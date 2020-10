Il nuovo HUAWEI Watch GT 2 Pro è stato presentato da poche settimane ed ora finalmente è disponibile per l’acquisto anche in Italia, con un prezzo di listino di 299,90€ per uno smartwatch a cui non manca veramente nulla.

HUAWEI Watch GT 2Pro è uno smartwatch elegante e robusto e si adatta bene in ogni contesto, sia urbano che sportivo.

Tra le sue caratteristiche troviamo un telaio in titanio e quadrante in zaffiro, inoltre grazie alla funzionalità di ricarica wireless e con una batteria che arriva fino a due settimane di autonomia, è particolarmente apprezzato da chi pratica ogni tipo di sport.

Per quanto riguarda le modalità di allenamento sono previste sono più di 100 attività differenti, tra cui lo sci, lo sci di fondo, lo snowboard e il golf. Qualunque sia lo sport praticato, la guida di sicurezza all’aperto assicura che gli utenti siano pronti ad affrontare ogni sfida e al corrente delle condizioni meteo in qualunque momento.

HUAWEI Watch GT 2 Pro, con oltre 10 allenamenti di corsa pre-installati, offre un’assistenza continua guidata e vocale con un vero e proprio allenatore virtuale personale, la soluzione ideale anche per chi preferisce allenarsi da solo o in casa.

Per quanto riguarda la personalizzazione HUAWEI Watch GT 2 Pro permette oltre 200 opzioni diverse di personalizzazione del quadrante. Troviamo poi la funzione Huawei Share OneHop Watch Face, con cui è possibile trasferire rapidamente le immagini dalla galleria fotografica dello smartphone allo smartwatch o collegare istantaneamente i due dispositivi.

Sia HUAWEI Watch GT 2 Pro che HUAWEI Watch Fit sono pensati per permettere agli utenti di mantenere uno stile di vita sano, tenere sotto controllo le proprie performance sportive e monitorare alcuni parametri fisici di fondamentale importanza. Entrambi gli smartwatch hanno attiva la funzione per monitorare il livello di ossigeno nel sangue denominata SpO2.

HUAWEI Watch GT 2 Pro promo di lancio

Il nuovo smartwatch è acquistabile presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Due le colorazioni disponibili: Night Black, per i più sportivi, e Nebula Grey, per chi preferisce un look più classico.

Huawei ha pensato ad una promozione speciale per tutti coloro che acquistano entro il 20 ottobre HUAWEI Watch GT 2 Pro e HUAWEI Watch Fit. Incluso nel prezzo gli utenti riceverannoinfatti Huawei Smart Scale (valore commerciale di 49,90 euro) e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 euro).