🥇 Migliori eBook Reader 📚 | Luglio 2020

Se state cercando i migliori eBook reader per voi allora siete nel posto giusto: “Medicina per l’ anima“. Questo è ciò che si legge sopra alla porta della Biblioteca di Tebe. La scrittura è una forma di arte elevatissima e la lettura, dunque, è sinonimo di erudizione, di condivisione, …”è un’ immortalità all’ indietro“, stando alle parole di Umberto Eco.

E’ sempre un buon momento per leggere. Il mondo, però, sta cambiando. Tutto è più frenetico, rapido: le persone vivono in mobilità. Anche il modo di approcciarsi ad un buon libro è, in parte, cambiato. La sensazione di accarezzare e sfogliare le pagine di un libro è insostituibile, certo, ma la tecnologia ci viene in aiuto quando si ha bisogno di viaggiare leggeri, quando si vuole avere a disposizione, in uno spessore di pochi millimetri, una intera libreria. Ecco dunque gli eBook Reader, i quali negli ultimi anni stanno avendo una diffusione importantissima, a tal punto che molte aziende producono prodotti di questo tipo.

Il senso di questa guida è proprio questo: cercare di individuare i dispositivi che, secondo la nostra opinione, sono più validi ed interessanti, mettendone in luce le funzioni principali. Ricordiamo che la classifica non segue un ordine di preferenza, ma semplicemente i vari prodotti sono divisi per marchio.

Kindle Oasis 2019

Il nuovo top di gamma della linea Kindle mette in campo le migliori tecnologie e segna un piccolo miglioramento rispetto al precedente modello, individuabile nella possibilità di regolare la temperatura colore del display. Il processore è potente ed i materiali costruttivi sono ben curati, segno di un preciso collocamento nel mercato degli eBook-Reader. Il Kindle Oasis 2019 ha le seguenti caratteristiche:

Display da 7 pollici E Ink Carta , la cui retroilluminazione integrata è costituita da 25 LED , divisi in bianchi e gialli per regolare con uniformità la temperatura colore. Sono 300 i ppi, sufficienti a garantire un’ottima definizione del pannello. E’ presente, inoltre, un sensore di luminosità che adatta l’intensità della luce del display in base a quella ambientale

da , la cui retroilluminazione integrata è costituita da , divisi in bianchi e gialli per regolare con uniformità la temperatura colore. Sono 300 i ppi, sufficienti a garantire un’ottima definizione del pannello. E’ presente, inoltre, un sensore di luminosità che adatta l’intensità della luce del display in base a quella ambientale Accelerometro , per ruotare automaticamente l’orientamento della pagina in base alle esigenze del lettore.

, per ruotare automaticamente l’orientamento della pagina in base alle esigenze del lettore. Processore : NXP I.MX7D, 1GHz

: Dimensioni e Peso : 159 mm x 141 mm x 8,4 mm. 188 gr

e : 159 mm x 141 mm x 8,4 mm. 188 gr Connettività WiFi o WiFi +4G

WiFi o WiFi +4G Batteria dichiarata buona per sei settimane. In verità, un uso medio del dispositivo permette circa due settimane di autonomia

dichiarata buona per sei settimane. In verità, un uso medio del dispositivo permette circa due settimane di autonomia Formati supportati : Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti)

: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti) Memoria da 8 o da 32GB . Tanta memoria ha un senso perchè il nuovo Kindle Oasis supporta gli Audiolibri, purtroppo solo in America, al momento.

da o da . Tanta memoria ha un senso perchè il nuovo Kindle Oasis supporta gli Audiolibri, purtroppo solo in America, al momento. Impermeabilità : IPX8 , testato per resistere all’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità massima di 2 metri

: , testato per resistere all’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità massima di 2 metri Funzionalità: Il design è affusolato, l’impugnatura è ergonomica ed è garantito l’utilizzo con una sola mano. Nel lato in cui avviene l’impugnatura ci sono i comodi pulsanti per il cambio di pagina, che rappresentano una valida alternativa all’utilizzo del touch. Grazie a Consultazione Rapida, questo eBook Reader integra un dizionario completo con Wikipedia, che permette di accedere a funzioni, definizioni ed informazioni velocemente. E’ presente la traduzione istantanea del testo ed integra un motore di impaginazione che, insieme alla sillabazione, giustificazione, crenatura, legatura e supporto per i capolettera, consente una lettura più rapida e minor affaticamento della vista. Molto comoda la connessione 4G, per scaricare eBook ovunque e in qualsiasi momento. Non è necessaria alcun contratto o abbonamento, in quanto Amazon paga per la connettività wireless 4G. Il software consente anche la regolazione del grassetto, l’ inversione bianco/nero e la modalità per aumentare le dimensioni dell’interfaccia.

Offerte Kindle Oasis 2019

Kindle Voyage

E’ uno dei prodotti più interessanti della collezione di Amazon. Tra le principali caratteristiche troviamo:

Display da 6 pollici con tecnologia Carta e-paper e luce integrata che si regola automaticamente, 300 ppi

da 6 pollici con tecnologia e luce integrata che si regola automaticamente, 300 ppi Dimensioni e Peso : 162 mm x 115 mm x 7,6 mm. 180 grammi di peso

e : 162 mm x 115 mm x 7,6 mm. 180 grammi di peso Connettività WiFi/ WiFi-3G

WiFi/ WiFi-3G Batteria : La durata varia a secondo dell’ utilizzo che si fa dell’ ebook, ma generalmente, con uso moderato, si riescono a coprire diverse settimane di utilizzo ( la ricarica completa richiede circa 3 ore )

: La durata varia a secondo dell’ utilizzo che si fa dell’ ebook, ma generalmente, con uso moderato, si riescono a coprire diverse settimane di utilizzo ( la ricarica completa richiede circa ) Formati supportati : Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP con conversione

: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP con conversione Funzionalità: La novità tanto decantata dal produttore è VoltaPagina, la quale consiste nella presenza di due sensori, posti ai lati del display, che, se premuti, permettono di cambiare la pagina senza toccare il display con le dita. E’ presente, inoltre, il dizionario Wikipedia, per accedere a definizioni ed altro. Amazon include anche Word Wise, che rende facile capire i vocaboli complessi. E’ possibile scegliere tra otto dimensioni del testo ed è presente anche la traduzione istantanea di qualsiasi parola. All’ interno dell’ ebook è presente lo Store Amazon, per procedere al download rapido del libro acquistato.

Kindle Paperwhite 2019

Invocato a gran voce dagli utenti, il nuovo Kindle Paperwhite 2019 è finalmente arrivato sul mercato. Il prodotto più conosciuto del marchio Kindle presenta caratteristiche interessanti come l’impermeabilità ed il Bluetooth. Di seguito la scheda tecnica completa.

Display da 6 pollici con tecnologia Carta e-paper e luce integrata che si regola automaticamente, 300 ppi, tecnologia per la riproduzione dei caratteri ottimizzata, 16 gradazioni di grigio

da 6 pollici con tecnologia e luce integrata che si regola automaticamente, 300 ppi, tecnologia per la riproduzione dei caratteri ottimizzata, 16 gradazioni di grigio Dimensioni e Peso : 167 mm x 116 mm x 8,18 mm. 191 grammi di peso nella configurazione WiFi + 3G

e : 167 mm x 116 mm x 8,18 mm. 191 grammi di peso nella configurazione WiFi + 3G Connettività WiFi/ WiFi+3G

WiFi/ WiFi+3G Batteria che consente di superare il mese di utilizzo con un uso piuttosto moderato (la ricarica completa richiede circa 3 ore)

che consente di superare il mese di utilizzo con un uso piuttosto moderato (la ricarica completa richiede circa 3 ore) Formati supportati : Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti);

: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti); Memoria da 8GB o 32GB;

da 8GB o 32GB; Impermeabilità . Il Kindle Paperwhite 2018 è certificato IPX8, testato per resistere all’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità massima di 2 metri;

. Il Kindle Paperwhite 2018 è certificato IPX8, testato per resistere all’immersione in acqua dolce fino a 60 minuti ad una profondità massima di 2 metri; Funzionalità: Grazie a Consultazione Rapida, questo eBook Reader integra un dizionario completo con Wikipedia, che permette di accedere a funzioni, definizioni ed informazioni velocemente. E’ presente la traduzione istantanea del testo e, soprattuto, è integrato il font Bookerly. Kindle Paperwhite integra un motore di impaginazione che, insieme alla sillabazione, giustificazione, crenatura, legatura e supporto per i capolettera, consente una lettura più rapida e minor affaticamento della vista. Interessante è la possibilità di regolare la dimensione dei caratteri, lo spessore ed il contrasto degli stessi.

Kindle

Il base di gamma della famiglia Kindle si aggiorna e porta con sé una funzione richiesta a gran voce dagli utenti, ovvero la sovrailluminazione del display. Queste nuove caratteristiche lo inseriscono di diritto nella nostra guida ai migliori ebook reader. Ecco la scheda tecnica completa:

Display da 6″ con tecnologia e-INK , 167 ppi, tecnologia dei caratteri ottimizzata, scala di grigi a 16 livelli. Il pannello offre una retroilluminazione grazie ai 4 LED integrati;

da 6″ con tecnologia , 167 ppi, tecnologia dei caratteri ottimizzata, scala di grigi a 16 livelli. Il pannello offre una retroilluminazione grazie ai 4 LED integrati; Dimensioni : 160 x 113 x 8,7 mm. 174 grammi di peso;

: 160 x 113 x 8,7 mm. 174 grammi di peso; Connettività WiFi

WiFi Batteria che riesce a reggere per settimane e che si ricarica, completamente, in 4 ore ( collegando l’ eBook Reader al PC)

che riesce a reggere per settimane e che si ricarica, completamente, in 4 ore ( collegando l’ eBook Reader al PC) Formati supportati : Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC (non convertiti); HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti);

: Formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC (non convertiti); HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti); Memoria da 4GB;

da 4GB; Funzionalità: Si possono creare delle note a margine. E’ presente la funzione Consultazione Rapida, che permette di accedere al dizionario Wikipedia. Non manca, all’ interno di questo eBook Reader, Word Wise, utile per capire i vocabolari complessi, nel caso si studiasse l’ inglese. Merita menzione Whispersync, tecnologia che sincronizza l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i dispositivi, per iniziare a leggere esattamente dove si era interrotta la lettura. Inoltre la connettività WiFi permette di navigare in Internet e di accedere facilmente al Kindle Store.

Kobo forma

Il nuovo prodotto top di gamma di Kobo strizza l’occhio al migliore Kindle sul mercato, con la cornice sporgente su un lato che favorisce la presa. Di seguito le caratteristiche tecniche complete:

Display Touchscreen extra-large da 8” Carta E Ink con alta risoluzione, livello tablet, di 1440 x 1920, 300 ppi. Inoltre è presente la tecnologia ComfortLight Pro , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce. La tecnologia in questione prevede la presenza di 9 LED bianchi ed 8 LED RGB intorno alla cornice. Tale soluzione consente di migliorare l’esperienza di lettura al buio, emettendo la tonalità di luce ottimale in base al momento del giorno.

extra-large da 8” con alta risoluzione, livello tablet, di 1440 x 1920, 300 ppi. Inoltre è presente la tecnologia , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce. La tecnologia in questione prevede la presenza di bianchi ed RGB intorno alla cornice. Tale soluzione consente di migliorare l’esperienza di lettura al buio, emettendo la tonalità di luce ottimale in base al momento del giorno. Dimensioni : 160 x 177,7 x 8,5 mm nella parte più spessa, 4,2 mm nel lato più sottile. Il peso è di 197 grammi .

: 160 x 177,7 x 8,5 mm nella parte più spessa, 4,2 mm nel lato più sottile. Il è di . Connettività WiFi 802.11 b/g/n.

WiFi 802.11 b/g/n. Batteria che riesce, con un uso moderato, a resistere per più di un mese

che riesce, con un uso moderato, a resistere per più di un mese Formati supportati : EPUB, EPUB3,PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF,TXT, HTML, XHTML,RTF,CBZ e CBR.

: EPUB, EPUB3,PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF,TXT, HTML, XHTML,RTF,CBZ e CBR. Impermeabilità garantita fino a 60 minuti in 2 metri di acqua, grazie alla HZO Protection. Resistente, inoltre, a sabbia e polvere.

garantita fino a in 2 metri di acqua, grazie alla HZO Protection. Resistente, inoltre, a sabbia e polvere. Memoria da 8 GB , espandibile fino a 32 GB con Micro SD

da , espandibile fino a 32 GB con Micro SD Funzionalità: TypeGenius permette di personalizzare il dispositivo, scegliendo tra 10 stili, 24 dimensioni ed adattando i margini secondo le proprie esigenze. Si possono inoltre scrivere note e commenti, condividere sui social le proprie esperienze di lettura ed accedere velocemente ai vocabolari. Non mancano nemmeno il Browser di sistema, l’ estensione Pocket e la possibilità di salvare sul Cloud passi di un libro, in modo da riprenderli velocemente in qualsiasi momento. I tasti inseriti all’interno della cornice più spessa consentono di interagire in maniera semplice con l’interfaccia, sia che l’utente sia destro o mancino.

Offerte Kobo forma

Kobo Libra H2O

Kobo annuncia e lancia sul mercato il nuovo Kobo libra H2O, un prodotto tecnologicamente avanzato e impermeabile. Il nuovo eBook Reader presenta:

Display Touchscreen extra-large da 7” Carta E Ink con alta risoluzione, livello tablet, di 1680 x 1264, 300 ppi. Inoltre è presente la tecnologia ComfortLight Pro , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce;

extra-large da 7” con alta risoluzione, livello tablet, di 1680 x 1264, 300 ppi. Inoltre è presente la tecnologia , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce; Dimensioni : 144 x 159 x 5 mm. Il peso è di 192 grammi ;

: 144 x 159 x 5 mm. Il è di ; Connettività WiFi 802.11 b/g/n, 1T1R e Micro USB;

WiFi 802.11 b/g/n, 1T1R e Micro USB; Batteria che riesce, con un uso moderato, a resistere per circa un mese;

che riesce, con un uso moderato, a resistere per circa un mese; Formati supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR;

: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR; Impermeabilità garantita fino a 60 minuti in 2 metri di acqua. Resistente, inoltre, a sabbia e polvere.

garantita fino a in 2 metri di acqua. Resistente, inoltre, a sabbia e polvere. Memoria da 8 GB ;

da ; Funzionalità: TypeGenius permette di personalizzare il dispositivo, scegliendo tra 10 stili, 24 dimensioni ed adattando i margini secondo le proprie esigenze. Si possono inoltre scrivere note e commenti, condividere sui social le proprie esperienze di lettura ed accedere velocemente ai vocabolari. Non mancano nemmeno il Browser di sistema, l’ estensione Pocket e la possibilità di salvare sul Cloud passi di un libro, in modo da riprenderli velocemente in qualsiasi momento.

Kobo Touch 2.0

Tra i migliori ebook reader troviamo un prodotto economico di Kobo. La proposta base di gamma di Kobo presenta:

Display Touchscreen 6” Pearl E Ink 800 x 600, 167 ppi. Il Touchscreen è ad infrarossi, dunque si piò utilizzare non solo con le mani ma anche con altri oggetti. Va precisato come non sia presente l’ illuminazione del display , dunque non sarà possibile leggere libri completamente al buio

Touchscreen 6” 800 x 600, 167 ppi. Il Touchscreen è ad infrarossi, dunque si piò utilizzare non solo con le mani ma anche con altri oggetti. Va precisato come , dunque non sarà possibile leggere libri completamente al buio Dimensioni : 115 x 157 x 9,2 mm. Il peso è di 180 grammi

: 115 x 157 x 9,2 mm. Il peso è di 180 grammi Connettività WiFi

WiFi Batteria dalla lunga durata (si parla di mesi di utilizzo). Complice è la mancanza della retroilluminazione

dalla lunga durata (si parla di mesi di utilizzo). Complice è la mancanza della retroilluminazione Formati supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF, TXT, HTML, XHTML,RTF, CBZ e CBR

: Memoria da 4GB

da 4GB Funzionalità: TypeGenius permette di personalizzare il dispositivo, scegliendo tra 10 stili, 48 dimensioni ed adattando i margini secondo le proprie esigenze. Si possono inoltre scrivere note e commenti, condividere sui social le proprie esperienze di lettura ed accedere velocemente ai vocabolari. Non mancano nemmeno il Browser di sistema, l’ estensione Pocket e la possibilità di salvare sul Cloud passi di un libro, in modo da riprenderli velocemente in qualsiasi momento.

Kobo Aura One

Questo nuovo prodotto di Kobo si distingue, in primis, per il display dalle grandi dimensioni e per le cornici laterali più contenute rispetto ai prodotti concorrenti. Ci sono comunque altre differenze hardware che meritano attenzione:

Display da 7,8 pollici E Ink Carta , 300 dpi. Tale soluzione lo rende il dispositivo adatto per la lettura di fumetti e pdf, ma le novità non sono finite qua. Il touch è capacitivo ed il sistema di illuminazione è costituito da 17 LED : 9 bianchi e 8 RGB. Quelli RGB permettono di rendere più calda la temperatura del colore del display, in modo da non affaticare la vista quando si leggono libri dopo il tramonto. Tale funzione è attivabile anche automaticamente.

da 7,8 pollici , 300 dpi. Tale soluzione lo rende il dispositivo adatto per la lettura di fumetti e pdf, ma le novità non sono finite qua. Il touch è capacitivo ed il sistema di illuminazione è costituito da : 9 bianchi e 8 RGB. Quelli RGB permettono di rendere più calda la temperatura del colore del display, in modo da non affaticare la vista quando si leggono libri dopo il tramonto. Tale funzione è attivabile anche automaticamente. Dimensioni : 195,1 x 138,5 x 6,9 mm. Il peso è di 230 grammi.

: 195,1 x 138,5 x 6,9 mm. Il peso è di 230 grammi. Connettività WiFi.

WiFi. Impermeabilità garantita grazie alla valutazione IPX8 . Risulta impermeabile fino a 60 minuti in massimo 2 metri di acqua, grazie alla protezione di HZO .

garantita grazie alla valutazione . Risulta impermeabile fino a 60 minuti in massimo 2 metri di acqua, grazie alla protezione di . Batteria dichiarata buona per un mese di autonomia.

dichiarata buona per un mese di autonomia. Memoria da 8 GB non espandibile e non sostituibile, dato che questa è saldata alla scheda madre.

da non espandibile e non sostituibile, dato che questa è saldata alla scheda madre. Formati supportati : (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR).

: (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR). Funzionalità: Il software è il classico Kobo. Innanzitutto merita attenzione lo Store, il quale dà accesso all’utente ad oltre 5 milioni di titoli. Inoltre è presente la funzione TypeGenius, che dispone di impostazioni di nitidezza e spessore del testo, oltre alla possibilità di scegliere tra 50 dimensioni del testo ed 11 tipi di carattere. Si possono regolare margini, evidenziare passaggi, prendere appunti e cercare una parola all’interno del dizionario.

Kobo Clara HD

Rakuten Kobo lancia sul mercato un prodotto economico, ma allo stesso tempo interessantissimo dal punto di vista hardware. Il Clara HD punta a soddisfare gli utenti che si approcciano per la prima volta ad un eBook Reader, mescolando insieme leggerezza, compattezza e primizia hardware. La scheda tecnica completa del Kobo Clara HD è riportata di seguito:

Display Touchscreen Carta E Ink da 6 pollici , 300 ppi. Il display del dispositivo, nonostante il prezzo aggressivo, è dotato della ricercata tecnologia ComfortLight Pro , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce. La soluzione in questione prevede la presenza di 9 LED bianchi ed 8 LED RGB intorno alla cornice, utili per migliorare l’esperienza di lettura al buio, emettendo la tonalità di luce ottimale in base al momento del giorno.

da , 300 ppi. Il display del dispositivo, nonostante il prezzo aggressivo, è dotato della ricercata tecnologia , con rivestimento micro-sottile per la tenuta e la distribuzione uniforme della luce. La soluzione in questione prevede la presenza di ed intorno alla cornice, utili per migliorare l’esperienza di lettura al buio, emettendo la tonalità di luce ottimale in base al momento del giorno. Dimensioni : 159,6 x 110 x 8,35 mm ( Peso : 166 grammi ).

: 159,6 x 110 x 8,35 mm ( : ). Connettività : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Micro USB.

: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Micro USB. Batteria : circa un mese di utilizzo.

: circa un mese di utilizzo. Formati supportati : 14 formati supportati nativamente: (EPUB, EPUB3,PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF,TXT, HTML, XHTML,RTF,CBZ e CBR).

: 14 formati supportati nativamente: (EPUB, EPUB3,PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP,TIFF,TXT, HTML, XHTML,RTF,CBZ e CBR). Impermeabilità non garantita.

non garantita. Memoria da 8 GB .

da . Funzionalità: TypeGenius permette di personalizzare il dispositivo, scegliendo tra 10 stili, 24 dimensioni ed adattando i margini secondo le proprie esigenze. Si possono inoltre scrivere note e commenti, condividere sui social le proprie esperienze di lettura ed accedere velocemente ai vocabolari. Non mancano nemmeno il Browser di sistema, l’ estensione Pocket e la possibilità di salvare sul Cloud passi di un libro, in modo da riprenderli velocemente in qualsiasi momento.

Offerte Kobo Clara HD:

Tolino Page

Tra i migliori ebook reader inseriamo Tolino Page, che rappresenta la soluzione per chi si avvicina al mondo degli e-Book o per chi desidera avere un secondo lettore, più economico e meno impegnativo da gestire. Le caratteristiche principali sono:

Display E Ink Carta (800 x 600 pixel) senza retroilluminazione, 16 livelli di grigio. Touch ad Infrarossi.

(800 x 600 pixel) senza retroilluminazione, 16 livelli di grigio. Touch ad Infrarossi. Dimensioni e Peso : 175 x 116 x 9,7 mm. 170 gr di peso.

: 175 x 116 x 9,7 mm. di peso. Connettività : WiFi (802.11 b/g/n).

: (802.11 b/g/n). Batteria da 1000 mAh.

da 1000 mAh. Formati supportati : EPUB , PDF , TXT . Compatibilità con eBook del sistema di prestito.

: , , . Compatibilità con eBook del sistema di prestito. Memoria da 4GB , dei quali 2GB disponibili per l’archiviazione dei contenuti.

da , dei quali disponibili per l’archiviazione dei contenuti. Funzionalità: diverse sono le possibilità offerte dal software. Si può scegliere il carattere, impostare le dimensioni delle pagine, allineare il testo ed i margini. Non manca il dizionario. Inoltre, è presente la funzione zoom per i PDF ed il browser per navigare in tutta semplicità. Il display ad infrarossi consente da una parte di cambiare pagina usando qualsiasi oggetto, come ad esempio una penna, dall’altra però risulta meno preciso rispetto al touch capacitivo.

Tolino Vision 4 HD

Il nuovo Vision 4 HD è il top di gamma degli e-reader Tolino. Le caratteristiche tecniche sono:

Display E Ink Carta 300 ppi da 6 pollici. La retroilluminazione è fornita da LED bianchi e da LED RGB, in grado di regolare la tonalità della luce ed affaticare meno la vista quando si leggono libri durante la sera.

300 ppi da 6 pollici. La retroilluminazione è fornita da LED bianchi e da LED RGB, in grado di regolare la tonalità della luce ed affaticare meno la vista quando si leggono libri durante la sera. Dimensioni : 114 × 163 × 8,1 mm. Il peso è di 175 g.

: 114 × 163 × 8,1 mm. Il peso è di 175 g. Connettività WiFi.

WiFi. Batteria che, a stento, riesce a garantire un mese di utilizzo.

che, a stento, riesce a garantire un mese di utilizzo. Formati supportati : EPUB (con e senza DRM), PDF (con e senza DRM), TXT, compatibile anche con le biblioteche pubbliche.

: EPUB (con e senza DRM), PDF (con e senza DRM), TXT, compatibile anche con le biblioteche pubbliche. Impermeabilità : grazie alla protezione di HZO , il Vision 4 HD mantiene l’impermeabilità all’acqua fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti.

: grazie alla protezione di , il Vision 4 HD mantiene l’impermeabilità all’acqua fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti. Memoria da 8 GB , in grado di contenere fino a 6.00 ebook.

da , in grado di contenere fino a 6.00 ebook. Funzionalità: il Tap2Flip permette di sfogliare le pagine tramite un semplice tocco del dito sul dorso del Tolino. Inoltre, il nuovo software installato a bordo consente di avere accesso alle funzioni con maggiore semplicità. Vi è il browser per la libera navigazione in internet, il Vision 4 HD supporta il prestito bibliotecario digitale, permette di accedere al Tolino Cloud per leggere i file da Internet con semplicità e velocità. Vi sono, inoltre, le classiche impostazioni e regolazioni della lettura, comprendente il cambiamento dei caratteri, la divisione in sillabe, la funzione di ricerca nel libro, il dizionario, la creazione delle note ed altro.

