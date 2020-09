Sono trascorsi pochi giorni dalla HDC ( Huawei Developer Conference ) dove sono state annunciate tantissime novità tra cui l’espansione dell’ecosistema software di HUAWEI e sopratutto l’annuncio di tanti nuovi prodotti, dalle FreeBuds Pro al nuovo HUAWEI Matebook 14 con chipset AMD.

Nello specifico da oggi sono disponibili all’acquisto in Italia le nuoveHUAWEIFreeBuds Pro,HUAWEIWATCH FIT,HUAWEIFreeLace Pro,HUAWEIWATCH GT 2 Pro eHUAWEIMateBook 14 AMD.

A seguire vediamo una panoramica dele novità presentate da HUAWEI e delle rispettive promozioni di lancio valide sin da oggi.

HUAWEIFreeBuds Pro

Le bellissime cuffiette HuaweiTrue Wireless Stereo (TWS) concancellazione intelligente e dinamica del rumore, sono da oggi disponibili in pre-ordine.

Tra le novità troviamo laModalità Aware e Voice Mode cheutilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità diconnettere gli auricolari con due devicecontemporaneamente– Android, iOS o Windows – consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all’altro, indipendentemente dal brand.

PREZZO E DISPONIBILITA’

HUAWEIFreeBuds Prosono disponibili – nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost – in pre-ordine da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di179,00€pressoHuaweiExperience Store,HuaweiStore, Amazon.it.

Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Frost Silver € 179.99 venduto da



PROMO DI LANCIO – HUAWEIBand 4Proin omaggio

Chi pre-ordinerà o acquisteràHUAWEIFreeBuds Prodal 16 settembre al 31 ottobre 2020, riceveràHUAWEIBand 4Pro(valore commerciale di 79,90€) incluso nel prezzo, oltre a6 mesi diHuaweiMusic VIP Membership.

Tutti coloro che pre-ordinano o acquistano esclusivamente suHuaweiStore,fino al 2 ottobre, oltre aHUAWEIBand 4 Pro riceveranno incluso nel prezzo ancheHUAWEIMini Speakere 6 mesi diHuaweiMusic. La consegna dei premi avverrà contestualmente alla consegna dell’ordine.

HUAWEIFreeLace Pro

HUAWEIFreeLace Pro, l’evoluzione delle precedentiHUAWEIFreeLace, di cui ereditano il look lineare ed elegante, sono dotate di cancellazione attiva del rumore ibrida degli auricolari ed è in grado di eliminare fino a 40 dB di interferenze. Capace di creare silenzio assoluto,HUAWEIFreeLace Pro consente davvero di rilassarsi e godere della propria musica nella pace più totale.

PREZZO E DISPONIBILITA’

HUAWEIFreeLace Pro saranno disponibili in Italia a partire dalle prossime settimane, ad un prezzo consigliato al pubblico di119,90€, nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.



Huawei Freelace CM70 Cuffie, Connessione Bluetooth, Wireless, Graphite Black € 49.8

€ 53.5 [-7%] venduto da

HUAWEIWATCH FIT

Il primo smartwatch con quadrante rettangolare e bordi arrotondatiad includere un veropersonal trainer animato,che offre12 workout e 44 dimostrazioni di postura.

HUAWEIWATCH FIT si occupa di fornire all’utente funzioni complete per il suo benessere, come il monitoraggio della SpO2 con cui tiene traccia della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del livello dello stress – suggerendo all’utente esercizi di respirazione per rilassarsi – e la gestione del ciclo mestruale, segnalandone l’arrivo e i giorni fertili.HUAWEIWATCH FIT è in grado di incoraggiare gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico grazie ad una ricca suite di feature intelligenti, tra cuicorsi di fitness animati,nuove modalità di allenamentoefunzioni di monitoraggio dei parametrie del proprio benessere.

PREZZO E DISPONIBILITA’

HUAWEIWATCH FITègiàdisponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 129,90€presso ilHuaweiExperience Store,HuaweiStore,Amazon.ite presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo.





PROMO DI LANCIO – HUAWEI SMART SCALE IN OMAGGIO



Tutti coloro che acquisterannoHUAWEIWATCH FIT fino al 20 ottobre 2020, riceverannoincluso nel prezzoHuaweiSmart Scale(del valore commerciale di 49,90 euro) eun mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 euro). Chi completerà l’acquisto pressoHuaweiStore potrà ricevere il premio contestualmente.

HUAWEIWATCH GT 2 Pro



HUAWEIWATCH GT 2 Proha untelaio in titanio e un quadrante in zaffiro ed offre oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante.

HUAWEIWATCH GT 2 Prooffre oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. La funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca raggiunge un livello più avanzato grazie alla tecnologiaHUAWEITruSeen™ 4.0+che si combina con unalente LED 6-in-1 e vetro posteriore in zaffiro, per fornire rilevamenti ancora più accurati.

Inoltre HUAWEIWATCH GT 2 Pro supporta il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca 24 ore 24, sia a riposo che durante l’allenamento, il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio dello stress durante tutto il giorno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

PREZZO E DISPONIBILITA’

HUAWEIWATCH GT 2 Proè disponibile in pre-ordine da oggi in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica,al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 europresso ilHuaweiExperience Store,HuaweiStore, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo.



HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black € 158.89

€ 229 [-31%] venduto da

Inoltre, fino al 20 ottobre 2020,chi acquisteràHUAWEIWATCH GT2 Pro riceverà incluso el prezzoHuaweiSmart Scale(valore commerciale di 49,90 euro) eun mese di abbonamento presso le palestre McFit(valore commerciale di 39,90 euro). Effettuando l’acquisto pressoHuaweiStore, l’omaggio si riceverà contestualmente al device acquistato.

HUAWEIMateBook 14 AMD

HUAWEIMateBook 14vanta un display FullView 2K da 14’’, il nuovo processore mobile 7nm AMD Ryzen™ 4000 H-Series,16G di RAM e altro ancora, tutte caratteristiche che permettono di utilizzare il laptop in continuità grazie alle soluzioni proprietarieHuawei, comeHuaweiShare.

E’ uno dei pochi sul mercato a utilizzare unaspect ratio del 3:2. Inoltre, con 2160×1440 a 185PPI, 100% della gamma di colori RGB (valore tipico) e vanta una batteria da 56 Wh che, insieme alla soluzione di gestione energetica smart diHuawei, permette una buona durata della batteria.

PREZZO E DISPONIBILITA’

HUAWEIMATEBOOK 14 AMD è disponibile da oggi in pre-ordine al prezzo al pubblico consigliatodi 799,90€presso ilHuaweiExperience Store,HuaweiStore, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Inoltre, fino al 31 ottobre, chiunque acquisteràHUAWEIMateBook 14 AMD pressoHuaweiStore riceverà incluso nel prezzo, contestualmente all’acquisto,HUAWEIWifi AX3 –valore commerciale: 99,90 euro – ilmouse bluetooth Swift– valore commerciale: 39,90 euro – e lo zaino coordinatoHuaweiBackpack,del valore commerciale di 39,90 euro.