HUAWEI Gallery continua ogni giorno ad arricchirsi di nuove applicazioni e oggi lo Store di HUAWEI è il terzo App Store sul mercato con numeri in continua crescita. In occasione del recente App Promotion Summit Huawei ha inoltre ufficializzato il lancio di un nuovo piano di incentivi dedicato agli inserzionisti europei della piattaforma di advertising Huawei Ads.

Johan Othelius, CEO di Squid, ha dichiarato:

“La pubblicità su Huawei offre un’opportunità unica per raggiungere gli utenti di tutta Europa in un ambiente premium. Il nuovo programma di incentivi per di Huawei Ads Platform è un grande vantaggio per gli inserzionisti per raggiungere gli obiettivi legati alle campagne pubblicitarie.”

La piattaforma HUAWEI ADS è una piattaforma di mobile marketing che offre una soluzione efficace a questa sfida. Creata su misura per i dispositivi Huawei, la piattaforma offre un targeting preciso e vari formati pubblicitari studiati per raggiungere oltre 700 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Affidando le proprie ADS a HUAWEI ADS potremo infatti usufruire di:

Targeting mirato al mondo mobile , in grado di raggiungere in maniera mirata gli utenti mobile, compreso il pubblico di fascia alta dei nuovi device Huawei;

, in grado di raggiungere in maniera mirata gli utenti mobile, compreso il pubblico di fascia alta dei nuovi device Huawei; Risultati basati sulle performance : grazie alla disponibilità di diversi tipi di offerte, gli inserzionisti hanno maggiore controllo sulle campagne e capacità di gestire al meglio i propri investimenti, oltre a prezzi competitivi e flessibilità nel progettare campagne combinate;

: grazie alla disponibilità di diversi tipi di offerte, gli inserzionisti hanno maggiore controllo sulle campagne e capacità di gestire al meglio i propri investimenti, oltre a prezzi competitivi e flessibilità nel progettare campagne combinate; Posizionamento di annunci e formati attraverso tutto l’ecosistema Huawei , da HUAWEI AppGallery, il cui algoritmo aiuta a migliorare il conversion rate degli utenti di circa il 20%, a Petal Search, il motore di ricerca integrato in tutti i dispositivi Huawei, che include funzioni avanzate di ricerca visiva e vocale;

, da HUAWEI AppGallery, il cui algoritmo aiuta a migliorare il conversion rate degli utenti di circa il 20%, a Petal Search, il motore di ricerca integrato in tutti i dispositivi Huawei, che include funzioni avanzate di ricerca visiva e vocale; Rispetto della privacy: le soluzioni pubblicitarie Huawei sono pienamente conformi al GDPR e alla direttiva ePrivacy dell’UE nel trattamento dei dati personali oltre che nell’accesso e nella memorizzazione delle informazioni sul dispositivo di un utente, come cookie, strumenti di tracciamento pubblicitari, identificatori dei dispositivi e altre tecnologie di tracciamento.

Andrian Martinez, COO di Meteored, ha commentato:“Crediamo che Huawei Ads sia una grande opportunità per migliorare la visibilità di Meteored e aumentare le possibilità di espansione delle nostre applicazioni in tutto il mondo. Grazie al supporto del team Huawei stiamo ottenendo risultati promettenti con Huawei Ads e scoprendo tutto il suo potenziale.”

Il nuovo piano, oltre ad aiutare gli inserzionisti a cavalcare i trend di consumo e a sfruttare i canali di mobile marketing per ottenere ottimi risultati, prevede un credito pubblicitario di prova, sconti, momenti di coaching con il team Huawei e, per tutti coloro che si iscrivono alla piattaforma entro il 30 giugno 2021, supporto VIP aggiuntivo.

Per iniziare e usufruire di tutti i benefit previsti dal nuovo programma, gli inserzionisti potranno scaricareuna guida gratuitasu come utilizzare al meglio la piattaforma e registrare un account su Huawei Ads.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!