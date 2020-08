“Insieme, con un semplice tocco” tanti vantaggi e offerte sugli smartphone HUAWEI fino al 31 Agosto

Al nastro di partenza una nuova campagna estiva per HUAWEI che fino al 31 Agosto permette di acquistare smartphone, accessori e servizi con forti sconti e vantaggi.

Solo fino al 31 agosto, infatti, chi sceglierà un prodotto dell’ecosistema Huawei, riceverà i vantaggi offerti da incredibili partner, oltre a HUAWEI FreeBuds 3i, HUAWEI Mini Speaker[1] e le promozioni legate ai Huawei Mobile Services, Music, Video, Cloud.

Ma i veri protagonisti dell’iniziativa sono i più recenti dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services, tra cui HUAWEI P40, P40 Pro, P40 Pro +, P40 lite, Y Series.

Come funziona la Promo HUAWEI “Inseme con un semplice tocco”

Tutti coloro che acquisteranno uno smartphone della famiglia HUAWEI P40 (P40, P40 Pro, P40 Pro+, lite, lite E, lite 5G), della Y Series (HUAWEI Y5P, Y6P), P Smart S e i tablet HUAWEI MatePad Pro e T8, potranno ricevere in omaggio HUAWEI Freebuds 3i (valore commerciale 99,00 euro) e HUAWEI mini speaker (valore commerciale 29,90€), oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand. Ma non finisce qui. Gli utenti potranno infatti ricevere bonus esclusivi da parte dei nostri partner, in base al prodotto acquistato:

Codice sconto del 20% Alitalia su un volo di andata e ritorno, Italia ed Europa, per due persone;

su un volo di andata e ritorno, Italia ed Europa, per due persone; 30€ di voucher Italo spendibili per una tratta nazionale, alla scoperta delle meraviglie d’Italia;

spendibili per una tratta nazionale, alla scoperta delle meraviglie d’Italia; Bonus per l’attivazione di un nuovo conto HYPE: 10€ per i clienti Start, 15€ per i Plus e 25€ per i Premium

Coupon sconto del 25% da utilizzare nei ristoranti Burger King per l’acquisto di un menù

per l’acquisto di un menù Bonus da 5€ per i nuovi iscritti a Satispay

Codice sconto di 4€ da utilizzare per gli acquisti sulla popolare piattaforma di shopping AliExpress

Oltre agli ultimi arrivati in casa Huawei, anche altri prodotti potranno godere di vantaggi e promozioni a loro dedicate. Tra questi, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI nova 5t, che consentiranno agli utenti di ricevere in omaggio 6 mesi di HUAWEI Music, 3 mesi di HUAWEI Video e 50GB di HUAWEI Cloud per 3 mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato: https://consumer.huawei.com/it/summercampaign/

Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim € 179.49

€ 189.99 [-6%] Vedi l'offerta venduto da

HUAWEI T5 Mediapad Tablet con Display da 10.1", 32 GB Espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, Wi-Fi, Nero € 159.9

€ 229.9 [-30%] Vedi l'offerta venduto da

I CLIENTI AL CENTRO, ANCHE NELL’ASSISTENZA POST VENDITA

Continuano le offerte anche post vendita: fino al 31 agosto sarà possibile ottenere il 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato per le parti necessarie alla riparazione dei dispositivi fuori garanzia e ben il 40% sconto sull’applicazione delle pellicole protettive frontali e posteriori, oltre ad un omaggio da parte del service team.

Vivere un’esperienza intelligente, completa, senza soluzione di continuità tra i diversi device ad un prezzo agevolato è ora possibile grazie alla promozione estiva “Insieme, con un semplice tocco”.

SCARICA & VINCI

Le sorprese con Huawei non finiscono mai. Fino al 16 agosto tutti coloro che scaricheranno da Huawei AppGallery un’app dalla pagina della campagna Scarica e Vinci MatePad Pro avranno la possibilità di partecipare all’estrazione che darà la possibilità di vincere un HUAWEI MatePad Pro e 27 voucher HUAWEI Video. Partecipare è molto semplice: bisogna scegliere e scaricare un’app[11] tra quelle presenti nella pagina e attenderne l’installazione, una volta installata si può cliccare sulla ruota della fortuna presente allo stesso link e attendere il risultato.

Le 27 app sono tra le più amate e scaricate da Huawei AppGallery, lo store di Huawei già terzo al mondo, che vanta ad oggi oltre 460 milioni di utenti attivi in tutto il mondo con oltre 184 miliardi di app scaricate globalmente nel primo semestre 2020. In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core.