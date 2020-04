Migliore sedia da gaming • Maggio 2020

Introduzione

Spesso sottovalutiamo l’importanza che una buona sedia da gioco può avere sulla nostra saluta. Se infatti abbiamo una postazione da gioco su cui passiamo tante ore, allora una buona sedia da gaming potrebbe fare la differenza sopratutto durante le sessioni più lunghe di gioco.

Oggi le sedie da gaming sono diventate molto comuni e questo perché hanno prezzi più accessibili. Lo scopo principale di una buona sedia da gaming è senza ombra di dubbio il comfort, percepito non solo come postazione più confortevole ma sopratutto come benessere per la nostra salute, in particolar modo quella della nostra postura e di riflesso quella della schiena. Per questo è importante scegliere una sedia da gaming adeguata sia alla nostra postazione che per la nostra schiena.

Migliore sedia da Gaming – Le fasce di prezzo

Per una consultazione più rapida abbiamo diviso le migliori sedie da gaming per fascia di prezzo, che elenchiamo qui di seguito.

Migliore sedia da gaming fino a 100 Euro

Migliore sedia da gaming fino a 200 Euro

Migliore sedia da gaming oltre i 200 Euro

Come scegliere la migliore sedia da gaming per noi

I fattori da valutare per una sedia da gaming in realtà non sono troppi e principalmente quello più importante è il comfort, sopratutto della nostra schiena, ed in secondo luogo le “funzioni” che ha come la possibilità di reclinarsi e di quanti gradi, oltre ai materiali e ai colori. Ecco le domande da porsi prima di acquistare una sedia da gaming:

Quanto grande mi serve? Quanto sono alto?

Quali funzioni deve avere la sedia da gioco? Di che colore la voglio? Monocromatica o più variopinta?

1. Quanto grande mi serve? Quanto sono alto?

Le sedie da gaming sono leggermente più grandi di una normale sedia da ufficio, sopratutto se stiamo valutando acquisti con sedile pieghevole, poggiapolsi e magari anche poggia piedi.

Assicuriamoci quindi di avere spazio a sufficienza davanti la nostra postazione da gaming e nella scrivania ed ovviamente ricordiamoci che non tutte le sedie da gaming sono regolabili per la nostra altezza.

2. Quali funzioni deve avere una sedia da gaming?

Come abbiamo visto prima il fattore principale è senza ombra di dubbio la comodità. Assicuriamoci quindi che i materiali siano idonei, esistono infatti sedie di tessuto, di pelle o eco-pelle quindi capiamo per prima cosa il materiale che vogliamo: di pelle o ecopelle potrebbero essere più fastidiose in estate o se abbiamo animali domestici in casa.

Un altro fattore che dobbiamo prestare molta attenzione è quello di avere un poggia-schiena, ovvero quel piccolo cuscinetto posto sulla parte bassa della nostra schiena che evita al giocatore una postura scorretta promuovendo invece una schiena dritta per prevenire mal di schiena ed altri problemi di salute.

Oltre a questo decidiamo se vogliamo i braccioli per poggiare i gomiti e se magari vogliamo una sedia da gaming versatile anche per sdraiarsi e guardare film e quindi conun poggiapiedi reclinabile.

Guida agli acquisti: Quale [Prodotto] comprare in base alla fascia di prezzo

Migliore sedia da gaming fino a 100€

IntimaTE sedia da gaming reclinabile – 85€

Entry Level delle sedie da gaming. Si tratta di una sedia bella da vedere, facile da montare, con buone plastiche. Su Amazon è la più venduta e per il rapporto qualità/prezzo è sicuramente un best-buy.

Le ruote e meccanismi sono di qualità discreta ma bilanciate per il rapporto qualità/prezzo. E’ leggermente reclinabile all’indietro e la sua forma particolare assicura una buona postura durante le sessioni di gioco.

Se tuttavia avete intenzione di passare davvero molto tempo davanti al pc è meglio optare per qualcosa di più duraturo.

IntimaTe WM Heart Sedia da Ufficio Poltrona Sedia Girevole Direzionale Sedia da Casa, Schienale Alto Ergonomico, Cuoio Di PU, Sedia del Gioco, Sedia del Computer,Rosso € 96.99 Vedi l'offerta venduto da

TRESKO sedia da gaming “Racer”

Una sedia da gaming in ecopelle disponibile in 14 colorazioni che nonostante il suo prezzo contenuto dispone di tutto il necessario per giocare in tutta comodità. Il design è molto compatto e il pistone principale permette di alzare e abbassare la nostra sedia dai 45 ai 55 cm.

E’ inoltre possibile inclinarla, anche se non in modo eccessivo, inoltre dispone di un cuscinetto sulla parte lombare della schiena per una postura corretta e un comfort prolungato. Si tratta di una sedia da gaming entry-level dal buyon rapporto qualità prezzo e con materiali idonei al prezzo.

TRESKO® Sedia da Ufficio Poltrona Ufficio Versione Racing 14 diferente Colores, braccioli Imbottiti, inclinazione, Sollevare SGS Testato (Blu) € 84.99 Vedi l'offerta venduto da

Migliore sedia da gaming fino a 200€

JL Comfurn – 100/120€

Scende di prezzo al sedia da gaming JL Comfurn sfiorando ora i 100€. Anche in questo caso troviamo una sedia in eco-pelle con braccioli e cuscinetto per la postura. Un punto di forza è sicuramente l’inclinazione variabile fino a 170° che la rende perfetta sia per lavorare che per vedere film comodamente sdraiati.

E’ dotata di fori per una migliore areazione sulla schiena e di un cuscinetto removibile per appoggiare la testa. Disponibile in vari colori ma di solito quella di colore bianco è la più economica. Ottimo prodotto restando in un budget ancora contenuto.

JL Comfurn, sedia ergonomica girevole da ufficio, con schienale alto e resistente, in ecopelle, ideale per scrivania, computer, postazione gioco, stile auto da corsa Black&White-2 Vedi l'offerta venduto da

Diablo – 159€

Se cercate una sedia da gaming particolare ma senza sacrificare la comodità allora la Diablo potrebbe essere il prodotto giusto. Inutile dire che il nome del prodotto deriva dalle due corna da diavolo posizionate sulla parte superiore, che anche se puramente estetiche donano quella grinta in più alla nostra postazione.

Un sedia da gaming in eco-pelle con braccioli scorrevoli e rivestiti. Troviamo il cuscino lombare che è possibile aggiustare o rimuovere se ci dà fastidio. Lo schienale si inclina di poco meno di 180° rendendo questa sedia molto versatile anche per guardare film o rilassarsi. Altezza totale ( corna comprese ) di 130/137 centimetri. Disponibile in vari colori.

Diablo X-One Horn Sedia Gaming da Ufficio Braccioli Regolabili Meccanismo di Inclinazione Cuscino Lombare Finta Pelle Portata Fino 150 kg (Nero-Rosso, Standard) Vedi l'offerta venduto da

LANGRIA sedia da gaming- 159€

Una sedia da gaming molto meno alta ma più “tozza” che la rende più simile ad una sedia da ufficio che ad una tradizionale sedia da gaming. Nonostante questo troviamo un poggia gambe reclinabile ed allungabile, veramente comodo per guardare film o magari schiacciare un pisolino.

Anche qui i materiali sono di pelle finta (Poliuterano) con poggia polsi molto morbidi ed imbottiti. Inclinazione fino a 175° e cuscino lombare regolabile completano la dotazione di questa sedia da gaming. Disponibile in vari colori.

LANGRIA Sedia da Ufficio Computer Gaming Racer Sedia Ecopelle Schienale Alto Ecopelle Corsa Classe Regolabile Ergonomica Poltrona Girevole con Imbottito Bracciolo (Blu) Vedi l'offerta venduto da

Migliore sedia da gaming oltre i 200€

Akracing Nitro – 257€

Una sedia in simil-pelle molto robusta e solida. Come le altre sarà da montare all’arrivo ma le istruzioni sono estremamente semplici. Troviamo una gentile Imbottitura in schiuma ad alta densità, differente per sedile e schienale, ed un peso massimo di 150kg.

Non manca il comodo poggia polsi e il cuscino lombare per la salvaguardia della nostra schiena. La sedia Akracing nitro si inclina di 180° per un comfort assicurato.

Akracing Nitro Sedia da Gaming, Finta Pelle, Nero, 70 x 60 x 88 cm Vedi l'offerta venduto da

DX Racer1

Un’altra sedia di fascia alta molto apprezzata è la DX Racer 1. Come gli altri modelli è in simil pelle con un angolo di inclinazione di circa 135° ed una portata massima di 100Kg.

Troviamo due cuscini regolabili per la testa e la zona lombare, oltre che dei gommini per appoggiare i piedi sulla base della sedia.

Ottimo compromesso qualità/prezzo per chi vuole una sedia da gaming di qualità senza salire troppo con il prezzo e che duri nel tempo.

Robas Lund DX Racer1 sedia da gioco sedia da scrivania sedia da ufficio Gaming chair nero/rosso 78 x 52x 124-134 cm, metallo, altezza regolabile € 233.66 Vedi l'offerta venduto da

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

