Si rinnova il Kindle Papwerwhite che è oramai giunto alla sua 11° generazione e che introduce alcuni piccoli miglioramenti ed una nuova cover in sughero. E’ infatti già disponibile all’acquisto il nuovo Kindle Paperwhite 11°che ovviamente possiamo trovare direttamente su Amazon.it a questo link.

Si tratta di un aggiornamento che migliora le performance durante la lettura dei nostri e-book e che introduce una nuova interfaccia utente.

Inoltre, è progettato all’insegna della sostenibilità ambientale ed è idoneo al Climate Pledge di Amazon. È , infatti, realizzato con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso ugualmente riciclato.



Le novità del Kindle 11° gen

Il nuovo Kindle ha uno schermo da 6,8’’ antiriflesso, fino a 10 settimane di autonomia, tonalità della luce regolabile, ricarica USB-C e 8 GB di spazio di archiviazione.

Il nuovo Kindle Paperwhite introduce prestazioni migliorate rispetto alla generazione precedente,un’interfaccia utente completamente ridisegnata e un design compatto e resistente all’acqua, che consente di godersi la lettura in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Il nuovo Kindle Paperwhite include tutte le funzionalità che troviamo sui modelli precedenti come Whispersync, Copertine dei libri, Word Wise e Accessibilità.











Insieme al nuovo Kindle, Amazon ha presentato anche una custodia in sughero per proteggere il dispositivo che potete vedere qui sopra ed è disponibile all’acquisto a questo link a 49€ in due tonalità diverse.

