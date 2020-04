OOPS! Un nuovo messaggio di testo può far crashare iPhone e iPad – Ecco come proteggersi [Video]

Ci risiamo: sta circolando in queste ore un nuovo messaggio di testo composto da caratteri Sindhi e l’emoji di una bandiera Italiana che se inviato può mandare in crash iOS di dispositivi come iPhone e iPad.

Non è la prima volta che succede, infatti qualche anno fa circolava un set di caratteri analogo che poteva portare al crash di dispositivi iOS e anche questa volta il concetto è lo stesso, anche se i caratteri sono differenti.

Inizialmente il messaggio (che non incolleremo per evitare la diffusione anche se potete vederlo nell’immagine di apertura ) di testo era un insieme di caratteri in Sindhi seguito dall’Emoji di una bandiera Italiana, ma in realtà ( come vedrete dai video qui sotto di Twitter ) si è scoperto che bastano anche i soli caratteri ad ottenere lo stesso risultato

Quando un iPhone, un Mac, un iPad o un Apple Watch provano a ricevere questo messaggio le cose iniziano a diventare fastidiose. Qualche volta il dispositivo crasha mentre altre volte smette semplicemente di rispondere ai nostri input.

Il modo in cui si è originato il messaggio non è ancora chiaro ma a quanto pare è stato scovato la prima volta in alcuni gruppi Telegram, quindi è bene stare attenti agli amici simpaticoni di turno visto che teoricamente si potrebbe inviare anche tramite Twitter, messanger, SMS e altro.

Era già successo in passato con iOS 11 e un set di caratteri Indiani e la cosa più fastidiosa è che non vi è un modo efficace per proteggersi in quanto nel momento in cui i caratteri vengono “letti” dal sistema operativo questo inizia a comportarsi in modo anomalo.

Come proteggersi dai caratteri che fanno crashare iPhone

A quanto pare questo bug sembra essere fuori dal controllo dell’utente dal momento che non vi è un modo per evitare il crash qualora ricevessimo il messaggio anche se un fix temporaneo consiste nel disabilitare le notifiche di sistema.

Fortunatamente non si tratta di niente di irreparabile visto che con un riavvio del dispositivo tutto torna alla normalità, anche se è comunque fastidioso.

In realtà il bug è già stato risolto con iOS 13.4.5 tuttavia questo non è ancora installato su tutti i dispositivi. Di conseguenza il suggerimento è quello di cercare di aggiornare tutti i propri dispositivi quanto prima.

A seguire qualche video u Twitter che mostra l’anomalo comportamento dei dispositivi iOS quando si riceve il messaggio. E a voi è capitato di riceverlo?

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020