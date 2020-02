Il mercato delle smartband è in continuo mutamento e in crescita costante. Un numero sempre maggiore di aziende investe su questo tipo di accessori, poiché gli utenti sono davvero interessati a questo tipo di tecnologia, atta a monitorare la nostra vita quotidiana.

I vari produttori hanno già provveduto a realizzare le loro basic band, dando vita ad un settore di mercato ampio e variegato, in alcuni casi però confusionario. Già, perchè districarsi tra i numerosi activity tracker presenti sul mercato non è semplice; la spesa è di certo importante e bisogna cercare di acquistare l’ oggetto con quelle caratteristiche tali da soddisfare le nostre esigenze.

A tal proposito abbiamo realizzato una guida che racchiude le smartband più famose, più utilizzate dai vari utenti, per cercare di fare un pò di ordine e magari aiutarvi nella scelta. L’elenco a seguire segue un ordine di prezzo.

Miglior smartband a meno di 100 euro

Xiaomi Mi Band 4

Per innovare in un settore molto competitivo, Xiaomi tenta la carta del display a colori integrato sulla smartband. Ecco dunque la Xiaomi Mi Band 4, la quale presenta un pannello con tecnologia PMOLED, fruibile tramite gesti e con un pulsante soft touch posizionato appena sotto. Questa soluzione permette di dare uno sguardo rapido alle notifiche che arrivano allo smartphone, di lanciare una misurazione spot del battito cardiaco e di riepilogare l’attività quotidiana svolta dall’utente. Potenziato il rilevamento del battito cardiaco con il conseguente miglioramento del monitoraggio del sonno.

Accelerometro a tre assi per il tracking dell’attività sportiva e del sonno. La band possiede anche il sensore per il rilevamento del battito cardiaco , il quale entra in azione durante l’attività fisica dell’utente, durante le attività quotidiane e durante il sonno. La sensoristica si completa con il giroscopio a 3 assi, il sensore di frequenza cardiaca PPG e il sensore di prossimità capacitivo;

a tre assi per il tracking dell’attività sportiva e del sonno. La band possiede anche il , il quale entra in azione durante l’attività fisica dell’utente, durante le attività quotidiane e durante il sonno. La sensoristica si completa con il giroscopio a 3 assi, il sensore di frequenza cardiaca PPG e il sensore di prossimità capacitivo; BLE 5.0 per comunicare con dispositivi Android ed IOS;

per comunicare con dispositivi ed Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti;

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di , , , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti; Display a colori da 0,95″ AMOLED con touchscreen, protetto da un vetro Gorilla Glass 2.5D con trattamento antimpronta;

con touchscreen, protetto da un vetro con trattamento antimpronta; Batteria da 135 mAh , dichiarata buona per circa 20 giorni di utilizzo;

da , dichiarata buona per circa 20 giorni di utilizzo; Impermeabile fino a 50 metri di profondità. Resistente anche alla polvere;

fino a di profondità. Resistente anche alla polvere; Xiaomi Mi Band 4 permette di monitorare 6 modalità di allenamento (tapis roulant, ginnastica, corsa all’aperto, ciclismo, camminata e nuoto). Dal display della Band è possibile dare uno sguardo alle notifiche e alle chiamate in arrivo sullo smartphone, guardare il meteo, impostare delle sveglie e controllare la musica. Non manca la personalizzazione del display tramite la scelta delle watchfaces.

Offerte Xiaomi Mi Band 4

Amazfit Cor

La controllata di Xiaomi lancia sul mercato un prodotto economico ma davvero funzionale. Potrebbe essere considerato l’evoluzione della Mi Band 2. L’ Amazfit Cor non propone funzioni innovative rispetto alla Mi Band di seconda generazione, ma il display più grande permette di fruire più facilmente dei contenuti. Ecco le specifiche tecniche complete dell’activity tracker:

Accelerometro a tre assi per il tracking dell’attività sportiva e del sonno. La band possiede anche il sensore per il rilevamento del battito cardiaco , il quale entra in azione durante l’attività fisica dell’utente e durante il sonno. Nelle attività quotidiane classiche, invece, la misurazione del battito deve essere azionata spot dall’utente stesso (almeno tramite l’app ufficiale MiFit );

a tre assi per il tracking dell’attività sportiva e del sonno. La band possiede anche il , il quale entra in azione durante l’attività fisica dell’utente e durante il sonno. Nelle attività quotidiane classiche, invece, la misurazione del battito deve essere azionata spot dall’utente stesso (almeno tramite l’app ufficiale ); BLE per comunicare con dispositivi Android ed IOS;

per comunicare con dispositivi ed Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti;

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di , , , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti; Display a colori da 1,23 pollici IPS LCD con touchscreen, protetto da un vetro Gorilla Glass 2.5D di terza generazione con trattamento AF . Manca il sensore che regola la luminosità del display automaticamente;

con touchscreen, protetto da un vetro di terza generazione con trattamento . Manca il sensore che regola la luminosità del display automaticamente; Batteria da 170 mah , dichiarata buona per circa 10 giorni di utilizzo;

da , dichiarata buona per circa 10 giorni di utilizzo; Impermeabile fino a 50 metri di profondità. Resistente anche alla polvere;

fino a di profondità. Resistente anche alla polvere; Amazfit Cor è maggiormente votata alla gestione delle notifiche piuttosto che al monitoraggio delle attività sportive. Non si ha la precisione di uno sportwatch. Le funzioni di monitoraggio attività sono le stesse della Mi Band 2. Si può far partire il tracciamento del running, tapis roulant, ciclismo e camminata, con l’indicazione delle calorie bruciate, dei passi effettuati e del battito cardiaco in tempo reale. Dal bracciale si possono visualizzare le notifiche delle app di terze parti, ma non si può rispondere.

Offerte Amazfit Cor

Honor Band 5

Honor lancia l’Honor Band 5. Economica e versatile, ecco due aggettivi che meglio la descrivono. Di seguito le caratteristiche tecniche complete:

L’accelerometro ed i vari sensori permettono di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate e l’intensità di attività;

BLE 4.2 per comunicare con dispositivi Android ed IOS

per comunicare con dispositivi ed Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al display AMOLED touch da 0,95″ (120×120 pixel) curvo 2.5D. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono;

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di , , , ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al touch da 0,95″ (120×120 pixel) curvo 2.5D. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono; Batteria da 100 mAh con autonomia fino a 12 giorni di utilizzo;

da 100 mAh con autonomia fino a 12 giorni di utilizzo; Impermeabile fino a 50 metri ;

fino a ; Interessante scoprire che il monitoraggio del battito cardiaco avviene grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 3.0, la stessa integrata all’interno di dispositivi della casa cinese ben più costosi. Permette di monitorare 10 attività sportive, come il nuoto (SWOLF score). L’analisi del sonno, invece, avviene grazie a TruSleep 2.0. La novità rispetto alla precedente versione è l’implementazione della tecnologia che consente di misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Offerte Honor Band 5

Huawei Band 4 Pro

Huawei ha stupito tutti con la presentazione della nuova smartband Band 4 Pro. Si tratta di un prodotto completo, che offre un hardware avanzato ad un prezzo piuttosto contenuto. Il GPS integrato è sicuramente l’aspetto più interessante, ma il bracciale smart di Huawei implementa tanta tecnologia a bordo:

L’accelerometro ed i vari sensori permettono di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate e l’intensità di attività;

BLE 4.2 per comunicare con dispositivi Android ed IOS

per comunicare con dispositivi ed Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al display AMOLED touch da 0,95″ curvo 2.5D. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono;

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di , , , ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al touch da 0,95″ curvo 2.5D. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono; Batteria da 100 mAh con autonomia fino a 14 giorni di utilizzo;

da con autonomia fino a 14 giorni di utilizzo; Impermeabile fino a 50 metri

fino a Il monitoraggio del battito cardiaco avviene attraverso la tecnologia Huawei TruSeen 3.5, la quale, grazie anche all’intelligenza artificiale, è in grado di fornire un sistema di rilevamento preciso e aggiornato ogni secondo. Monitora diverse attività fisiche, compreso il nuoto (dà informazioni sulle calorie, numero di giri e media del punteggio SWOLF). E’ presente il GPS che, grazie alla compenetrazione con altri sensori di cui dispone, dà valutazioni in tempo reale degli effetti dell’allenamento, inclusi VO2 massimi e tempi di recupero. L’analisi del sonno, invece, avviene grazie a TruSleep 2.0.

Offerte Huawei Band 4 Pro

Fitbit Flex 2

L’azienda ha aggiornato uno dei suoi prodotti maggiormente di successo, migliorando aspetti relativi alle funzionalità ed al design. Il nuovo fitness tracker è più sottile della precedente generazione e tra le altre caratteristiche annoveriamo:

Accelerometro per registrare passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi, attività oraria, tempo sedentario e sonno.

BLE per comunicare con dispositivi Android , IOS e Windows Phone tramite l’app Fitbit.

, e tramite l’app Fitbit. LED posti lungo il dorso che si illuminano di diversi colori per distinguere le notifiche e per eventuali allarmi impostati. I LED indicano anche la percentuale di obiettivo raggiunto inerente l’attività quotidiana.

posti lungo il dorso che si illuminano di diversi colori per distinguere le notifiche e per eventuali allarmi impostati. I LED indicano anche la percentuale di obiettivo raggiunto inerente l’attività quotidiana. Presenta un eccentrico per la vibrazione, il quale entra in funzione in modalità sveglia, per destare in modo silenzioso chi lo indossa. Entra in funzione anche per allertare l’utente di notifiche e promemoria.

Batteria dalla durata di circa 5 giorni .

. Impermeabilità garantita fino ad una profondità di circa 50 metri .

garantita fino ad una profondità di circa . Fitbit Flex 2 è in grado di registrare automaticamente le attività come corsa, camminata, nuoto ed altri sport ed attività aerobiche, grazie alla funzione SmartTrack. E’ in grado di avvisare l’utente dell’arrivo di SMS e chiamate. Non è supportata, al momento, alcuna app di terze parti. Il vero punto di forza di Fitbit è l’app per dispositivi mobili e per PC, davvero ben fatta ed avanzata. Risulta utile per riepilogare gli esercizi e le attività compiute durante il giorno. inoltre, è possibile inserire cibi e bevande, avvalendosi anche della partnership con importanti software del settore, come ad esempio MyFitnessPal.

Offerte Fitbit Flex 2

Misfit Shine 2

L’azienda ha rinnovato il suo prodotto di punta, pur mantenendo il design del modello precedente. Le caratteristiche principali sono:

Accelerometro a 3 assi e magnetometro per un accurato monitoraggio del sonno e dell’ attività fisica

e per un accurato monitoraggio del sonno e dell’ attività fisica Comunicazione con i dispositivi mobili con a bordo IOS ed Android , grazie al Bluetooth Low Energy .

ed , grazie al . Batteria dalla durata di circa sei mesi : una volta esaurita questa non va ricaricata, ma sostituita.

dalla durata di circa : una volta esaurita questa non va ricaricata, ma sostituita. Vibrazione per svegliare l’ utente e per notificare eventuali chiamate e messaggi

per svegliare l’ utente e per notificare eventuali e Impermeabilità; nello specifico è immergibile fino ad una profondità di 50m .

nello specifico è fino ad una profondità di . Per quanto concerne il parco funzionalità, queste sono state semplicemente affinate rispetto al primo modello, grazie ad un cuore metallico molto sottile (8mm) e molto avanzato tecnologicamente. Innanzitutto lo Shine 2 è caratterizzato da 12 LED RGB che consentono di visualizzare progressi, l’ orario e permettono anche di riconoscere il tipo di notifica che è arrivata sul telefono (chiamate/messaggi). Inoltre è possibile salvare diverse attività sportive, le quali devono essere specificate manualmente, attraverso l’ applicazione. Merita menzione Link App, la funzione che consente di associare delle applicazioni o delle azioni a dei tocchi sulla superficie del bracciale. Questo è possibile grazie al dorso sensibile del nuovo Shine, che espande in qualche modo la possibilità di interazione con la smartband. Si può, ad esempio, scattare velocemente una foto, oppure è possibile cambiare traccia musicale ecc.

Offerte Misfit Shine 2

Misfit Ray

Dopo l’ acquisizione da parte di Fossil, Misfit ha perseguito la sua filosofia di curare in ogni dettaglio l’ estetica dei suoi prodotti. Misfit Ray ne è la prova: si tratta di una smartband discreta, elegante e funzionale. Le sue principali caratteristiche sono:

Accelerometro a 3 assi per monitorare passi, calorie giornaliere consumate, distanza e sonno

a per monitorare passi, calorie giornaliere consumate, distanza e sonno Comunicazione con i dispositivi mobili con a bordo IOS ed Android grazie al Bluetooth Low Energy

ed grazie al Batteria dalla durata di circa sei mesi : una volta esaurita non va ricaricata, ma sostituita

dalla durata di circa : una volta esaurita non va ricaricata, ma sostituita Vibrazione che si attiva per notificare messaggi, chiamate, allarmi e per stimolare l’ utente a muoversi

che si attiva per notificare messaggi, chiamate, allarmi e per stimolare l’ utente a muoversi Impermeabilità fino ad una profondità di 50 mt

fino ad una profondità di Le funzionalità sono in comune con lo Shine 2, se non per qualche piccola mancanza. E’ bene sottolineare come i prodotti Misfit non si rivolgono agli sportivi professionisti, per il semplice fatto che il monitoraggio delle attività non è molto approfondito. Il dispositivo riconosce che l’ utente ha compiuto una attività sportiva, ma poi bisognerà inserire manualmente il tipo di sport effettuato. L’ impermeabilità e la vibrazione per le notifiche che arrivano sullo smartphone sono di certo le caratteristiche più interessante di questo activity tracker.

Offerte Misfit Ray

Polar Loop

Personal trainer dal design accattivante. Ecco la descrizione sintetica di un prodotto che per le funzionalità è davvero interessante. L’ aspetto che salta maggiormente agli occhi è la presenza del display Led, il quale garantisce la visualizzazione di informazioni utili al raggiungimento degli obbiettivi. Di seguito le altre caratteristiche:

Accelerometro che permette di monitorare i passi compiuti, le calorie bruciate, la distanza percorsa e la qualità del sonno.

Comunica con i dispositivi Android e IOS grazie al Bluetooth Low Energy .

e grazie al . La batteria ha una durata di circa 5 giorni .

ha una durata di circa . L’ activity tracker è impermeabile . E’ possibile immergerlo in acqua per monitorare l’ attività natatoria .

. . E’ opportuno segnalare l’ entrata in modalità notturna della “band” in maniera del tutto automatica. Inoltre il Polar Loop elabora le informazioni registrate durante la giornata e li confronta con gli obbiettivi fissati. Da ciò deriva la funzione “Activity Guide“:il bracciale mostra lo stato di attività quotidiana ed indica quanto movimento è ancora necessario per il proprio benessere e salute. Offre dunque dei suggerimenti pratici. Comoda la funzione di segnalazione di periodi di inattività prolungata.

Offerte Polar Loop

TomTom Touch Cardio

TomTom Touch Cardio è la soluzione compatta e leggera di Tom Tom. Non si diversifica molto, nelle funzionalità, dai prodotti concorrenti, se non per una caratteristica interessante.

Accelerometro per registrare i passi compiuti, la distanza percorsa, le calorie consumate, le attività sportive effettuate ed il sonno. Il sensore del battito cardiaco tiene traccia dei battiti dell’utente durante le attività quotidiane e a riposo. Inoltre, TomTom Touch Cardio è dotato della tecnologia BIA o analisi dell’impedenza bio , utile per calcolare la composizione corporea.

o , utile per calcolare la composizione corporea. BLE per comunicare con dispositivi Android ed IOS tramite l’app TomTom MySports .

per comunicare con dispositivi Android ed IOS tramite l’app . Display di piccole dimensione, utile per monitorare le attività quotidiane, per avviare la modalità Sport e per essere avvertiti di eventuali notifiche.

e per essere avvertiti di eventuali notifiche. Batteria che l’azienda dichiara buona per circa 5 giorni di utilizzo continuativo del prodotto.

che l’azienda dichiara buona per circa di utilizzo continuativo del prodotto. Impermeabilità non completa . Il dispositivo TomTom Touch è certificato IPX7 , dunque è resistente agli spruzzi e al sudore ma non può essere immerso.

. Il dispositivo TomTom Touch è certificato , dunque è resistente agli spruzzi e al sudore ma non può essere immerso. Il display dell’activity tracker permette di mostrare le notifiche (chiamate e SMS). Inoltre vi è il riconoscimento di diverse attività sportive, i cui dati vengono arricchiti da quelli provenienti dal sensore del battito cardiaco, che rileva informazioni anche a riposo. La funzionalità più interessante è certamente la rilevazione della composizione corporea, la quale permette di conoscere il volume di massa grassa e muscolare. TomTom assicura che un monitoraggio costante della composizione corporea permette di capire cosa è meglio per l’utente in termini di dieta e piani di allenamento, permettendo di aggiustare entrambi in base ai risultati ottenuti.

Offerte TomTom Touch Cardio

Wiko Wi Mate

Anche l’azienda francese entra nel mondo delle smartband. La sua proposta è la Wiko Wi Mate, indossabile compatto, colorato e comodo da indossare. Le principali peculiarità del prodotto sono:

Accelerometro e sensore per il battito cardiaco in grado di tracciare i passi, distanza, calorie bruciate, allenamento e sonno.

e sensore per il battito cardiaco in grado di tracciare i passi, distanza, calorie bruciate, allenamento e sonno. BLE per comunicare con dispositivi Android ed IOS .

per comunicare con dispositivi ed . Display OLED , comandabile tramite tap o swype, per visualizzare informazioni inerenti l’attività quotidiana, per avviare un’attività sportiva e per visualizzare le notifiche che arrivano allo smartphone.

, comandabile tramite tap o swype, per visualizzare informazioni inerenti l’attività quotidiana, per avviare un’attività sportiva e per visualizzare le notifiche che arrivano allo smartphone. Batteria dalla durata stimata di 5 giorni .

dalla durata stimata di . Vibrazione che si attiva per avvertire l’utente di notifiche e chiamate che arrivano allo smartphone

che si attiva per avvertire l’utente di notifiche e chiamate che arrivano allo smartphone Impermeabile IP67 .

. Funzionalità: il rilevamento del battito cardiaco viene indicato dall’azienda come continuo. In realtà ciò avviene solo quando parte un’attività o quando manualmente si richiede una misurazione. Durante la quotidianità, la smartband esegue delle scansioni diverse volte ogni ora, in modo da garantire un’analisi corposa dell’andamento del battito durante il giorno. Interessante il rilevamento di diverse attività quotidiane, in modo da calcolare i parametri dell’utente in maniera più approfondita. Inoltre, la Wiko Wi Mate consente di visualizzare le notifiche di molte app, selezionabili dall’applicazione dedicata. Rientrano nella lista software nativi, quali il calendario, i messaggi, le email ed app di terze parti, come Facebook e WhatsApp.

Offerte Wiko Wi Mate

Fitbit Inspire HR

Il nuovo dispositivo di Fitbit va a rimpiazzare l’ormai vetusta smartband Alta HR, lanciata nel lontano 2017. L’azienda ha lavorato soprattutto allo svecchiamento delle linee, più morbide e armoniose, più vicine ai dettami estetici degli smartwatch Versa e di Charge 3, tanto per capirci. Ecco le specifiche tecniche complete:

Accelerometro a 3 assi per monitorare i passi, distanza, calorie bruciate, attività orario, tempo sedentario e sonno. Il nuovo sensore per il battito cardiaco è in grado di rilevare anche i battiti dell’utente durante l’attività fisica e durante la routine quotidiana;

a per monitorare i passi, distanza, calorie bruciate, attività orario, tempo sedentario e sonno. Il nuovo è in grado di rilevare anche i battiti dell’utente durante l’attività fisica e durante la routine quotidiana; Comunicazione con i dispositivi mobili con a bordo IOS ed Android , grazie al Bluetooth Low Energy ;

ed , grazie al ; Batteria dalla durata di 5 giorni (l’ activity tracker si ricarica in una o massimo due ore);

dalla durata di (l’ activity tracker si ricarica in una o massimo due ore); Vibrazione che si attiva per svegliare l’ utente;

che si attiva per svegliare l’ utente; Impermeabilità garantita fino ad una profondità di 50 metri;

garantita fino ad una profondità di 50 metri; L’ aspetto più interessante di Fitbit Inspire HR è il suo display OLED retroilluminato, in grado di racchiudere le principali informazioni utili all’utente. Tramite dei Tap sulla sua superficie, è possibile dare un veloce sguardo alle statistiche, all’ora, all’attività cardiaca ed alle notifiche che sono arrivate sullo smartphone. Il bracciale Fitbit è inoltre in grado di mostrare avvisi di chiamate, SMS ed eventi del calendario. Merita menzione la capacità dell’ activity tracker di visualizzare promemoria, che incoraggiano al movimento, e le congratulazioni per le attività svolte. Fitbit Inspire HR mutua dai prodotti più costosi della stessa azienda la sessione di respirazione guidata, per rilassarsi durante la giornata. La tecnologia PurePulse consente un monitoraggio continuo ed automatico del battito direttamente dal polso. La soluzione adottata da Fitbit permette di migliorare il rilevamento delle calorie bruciate e di mantenere l’intensità giusta durante lo sforzo fisico. Presente SmartTrack, la funzione che riconosce e registra in modo automatico più di 15 attività sportive, le quali possono essere rilevate con maggiore precisione se si connette la smartband al GPS del telefono.

Offerte Fitbit Inspire HR

Samsung Galaxy Fit e

Linee gradevoli, colori accesi, peso contenuto (15 grammi) e prezzo concorrenziale. Queste sono le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy Fit e, basato su software proprietario. Scopriamo la scheda tecnica completa:

Accelerometro a 3 assi per monitorare i passi, distanza, calorie bruciate, attività orario, tempo sedentario e sonno. Il nuovo sensore per il battito cardiaco è in grado di rilevare anche i battiti dell’utente durante l’attività fisica e durante la routine quotidiana;

a per monitorare i passi, distanza, calorie bruciate, attività orario, tempo sedentario e sonno. Il nuovo è in grado di rilevare anche i battiti dell’utente durante l’attività fisica e durante la routine quotidiana; Display touch PMOLED da 0,74 pollici (128×64 pixel);

touch da (128×64 pixel); Comunicazione con i dispositivi mobili con a bordo IOS ed Android , grazie al Bluetooth Low Energy ;

ed , grazie al ; Batteria dalla durata di 7 giorni (l’ activity tracker si ricarica in una o massimo due ore);

dalla durata di 7 (l’ activity tracker si ricarica in una o massimo due ore); Vibrazione che si attiva per svegliare l’ utente;

che si attiva per svegliare l’ utente; Impermeabilità garantita fino ad una profondità di 50 metri;

garantita fino ad una profondità di 50 metri; Sistema operativo : FreeRTOS

: Il bracciale è dotato della funzione Auto Workout Tracking, che riconosce automaticamente tre tipologie di attività, in caso di rilevamento del movimento per più di 10 minuti (corsa, camminata e allenamento dinamico). Tutto può essere poi modificato tramite l’applicazione Samsung Health, che supporta nel suo database più di 50 attività sportive. Il Galaxy Fit e consente, inoltre, la visualizzazione delle notifiche che arrivano sullo smartphone, grazie ai widget inseriti all’interno delle varie schermate del bracciale.

Offerte Samsung Galaxy Fit e

Miglior smartband a più di 100 euro

Fitbit Charge 3

Ottimo è stato il lavoro di Fitbit dal punto di vista dell’ottimizzazione del dispositivo e del design. Tra le varie modalità di personalizzazione, vi è la possibilità di cambiare velocemente cinturino. Le funzioni principali sono:

Accelerometro e sensore per il battito cardiaco in grado di tracciare i passi, distanza, calorie bruciate, piani saliti, minuti attivi, attività oraria, battito cardiaco a riposo e durante le attività ed il sonno;

BLE per comunicare con dispositivi Android, IOS e Windows Phone tramite l’app Fitbit ;

per comunicare con dispositivi Android, IOS e Windows Phone tramite l’app ; Display OLED , utile per dare uno sguardo alle attività compiute, per avviare una sessione di allenamento e per avere informazioni riguardo il mittente che ha inviato una notifica o una chiamata;

, utile per dare uno sguardo alle attività compiute, per avviare una sessione di allenamento e per avere informazioni riguardo il mittente che ha inviato una notifica o una chiamata; Presenta un eccentrico per la vibrazione , il quale entra in funzione in modalità sveglia, per destare in modo silenzioso chi lo indossa. Entra in funzione anche per allertare l’utente di notifiche e promemoria;

, il quale entra in funzione in modalità sveglia, per destare in modo silenzioso chi lo indossa. Entra in funzione anche per allertare l’utente di notifiche e promemoria; Batteria dalla durata dichiarata di 7 giorni ;

dalla durata dichiarata di ; Impermeabile fino a 50 metri di profondità;

fino a 50 metri di profondità; Fitbit Charge 3 ha nel display e nel software il suo punto di forza. E’ compatto, ma il grande display permette di avere informazioni sull’attività quotidiana, di lanciare un allenamento specifico e di avere informazioni basilari circa il mittente che invia una notifica allo smartphone (Il fitness tracker mostra le chiamate, i messaggi, gli eventi nel calendario e permette di dare informazioni riguardo notifiche di app di terze parti, come Facebook e WhatsApp). Interessante è lo SmartTrack, il quale registra e riconosce automaticamente gli allenamenti. Inoltre è presenta la modalità Multi-Sport e il GPS condiviso; quest’ultimo sfrutta il GPS dello smartphone per visualizzare le statistiche della corsa in tempo reale. Merita menzione la tecnologia PurePulse che gestisce il flusso di informazioni provenienti dal sensore del battito cardiaco. Il Charge 3, infatti, monitora continuamente il battito del cuore, durante le attività e a riposo, in modo da migliorare il rilevamento delle calorie bruciate. Grazie al sensore è possibile avviare una sessione Relax, in grado di accompagnare l’utente durante una fase di rilassamento attraverso respirazioni personalizzate.

Offerte Fitbit Charge 3

Garmin Vivosmart HR

Garmin Vivosmart HR è la soluzione di Garmin comprensiva di battito cardiaco per garantire un sistema di informazioni per l’utente davvero completo. Ecco di seguito le caratteristiche principali:

L’accelerometro ed i vari sensori permettono di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate, i piani di scale saliti e l’intensità di attività

BLE per comunicare con dispositivi Android ed IOS

per comunicare con dispositivi ed Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al display OLED retroilluminato da 160×68 pixel. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo, oppure ancora per avvertirlo di , , , ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al retroilluminato da 160×68 pixel. Naturalmente lo schermo touch consente di visualizzare i parametri monitorati dal bracciale e permette di gestire la musica che è in riproduzione sul telefono Batteria della durata di 5 giorni . L’autonomia è estesa a 7 giorni se non si utilizza il sensore di battito cardiaco

della durata di . L’autonomia è estesa a se non si utilizza il sensore di battito cardiaco Impermeabile fino a 50 metri

fino a Interessante scoprire che il monitoraggio del battito cardiaco avviene in modo continuo, giorno e notte. Nello specifico, avviene a riposo e quando si sta svolgendo un allenamento. In quest’ultimo caso, il Garmin fornisce utili informazioni in merito alla zona di frequenza cardiaca in cui l’utente si trova, permettendo di variare l’intensità in modo da raggiungere l’obiettivo prefissato. Presente la modalità Cronometro .

. Questo bracciale comunica con applicazioni terze relative alla salute, come MyFitnessPal

Offerte Garmin Vivosmart HR

Garmin Vivosmart 4

La nuova smartband di Garmin nasce come un prodotto compatto ma dotato della più recente tecnologia. Di seguito si riportano le caratteristiche principali:

L’accelerometro ed i vari sensori permettono di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate, i piani di scale saliti, il battito cardiaco, il VO2 max ed il livello di stress accumulato dal corpo;

ed il livello di accumulato dal corpo; BLE per comunicare con dispositivi Android ed IOS ;

per comunicare con dispositivi ed ; Vibrazione che entra in funzione per avvertire l’utente delle notifiche che arrivano allo smartphone. E’ possibile, inoltre, interagire con esse grazie al display integrato di tipo OLED touchscreen . Si tratta di un pannello retroilluminato da 0,26″ ( 48 x 128 pixel ) visibile in ogni condizione di luce, grazie anche al sensore crepuscolare che regola automaticamente i livelli di intensità luminosa del pannello;

che entra in funzione per avvertire l’utente delle notifiche che arrivano allo smartphone. E’ possibile, inoltre, interagire con esse grazie al display integrato di tipo . Si tratta di un pannello retroilluminato da 0,26″ ( ) visibile in ogni condizione di luce, grazie anche al sensore crepuscolare che regola automaticamente i livelli di intensità luminosa del pannello; Batteria dalla durata di circa 7 giorni di uso continuativo;

dalla durata di circa di uso continuativo; Impermeabile fino a 5 Atm ;

fino a ; Vívosmart 4 misura la frequenza cardiaca al polso 24/7 tramite la tecnologia Garmin Elevate. Inoltre, fornisce una stima del VO2 max, ovvero il massimo consumo di ossigeno possibile durante uno sforzo, indispensabile per registrare in maniera precisa le diverse fasi del sonno ed i livelli di stress del corpo. Se i livelli di stress sono elevati, il bracciale propone un momento di respirazione, tramite gli esercizi guidati. Presente la funzione Body Battery che, grazie alla compenetrazione dei sensori e dei dati rilevati durante la giornata, valuta la condizione fisica dell’utente, in modo da suggerire se ci sono le energie per compiere un’attività fisica o se è il caso di concedersi una pausa. Interessante Garmin Move IQ, la funzione utile per rilevare in maniera automatica il tipo di attività che si sta svolgendo. Sono presenti le Smart Notification, che permettono all’utente di dare uno sguardo alle notifiche giunte sullo smartphone e di rispondere con messaggi predefiniti (quest’ultima funzione disponibile solo con Android).

Offerte Garmin Vivosmart 4

Huawei TalkBand B5

Huawei ha perseguito la linea intrapresa con le prime versioni della sua smartband, proponendo anche in questo caso un indossabile in grado di separarsi dal suo cinturino e, quindi, di essere agganciato all’orecchio come auricolare Bluetooth. Una soluzione di nicchia, va ammesso, ma è l’unico ad offrire tale possibilità. Di seguito le caratteristiche principali:

Accelerometro che misura le sequenze di movimento per determinare le calorie bruciate, i passi compiuti e la qualità del sonno. Il sensore del battito cardiaco permette una rilevazione 24h su 24 del cuore, nonché la stima del valore V02 max ;

che misura le sequenze di movimento per determinare le calorie bruciate, i passi compiuti e la qualità del sonno. Il permette una rilevazione 24h su 24 del cuore, nonché la stima del valore ; Display PMOLED a colori da 1,13 pollici , con risoluzione 300×160, leggermente curvo. Il display supporta le gestures sul display.

a colori da , con risoluzione 300×160, leggermente curvo. Il display supporta le gestures sul display. BLE 4.2 per comunicare con dispositivi Android ed IOS .

per comunicare con dispositivi ed . Presente la vibrazione, per svegliare in modo “Intelligente” l’utente, per notificare le chiamate in arrivo o i messaggi, per segnalare l’inattività dell’indossatore della band o ancora per segnalare la disconnessione dallo smartphone.

Batteria da 108 mAh , la quale garantisce circa 6 ore di autonomia in chiamata e, in ogni caso, circa 3/4 giorni di utilizzo misto.

, la quale garantisce circa 6 ore di autonomia in chiamata e, in ogni caso, circa 3/4 giorni di utilizzo misto. Impermeabilità garantita dalla certificazione IP57

garantita dalla certificazione Interessanti le funzionalità smart del bracciale, in quanto dallo stesso è possibile scattare in remoto una fotografia, sfruttando la fotocamera dello smartphone ed è anche possibile fare squillare quest’ultimo, in modo da ritrovarlo facilmente. Inoltre, la Talkband può sbloccare automaticamente il proprio device, bypassando dunque eventuali pin o pattern di sicurezza, ma solo se si è in possesso di un dispositivo Huawei. Il nuovo prodotto della casa cinese riconosce automaticamente le attività svolte dall’utente nell’arco della giornata (Bici, Camminata, Corsa ed altro), ma l’aspetto interessante è che dialoga con MyFitnessPal, applicazione utile per l’inserimento dei cibi assunti durante il giorno. Presente un doppio microfono con riduzione de rumore, al fine di migliorare la qualità dell’audio durante una chiamata.

Offerte Huawei TalkBand B5

Withings Pulse HR

Il secondo prodotto lanciato nell’era post Nokia è una fitness band che promette battaglia ai marchi più blasonati. Withings Pulse HR è discreta, con un’ottima durata della batteria e piena di funzionalità. Ecco le caratteristiche complete:

L’accelerometro ed i vari sensori permettono di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate e l’intensità di attività;

BLE LE per comunicare con dispositivi Android ed IOS ;

per comunicare con dispositivi ed ; Vibrazione che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo con la Sveglia Smart, oppure ancora per avvertirlo di chiamate in arrivo , SMS , Email , eventi in programma sul calendario ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al display OLED . Naturalmente lo schermo mostra i parametri monitorati dal bracciale;

che entra in funzione per destare l’utente quando è inattivo per più di un’ora, per svegliarlo con la Sveglia Smart, oppure ancora per avvertirlo di , , , ed altre notifiche provenienti da app di terze parti. Le notifiche, in particolare, possono essere visualizzate grazie al . Naturalmente lo schermo mostra i parametri monitorati dal bracciale; Batteria con autonomia di circa 20 giorni. La durata scende fino a 5 giorni se utilizzato continuamente in Modalità Attività. La ricarica della batteria richiede circa 2 ore per arrivare al 100%;

con autonomia di circa 20 giorni. La durata scende fino a 5 giorni se utilizzato continuamente in Modalità Attività. La ricarica della batteria richiede circa 2 ore per arrivare al 100%; Impermeabile fino a 50 metri ;

fino a ; Il sistema operativo proprietario garantisce la visualizzazione delle notifiche provenienti da app di terze parti. Inoltre, sono circa 30 le attività sportive che vengono riconosciute dal bracciale, compreso il nuoto, grazie all’impermeabilità di cui gode il Withings Pulse HR. Per il monitoraggio più preciso dello sport l’accessorio supporta il GPS dello smartphone, che deve quindi essere portato dall’utente durante la sessione. Non manca il monitoraggio del sonno e la sveglia tramite vibrazione.

Offerte Withings Pulse HR

Polar A370

Poche sono le migliorie rispetto al Polar A360. Bastano comunque per aggiornare una tipologia di prodotto apprezzata dagli utenti, adatta a soddisfare qualsiasi esigenza degli sportivi. Presenta: Accelerometro che permette di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, la qualità del sonno e le calorie bruciate, le quali sono molto precise poichè anche il sensore del battito cardiaco fornisce preziose informazioni per rendere il calcolo delle calorie ancora più completo.

Bluetooth Low Energy per comunicare con dispositivi Android ed IOS, computer Mac e Windows

Eccentrico per la vibrazione, il quale entra in funzione per stimolare l’utente a muoversi, quando questo rimane per troppo tempo seduto. Inoltre la vibrazione entra in funzione per segnalare alert o avvisi durante l’allenamento, ma soprattutto per notificare messaggi, chiamate, eventi in calendario e notifiche provenienti da tutti i social media. Tutto è più fruibile grazie al definito display TFT a colori con touch screen capacitivo e ampio angolo di visuale (80 x 160 pixel)

Durata della batteria fino a 4 giorni, con activity tracking 24/7 e 1 ora di allenamento al giorno

Impermeabilità fino a 30 metri di profondità; ottimo dunque per essere indossato in piscina

Le funzionalità del Polar A360 ruotano intorno al sensore del battito cardiaco. Nello specifico, il bracciale è utile per chi basa l’allenamento sull’intensità dell’attività cardiaca. La smartband mostra in quale zona di frequenza cardiaca ci si trova durante l’allenamento, permettendo di raggiungere l’intensità richiesta. E’ possibile inserire obbiettivi e dunque la smartband è in grado di fornire consigli per mantenere tale intensità durante l’allenamento. Un prodotto che segue in tutto e per tutto l’utente, grazie ai feedback che è in grado di dare durante e post allenamento. Il Polar è in grado di riconoscere più di 100 profili sport, in modo da calcolare i vari parametri nel modo più accurato possibile. Interessante è la funzione Sleep Plus, tecnologia di analisi avanzata di Polar che fornisce informazioni sulla qualità del sonno. Offerte Polar A370 Polar A370, Activity Tracker per Fitness, Monitoraggio attività Fisica con Cardiofrequenzimetro Integrato, Display Touch Screen Unisex-Adulto, Nero, M/L 199.9€ ► In offerta a 95.99 € -52% (Risparmi 103.91€) 142.99€ ► 158€ ►

Poche sono le migliorie rispetto al Polar A360. Bastano comunque per aggiornare una tipologia di prodotto apprezzata dagli utenti, adatta a soddisfare qualsiasi esigenza degli sportivi. Presenta:

Accelerometro che permette di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, la qualità del sonno e le calorie bruciate, le quali sono molto precise poichè anche il sensore del battito cardiaco fornisce preziose informazioni per rendere il calcolo delle calorie ancora più completo.

che permette di calcolare i passi effettuati, la distanza percorsa, la qualità del sonno e le calorie bruciate, le quali sono molto precise poichè anche il sensore del battito cardiaco fornisce preziose informazioni per rendere il calcolo delle calorie ancora più completo. Bluetooth Low Energy per comunicare con dispositivi Android ed IOS , computer Mac e Windows

per comunicare con dispositivi ed , computer Mac e Windows Eccentrico per la vibrazione, il quale entra in funzione per stimolare l’utente a muoversi, quando questo rimane per troppo tempo seduto. Inoltre la vibrazione entra in funzione per segnalare alert o avvisi durante l’allenamento, ma soprattutto per notificare messaggi, chiamate, eventi in calendario e notifiche provenienti da tutti i social media. Tutto è più fruibile grazie al definito display TFT a colori con touch screen capacitivo e ampio angolo di visuale (80 x 160 pixel)

a colori con touch screen capacitivo e ampio angolo di visuale (80 x 160 pixel) Durata della batteria fino a 4 giorni , con activity tracking 24/7 e 1 ora di allenamento al giorno

, con activity tracking 24/7 e 1 ora di allenamento al giorno Impermeabilità fino a 30 metri di profondità; ottimo dunque per essere indossato in piscina

fino a di profondità; ottimo dunque per essere indossato in piscina Le funzionalità del Polar A360 ruotano intorno al sensore del battito cardiaco. Nello specifico, il bracciale è utile per chi basa l’allenamento sull’intensità dell’attività cardiaca. La smartband mostra in quale zona di frequenza cardiaca ci si trova durante l’allenamento, permettendo di raggiungere l’intensità richiesta. E’ possibile inserire obbiettivi e dunque la smartband è in grado di fornire consigli per mantenere tale intensità durante l’allenamento. Un prodotto che segue in tutto e per tutto l’utente, grazie ai feedback che è in grado di dare durante e post allenamento. Il Polar è in grado di riconoscere più di 100 profili sport, in modo da calcolare i vari parametri nel modo più accurato possibile. Interessante è la funzione Sleep Plus, tecnologia di analisi avanzata di Polar che fornisce informazioni sulla qualità del sonno.

Offerte Polar A370