei Store e Huawei Experience Store, il bonus verrà erogato contestualmente alla consegna del prodotto.

Assistenza Dedicata, Riparazioni a Domicilio e 20% di sconto per i device fuori garanzia

Per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia del device. Inoltre, data la delicata situazione attuale, Huawei ha esteso fino al 15 giugno tutte le garanzie che terminano tra il 15 marzo e il 14 giugno. Huawei offre inoltre il 20% di sconto sulle riparazioni dei dispositivi fuori garanzia.

Ulteriori informazioni e il regolamento dell’iniziativa saranno disponibile sulla pagina dedicata alla promozione.