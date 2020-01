Scegliere una MicroSD per il proprio smartphone o per la fotocamera compatta può sembrar semplice ma appena si cerca il prodotto migliore online spuntano fuori tantissime proposte.

Come scegliere la MicroSD più adatte alle nostre esigenze? Come fare a capire quali sono le più veloci? Ecco la Guida alle Migliori MicroSD.

Nota: questa guida è aggiornata regolarmente. Ultimo aggiornamento: Novembre 2019

Come scegliere le Migliori MicroSD

Per scegliere la MicroSD ideale bisogna tener a mente due aspetti fondamentali:

Capacità di memoria: i tagli più diffusi sono da 16/32 GB ma esistono anche scelte più piccole da 4/8 GB. Su una fascia diversa di prezzo esistono tagli enormi da 128/200/256 GB. Di recente sono stati progettati anche tagli assurdi da 2 TB. Velocità di lettura e scrittura dati: le prestazioni di una MicroSD possono influenzare pesantemente la resa di uno smartphone o di una fotocamera. Velocità medie assicurano una buona resa su smartphone ma per registrazione video in FullHD o anche 4K è necessario puntare ad alte velocità di scrittura dati.

Capacità di memoria

Il taglio di memoria è una scelta puramente personale, l’unica accortezza è di verificare se il dispositivo in possesso supporta tutti i tagli di memoria. Ecco le varie tipologie di capacità:

MicroSD = fino a 2 GB

MicroSDHC (High Capacity) = da 4 GB a 32 GB

MicroSDXC (eXtended Capacity) = da 64 GB a 2 TB

Velocità lettura/scrittura

Per la velocità di lettura/scrittura il discorso è ben diverso. Ogni MicroSD garantisce una velocità minima di scrittura/lettura, sono le prestazioni assicurate dal produttore. Ecco le varie classi di una MicroSD e la loro velocità minima garantita:

MicroSD Classe 2 = 2MB/s

MicroSD Classe 4 = 4MB/s

MicroSD Classe 6 = 6MB/s

MicroSD Classe 10 = 10MB/s

MicroSD UHS-I 1 = 10 MB/s – Bus Speed 50-104 MB/s

MicroSD UHS-I 3 = 30 MB/s – Bus Speed 50-104 MB/s

MicroSD UHS-II 1 = 10 MB/s – Bus Speed 156-312MB/s

MicroSD UHS-II 3 = 30 MB/s – Bus Speed 156-312MB/s

Solitamente una MicroSD Classe 10 è la soluzione ideale per chi ha uno smartphone di fascia media e non vuole saturare la memoria interna conservando tutti i files (foto, video, audio) su MicroSD. Tutto ciò riguarda la lettura dati mentre in scrittura bisogna far attenzione, esempio:

– Voglio registrare un video FullHD.

Ecco in questo caso una MicroSD Classe 10 è proprio al limite ed è consigliato passare ad uno standard più alto, le MicroSD UHS (Ultra High Speed).

Le MicroSD UHS hanno un Bus Speed (velocità interna di trasferimento dati) decisamente elevato e sono adatte alla registrazione video spinta come il 4K o addirittura l’impensabile 8K.

Migliori MicroSD per capacità e velocità

Migliori MicroSD 16 Gb

Il taglio minimo consigliato è assolutamente da 16 GB. Le migliori MicroSD da 16 GB ormai si trovano sul web ad un prezzo ridicolo, nel senso positivo. Ecco le migliori offerte MicroSD 16 GB:

La prima MicroSD da 16 Gb è una SanDisk, un brand assolutamente consigliato in ambito storage. Il prezzo è super competitivo per una MicroSDHC:

La seconda proposta arriva da Kingston con la sua serie Gold di recente produzione 2017. Il prezzo è leggermente più alto ma si resta sempre su cifre oneste:

Migliori MicroSD 32 Gb

Il taglio da 32 GB è sicuramente il più popolare, forse quello con il rapporto qualità prezzo più alto. Anche in questo caso il web propone prezzi molto convenienti. Ecco le migliori offerte MicroSD 32 GB:

Samsung ha letteralmente spopolato con la sua MicroSd da 32GB UHS-I 1 grazie ad un prezzo molto competitivo rispetto alla concorrenza:

C’è ancora SanDisk che nel segmento da 32 GB riesce ad invogliare con la sua Classe 10:

Il vero strapotere SanDisk in questa fascia arriva dalla sua MicroSDHC UHS-I 3 ad un prezzo leggermente più alto ma in linea con le prestazioni:

Migliori MicroSD 64 Gb

Con il taglio da 64 GB le cose iniziano a farsi serie ed è consigliato puntare ad una classe di velocità alta. 64 GB iniziano ad essere sufficienti per le macchine compatte/mirrorless/reflex. Ecco le migliori offerte MicroSD 64 GB:

Anche nel taglio da 64 GB Samsung aggredisce con un rapporto qualità-prezzo elevato con la sua MicroSD EVO:

Samsung Memorie MB-MC64GA EVO Plus Scheda microSD da 64 GB, UHS-I U3, con Adattatore SD € 12.42

Vedi l'offerta venduto da

Prima comparsa per Toshiba che conquista questa fascia con la sua MicroSDXC 64 GB UHS-I 3 ad un prezzo ottimo:

Toshiba M203 Scheda di Memoria microSDXC 64GB - 100MB/s - Classe 10 - U1 + Adattatore € 11.13

€ 11.18 Vedi l'offerta venduto da

In questo caso SanDisk è sempre presente ma con un prezzo superiore alla concorrenza, in ogni caso ecco la sua proposta da 64GB:

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 € 19.59

€ 33.99 [-42%] Vedi l'offerta venduto da

Migliori MicroSD 128 Gb e oltre

Chi punta a ben 128 GB come capacità di memoria cerca il meglio anche per la velocità di scrittura/lettura. 128 GB sono una ottima base di partenza per chi ha in mente di registrare tanti video 4K, che sia smartphone o macchina fotografica non importa.

I file in 4K pesano tantissimo, è quasi una scelta obbligata. Ecco le migliori offerte MicroSD 128 GB e oltre:

Samsung prova sfidare ancora SanDisk con la sua proposta da 128 GB ad un punto prezzo più basso di sempre:

Esiste anche la versione enorme da 256 GB (attenzione, non tutti gli smartphone e camere possono supportare un taglio così grande)

SanDisk si difende proponendo ad un prezzo sicuramente elevato ma adeguato alla capacità, una MicroSDXC da ben 256 GB. Interessante notare la sigla A1 con prestazioni ottimizzate per far girare apps di smartphone Android. Sicuramente tra le migliori MicroSD sul mercato:

