Samsung continua a stupire, questa volta dando vita a una collaborazione unica tra l’arte e la tecnologia. Dopo il successo della serie Galaxy S23 personalizzata con le opere d’arte di Keith Haring, arriva ora la personalizzazione del celebre smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip5. Grazie a una serie di card speciali, questo dispositivo iconico può ora essere reso ancora più unico, interagendo con l’arte di Keith Haring.

Tre card straordinarie permettono di trasformare il Galaxy Z Flip5 in un oggetto da collezione veramente esclusivo. Le card presentano i caratteristici personaggi bidimensionali e i simboli stilizzati dell’arte inconfondibile di Keith Haring: Love, con il celebre cuore sorretto da due omini, Music, con un deejay che mette i dischi alla console, e People, con le iconiche figure in movimento super colorate. Inserendo una di queste card nella cover FlipSuit Case, sullo schermo esterno del Galaxy Z Flip5 comparirà automaticamente una GIF originale in sintonia con l’opera d’arte della card.

Questo matrimonio tra arte e tecnologia è stato accolto con entusiasmo da Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. Ha sottolineato come la personalizzazione dello smartphone e la celebrazione della creatività di Keith Haring siano i pilastri fondamentali di questa collaborazione artistica, che riempie di orgoglio tutto il team.

Il Galaxy Z Flip5 è un dispositivo che offre una straordinaria esperienza pieghevole, consentendo agli utenti di esprimere la propria individualità con stile. La nuova Flex Window, con l’ausilio dei Widget disponibili, permette di controllare app, visualizzare notifiche ed eseguire azioni con estrema facilità, semplicemente pizzicando lo schermo. Questo rende il passaggio da una funzionalità all’altra un gioco da ragazzi, senza dover aprire lo smartphone. Dalle previsioni del tempo alla musica, passando per la cronologia delle chiamate e i pagamenti in mobilità, tutto è a portata di un semplice tocco.

Grazie al suo design unico e alla sua forma, il Galaxy Z Flip5 offre un’esperienza fotografica senza precedenti. Gli utenti possono scattare selfie di alta qualità anche con la fotocamera posteriore, e con la funzionalità FlexCam è possibile catturare immagini straordinarie da diverse angolazioni. Inoltre, l’aggiunta di miglioramenti legati all’intelligenza artificiale rende possibile la creazione di immagini e video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alle funzionalità Nightography migliorate.

Le card Keith Haring X Samsung sono disponibili sullo shop online di Samsung.it e in selezionati punti vendita di elettronica di consumo. Ognuna di queste card ha un prezzo al pubblico di 14,90 euro per ciascun soggetto (Love, Music, People), mentre la cover FlipSuit Case è disponibile al prezzo di 49,90 euro. Gli smartphone Samsung Galaxy Z Flip5 possono essere acquistati a partire da 1.249 euro.

In sintesi, questa partnership tra Samsung e Keith Haring unisce l’arte e la tecnologia in un connubio unico, consentendo agli utenti di personalizzare il loro Galaxy Z Flip5 con l’arte di uno dei più celebri artisti del XX secolo.

