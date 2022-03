Arriva oggi il nuovo HUAWEI nova 9 SE, il nuovo smartphone della serie Nova pensato per i più giovani. E’ dotato di tripla fotocamera, ricarica rapida a 66W e processore Qualcomm Snapdragon 680 e sarà disponibile a 349€ al lancio con un’interessante promo.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia commenta così il debutto del nuovo Nova 9 SE:

“Con il lancio di HUAWEI nova 9 SE vogliamo ancora una volta elevare le normali funzionalità dei dispositivi mobile per offrire agli utenti più giovani strumenti che stimolino la creatività coinvolgendoli sempre di più nelle opportunità che il mondo offre. Tutto ciò è possibile grazie ad un comparto fotografico dalle specifiche distintive, alla fluidità di interazione tra i dispositivi Huawei e soprattutto all’ampia offerta dei Huawei Mobile Services e di AppGallery con numerosi partner. Il nostro ecosistema di servizi e app è infatti in continuo aggiornamento per garantire l’utilizzo ottimale dei nostri dispositivi e semplificare la vita digitale dei nostri utenti.”

HUAWEI nova 9 SE presenta uno display da 6,78” che supporta la gamma di colori P3, garantendo esperienze visive spettacolari con immagini fluide, colori vividi e dettagli incredibili. Con 10K-Level Smooth Light Adjustment, le esperienze visive di qualità continuano per tutto il giorno poiché la luminosità dello schermo è dinamicamente ottimizzata a seconda delle condizioni di luce ambientale.

Il design di HUAWEI nova 9 SE non passa inosservato, ha uno spessore di soli 7,94 mm ed è disponibile una nuova colorazione Crystal Blue realizzata in vetro 3D per un effetto lucido e una texture cristallina utilizzando la tecnologia nano texture a doppia pellicola. Inoltre, il modulo fotocamera Star Orbit Ring offre una rifrazione del bagliore a stella che accentua lo stile raffinato del dispositivo.

Comparto fotografico

HUAWEI nova 9 SE monta una fotocamera da 108MP che garantisce una qualità d’immagine eccellente in modalità High-Pixel.

Il sensore più grande e l’avanzata tecnologia di imaging integrata, permettono a nova 9 SE di offrire scatti estremamente nitidi in modalità High-Res, creando immagini senza perdita di dettagli anche quando vengono ingrandite di tre volte. In situazioni di scarsa luminosità, la tecnologia 9-in-1 pixel di HUAWEI nova 9 SE combina i gruppi di pixel in un unico pixel ultra-grande equivalente a 2,1μm per aumentare la luminosità dell’immagine. La fotocamera principale possiede un grande sensore da 1/1,52 pollici per fornire un’eccellente risoluzione e sensibilità alla luce, garantendo la massima nitidezza su tutte le immagini anche in condizioni di scarsa luminosità.

A differenza degli smartphone tradizionali che sono spesso dotati di un sensore della fotocamera da 64MP, HUAWEI nova 9 SE presenta il sistema AI Quad Camera da 108MP che comprende una fotocamera principale da 108MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, un obiettivo Bokeh da 2MP e un obiettivo macro da 2MP. Con più pixel, la fotocamera principale da 108MP ad altissima definizione (apertura f/1.9) aiuta gli utenti a catturare più facilmente i dettagli e a produrre foto emozionanti e ad alta definizione.

HUAWEI nova 9 SE dispone anche di una fotocamera frontale grandangolare (equivalente a 2.0μm, apertura f/2.2) con AI Beauty per un tocco in più in tutti i selfie. Supporta anche il passaggio automatico alla modalità grandangolare quando si ruota il telefono, facilitando i selfie di gruppo.

Troviamo poi diversi strumenti utili per i content creator: Grazie alla Continuous Front/Rear Recording, gli utenti possono passare dalla videocamera frontale a quella posteriore catturando fluidamente la loro storia in un unico file video. La modalità video Dual-View permette di mostrare la reazione agli eventi in diretta, utilizzando simultaneamente le fotocamere frontale e posteriore senza bisogno di editing.

HUAWEI nova 9 SE rende il processo di editing video semplice grazie a Hybrid Video, Image Search e One-Click Video Creation. Inoltre, con l’applicazione Petal Clip, gli utenti possono facilmente scegliere tra una varietà di modelli video e temi prima di pubblicare i loro vlog sui social media.

HUAWEI nova 9 SE supporta anche il Remote Shutter con gli smartwatch Huawei compatibili. Questo significa che si può facilmente fissare il HUAWEI nova 9 SE su un treppiede e scattare selfie di gruppo, senza doversi preoccupare di inquadrature imbarazzanti mentre si cammina da e verso la fotocamera.

Potenza a portata di mano

HUAWEI nova 9 SE è completato da un sistema di raffreddamento altrettanto potente: un sistema di dissipazione del calore al grafene in un’architettura a sandwich che è in grado di rilevare e raffreddare più rapidamente le aree surriscaldate. Questo significa che il dispositivo può funzionare a pieno ritmo pur rimanendo fresco al tatto anche durante lo streaming video.

Il dispositivo supporta anche la tecnologia 10-point Multi-Touch di Huawei e l’Ultra High Resolution Touch 8x. Lo smartphone fornisce una risposta veloce anche quando l’utente utilizza il touch-screen con più dita, mentre aiuta a stabilizzare la visuale quando si usa la funzione high-zoom. HUAWEI nova 9 SE offre un’ottima durata di utilizzo grazie alla batteria da 4.000mAh. Il tempo di inattività è ridotto al minimo, con il supporto di HUAWEI SuperCharge da 66W che impiega solo 15 minuti per caricare il telefono al 60%, o 36 minuti per caricarlo completamente. Garantito dalla certificazione TÜV Rheinland Safe Fast Charge, HUAWEI nova 9 SE offre un’esperienza di ricarica veloce e sicura.

Al suo interno troviamo l’interfaccia EMUI 12, gli utenti possono godere di un’esperienza fluida anche dopo aver utilizzato il dispositivo per un lungo periodo di tempo. Con un solo clic, il telefono può essere associato ad uno smartwatch Huawei o uno smart speaker, l’esperienza è intuitiva e senza interruzioni. Con il Distributed File System, HUAWEI nova 9 SE permette agli utenti di accedere ai file da un PC. In alternativa, gli utenti possono inviare file tra lo smartphone e altri dispositivi Huawei tramite Huawei Share. Non troveremo i servizi GOOGLE ma i servizi HMS di Huawei con App Gallery per scaricare le app.

Prezzi, disponibilità e promo di lancio

HUAWEI nova 9 SE è alimentato da processore Qualcomm Snapdragon 680. Dal 24 marzo HUAWEI nova 9 SE è disponibile su Huawei Store in tre scintillanti colori – Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black, al prezzo di €349,90 e in regalo le FreeBuds 4i del valore di €89, una custodia protettiva e l’estensione di 1 anno della garanzia.

