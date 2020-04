I 5 migliori Rhytm Game ( giochi musicali ) per Android – La nostra selezione

I Rhytm Game hanno uno stile decisamente non adatto a tutti e non è un caso che il Giappone sia la patria di questo genere, con diversi spin off dei titoli più popolari riportati anche negli USA e in Europa.

Ma nonostante questo il mercato Orientale è sicuramente il più florido in questo campo con alcuni titoli che riescono a fornire una progressione di gioco interessante e non legata solamente al tempismo con cui premiamo i tasti sul display, nonostante questa sia la formula base intrinseca in qualunque Rhytm Game che si rispetti.

Anche noi di Techzilla siamo amanti di questo genere, sopratutto quando le tracce audio che compongono il titolo sono piccole perle audio. Oggi vogliamo proporvi la nostra selezioni dei migliori 5 giochi musicali che non dovete assolutamente perdere se siete amanti del genere. Abbiamo voluto mettere a parte i titoli più generici e puramente download & play che sono molto comuni sul Play Store ma abbiamo preferito mettere sotto i riflettori i titoli che ci hanno rapito il cuore anche per storia, musica, gameplay e contenuti aggiuntivi. Scaldate le dita che si comincia!

I migliori 5 Rhytm Game ( Giochi Musicali ) per Android

1) Deemo – Gratuito con DLC

Aggiornamento Gennaio 2020: Deemo è tornato anche su Playstation 4 con grafica completamente in 3D!

Un titolo fiabesco, con linee cupe e di mistero. Una tenera ragazza caduta da una finestra e un protagonista che scoprirà le complicate emozioni attraverso il suo pianoforte e la musica. Un titolo che saprà coinvolgere tutti con il suo gameplay molto semplice ma con la cura alle illustrazioni e alle ambientazioni. Il titolo è frutto dello studio Giapponese Rayark autore anche di Cytus. Si tratta di un piccolo gioiellino dove il Gameplay consiste nella riproduzione di brani con il pianoforte, con meccaniche semplici da imparare ma che potranno darci una sfida interessante nelle modalità avanzate. Si tratta del classico Rhytm Game a scorrimento verticale con le note che scendono dall’alto e varianti quali le note da tenere premute o note concatenate che richiedono lo scorrere del dito. Niente Power Up e fronzoli vari per un gioco che punta molto sulla semplicità e l’eleganza della trama.

Un gioco ricco dal punto di vista musicale, con ambientazioni da scoprire, easter egg e una storia velata che dovremo scoprire ad ogni nota. Un vero MUST se siete amanti del genere. Sono disponibili “libri” con canzoni aggiuntive direttamente in-game.

Cosa ci piace: Illustrazioni curate con trama di fondo, 40+ musiche gratuite, gameplay intuitivo

Cosa non ci piace: Assenza di multiplayer, musiche non animate

2) Hachi Hachi – Free To Play

Hachi Hachi è forse il titolo Rhytm Game del momento. Relativamente nuovo, Hachi Hachi riesce a rimanere sempre vivo e in costante evoluzione per il fatto di essere un vero ecosistema. Non è un gioco fine a se’ stesso con una trama ma un vero Hub per suonare decine di musiche e questo poichè si tratta di un gioco Free To Play dove ritroviamo meccaniche quali il tempo di attesa per poter giocare più di tot. musiche e la possibilità di sbloccarne altre attraverso valuta in-game che potremo anche raccogliere giocando assiduamente.

Il parco sonoro offerto da Hachi Hachi è molto vasto e virtualmente quasi tutte sono gratuite in quanto dovremo sbloccarle in-game con determinati obbiettivi oppure con una piccole dosa di fortuna e un meccanismo “a slot machine”. Hachi Hachi sacrifica la storia a favore di due elementi principali: la vastità di musiche disponibili e l’alta competitività. Se avete un amico o volete mettere alla prova il vostro orecchio e i riflessi potrete sfidare altri giocatori in partite classificate in tempo reale per scoprire il dito più veloce tra i due.

Il gameplay è inoltre molto curioso, infatti le note che dovremo azzeccare sono disposte su un cerchio e verranno generate dal centro andando verso il perimetro con note che andranno premute anche con 2 o 4 dita contemporaneamente e note speciali quali Slide e Hold. Un po’ confusionario all’inizio se venite da rhytm game più tradizionali ma molto divertente e difficile ai livelli più elevati. Musiche frizzanti con animazioni anime e illustrazioni molto curate. Hachi Hachi è l’Heartstone dei Rhytm Game

Cosa ci piace: Grande catalogo di musiche, molto competitivo, gameplay innovativo

Cosa non ci piace: Meccaniche Free-To-Play

3) Cytus – Gratis con DLC

Cytus è un Rhytm Game futuristico dagli stessi autori di Deemo, ovvero Rayark. Il gioco contiene oltre 90 canzoni gratuite con set di 10 canzoni aggiunte di tanto in tanto. Il gioco ha avuto molto successo e si è evoluto in questi anni poichè si presentava come titolo gratuito con l’accordo dei creatori di rilasciare nuove canzoni ad ogni nuova soglia di download raggiunta sul Play Store. In questo modo il genuino passaparola ha permesso di espandere il titolo a più persone e di conseguenza ora abbiamo un vasto catalogo di musiche su cui cimentarci.

L’ambientazione è futuristica, fredda e asettica e questo si riflette anche su un gran numero di canzoni. A differenza di DEEMO il gameplay è più complicato in quanto avremo delle note sullo schermo che dovremo cliccare solamente quando si illuminano e si ingrandiscono. Dov’è il difficile? che il tempo per premerle è segnato da una barra orizzontale che rimbalza dall’alto al basso quindi dovremo stare attenti al tempismo che molte volte è ingannevole

Cosa ci piace: Oltre 90 musiche gratutite, gameplay semplice da imparare ma difficile da padroneggiare innovativo

Cosa non ci piace: Assenza di multiplayer oltre alla classifica, assenza di trama

4) Dynamix – Gratis

Se Satana fosse un programmatore questo sarebbe il Rhytm Game che avrebbe pubblicato. Si tratta di un gioco hardcore per veri amanti del genere, che si farà beffa delle vostri riflessi lenti. Dynamix è un vero cult per gli amanti del genere proprio perchè mettere a dura prova la velocità delle nostra dita sul display. Niente trama ma canzoni da sbloccare progressivamente in un gameplay che definire frenetico è poco. Mentre nella parte inferiore dovremo “azzeccare” le note, si sovrapporranno anche elementi che scorreranno verso il lato sinistro e verso quello destro. A sinistra abbiamo uno slider che dovremo spostare e lasciare in posizione per acchiappare le note, mentre sul lato destro avremo un altra linea dove vi saranno solamente note da tenere premute. Il problema è che questi tre elementi si mischiano allo stesso momento costringendoci quindi a capire su quale lato dobbiamo spostare le dita e con quali meccaniche. Se siete alle prime armi con i giochi musicali per ora tenetelo in un cassetto o rischierete di buttare tutto dalla finestra.

Qui sotto un gameplay esplicativo:

Cosa ci piace: Il Rhytm Game più Harcore, musiche techno molto veloci

Cosa non ci piace: Assenza di multiplayer e storia, canzoni “lente” da sbloccare

5) VOEZ – Gratis

Terzo titolo della Rayark, di cui vi abbiamo già presentato DEEMO e Cytus. Voez è la loro ultima creazione, uscita proprio in questi mesi. Come da tradizione il team di sviluppo ha prestato molta cura alle illustrazioni e VOEZ è un Rhytm Game che vuole fare della trama il suo punto di forza. Vestiremo i panni di Chelsea, una giovane ragazza che ama cantare e che insieme all’amica seguiranno i propri sogni dando vita al gruppo VOEZ. Progredendo nella storia sbloccheremo nuove canzoni e inizieremo a conoscere meglio le diverse sfumature dei nostri personaggi. Voez mira ad essere uno dei giochi con il catalogo musicale più grande e vi saranno canzoni aggiunte su base mensile.

Un gioco molto rilassante, indicato a chi vuole un gamplay semplice e che abbia una storia di fondo da seguire.

Cosa ci piace: Storia e illustrazioni, effetti visivi, aggiornamenti mensili, diverse modalità di gioco

Cosa non ci piace: Qualche bug dovuto alla gioventù del titolo

BONUS: Magic Tiles & Perfect Piano

Magic Tiles

Se vi piace sfidare giocatori online allora Magic Tiles 3 è un’ottimo passatempo potendo anche utilizzare più strumenti per melodie più complesse.

Perfect Piano

Difficile etichettarlo come gioco, ma Perfect Piano è una fedele riproduzione di un pianoforte ed è adatto anche per chi vuole cimentarsi con un gameplay più classico e dopo potremo anche semplicemente comporre la nostra musica senza dover pensare ad avversari e punteggi.

Disponibili tante modalità, tra cui il supporto a più smartphone e strumenti, la modalità giocatore online con una community e chat in tempo reale, modalità coop offline e molto altri.

