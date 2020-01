Guidare è un po’ un pericolo costante ed anche se si è attenti, ci sono altre persone che con la loro auto possono far danno, in alcuni casi anche molto gravi.

L’incidente stradale è uno degli esempi più comuni, chi delle due parti ha ragione? L’assicurazione, il risarcimento e tutto ciò che implica è un percorso lungo. Avere una Telecamera per Auto, Dashcam, può essere uno strumento validissimo per avere una prova schiacciante dei fatti.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Telecamere per Auto, Dashcam, potete saltare direttamente alle Migliori Telecamere per Auto (Dashcam) divise per fascia di prezzo:

Come scegliere le Migliori Telecamere per Auto (Dashcam)

Prima di scegliere tra le Migliori Telecamere per Auto (Dashcam), diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quanto sono utili le Telecamere per auto in caso di incidente? Posso tenere legalmente una Telecamera Dashcam in auto? Cosa deve avere una buona Dashcam per auto?

Risposte:

Sono utilissime in caso di incidente, in assenza di testimoni possono essere la prova concreta e tangibile dell’accaduto. Servono solo per fornire una prova, una Telecamera Dashcam in auto non da benefici per l’assicurazione. In alcuni stati si e in altri no. In Italia, per esempio, la legge non è totalmente chiara ma stringendo all’osso: tutto ciò che registra la telecamera non può essere diffuso al pubblico (via web, tv, social) ma può essere utilizzato solo per scopi privati (come prova del sinistro). Una buona Telecamera Dashcam deve necessariamente avere una registrazione video di qualità elevata (HD/FullHD/4K) e un grandangolo vasto per poter riprendere l’intera scena. Di notte c’è il reale problema, per questo motivo alcune hanno anche una modalità di visione notturna. La presenza di sensori è ben accetta: quello di movimento potrebbe avviare la Telecamera anche da auto spenta e registrare qualche malintenzionato.

Migliori Telecamere per Auto (Dashcam)

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Migliori Telecamere per Auto (Dashcam) fino a 30€

SuperEye Das Cam

Questa è una telecamera per auto Dashcam molto economica ed è per chi non vuole spendere molto ma ci tiene a registrare tutto ciò che avviene quando è alla guida. Ha un buon grandangolo di 170° e gira video in FullHD. Si avvia automaticamente e non ha bisogno di alimentazione.

Dash Cam JEEMAK

Una telecamera per auto sempre economica ma con funzioni interessanti. Ha un grandangolo di 120 e registrazione video FullHD, si avvia automaticamente e inizia a riprendere. Un bel plus la presenza di un display da 1.5″ per controllare che tutto sia ok.

Migliori Telecamere per Auto (Dashcam) 30€ – 50€

TOGUARD Mini Telecamera per Auto Dash Cam

Si sale con la fascia di prezzo ma non c’è troppa differenza con la fascia inferiore per questa soluzione Toguard. Grandangolo da 120°, risoluzione FullHD ma ha anche un bel display da 1.5″ ben visibile e con comodi controlli.

Aukey Dash Cam

Interessante proposta sotto i 50 Euro che riesce ad integrare un sensore Sony Exmor di alta qualità e con un grandangolo pronunciato di ben 170°. Possiede tutte le caratteristiche base di una valida Dashcam ma integra anche la visione notturna ed è un vero valore aggiunto.

YI Dash Cam

YI è sicuramente un brand leggermente più conosciuto delle proposte precedenti ed effettivamente offre anche delle buonissime feature. La risoluzione video è FullHD a 60 fps con un grandangolo di 165°. Ha la visione notturna, la tecnologia wireless per trasferire subito i dati sul telefono ed ha anche un sistema di avviso smart che prova ad avvisare il conducente di un possibile pericolo.

Migliori Telecamere per Auto (Dashcam) 50€ – 100€

AUKEY Dash Cam

Anche AUKEY porta la sua soluzione per la telecamera in auto e lo fa scegliendo un sensore Sony Exmor dalla buona qualità, integrando la richiesta visione notturna e dotando la sua dashcam anche di un display da ben 2″.

YI Ultra Dash Cam

La vera sorpresa arriva da YI che riesce a racchiudere tanta tecnologia sotto la soglia dei 100 Euro. La sua Ultra Dash Cam ha una registrazione video molto elevata dalla risoluzione 2.7K con visione notturna. Ha un grande display da 2.7″ decisamente visibile e tra le altre funzioni anche il comodo controllo vocale per non far mai staccare le mani dal volante.

Migliori Telecamere per Auto (Dashcam) oltre 100€

Garmin Dash Cam 55

Nella fascia alta la vera differenza sta nella qualità del sensore montato, non la risoluzione della registrazione video e questa proposta di Garmin è l’esempio massimo. Ha anche parecchie funzioni smart per evitare collisioni sopra i 50 km/h, riesce a calcolare la velocità grazie al GPS integrato. Certo costa tanto ma è una sicurezza.

Asus Videocamera Wi-Fi

Anche Asus punta tutto sulla qualità e le funzioni smart per la sua dash cam. Il sensore Sony ha un’apertura f1.8 in grado di avere ottime prestazioni e un range dinamico elevato anche in controluce. Grazie al chip NFC si accoppia velocemente con lo smartphone ed Asus regala anche 500 GB di storage sul suo cloud per un anno. Una soluzione interessante.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: