Spendere poco per uno smartphone può essere un rischio, è facile incappare in un device lento e pieno di lag. La mini guida ai Migliori Smartphone fino a 200€ serve a questo, evitare di buttar soldi.

Oggi spendere poco non significa non pretendere qualità e features, basta saper scegliere per bene. La selezione degli smartphone raccoglie il meglio che è possibile mettersi in tasca per meno di 200€, sono tutti telefoni per cui vale la pena spendere quella cifra con la sicurezza di non ritrovarsi un catorcio dopo poco tempo.

Se cercate invece una selezione di smartphone più ampia, è il caso di dare uno sguardo alla guida i Migliori smartphone in commercio, dove troverete anche alcune delle proposte di questa selezione. Ribadisco che questa non è una lista di tutti gli smartphone fino ai 200 Euro ma sono i migliori, adeguatamente selezionati in case alla qualità offerta, all’esperienza di utilizzo e al rapporto qualità-prezzo che in una fascia del genere è importantissimo.

Migliori Smartphone fino 200€

Nokia 2.2

Nokia 2.2 è un bel po’ più soddisfacente di un Nokia 1 sotto tutti i punti di vista, è decisamente un passo in avanti. Ha un bel display con notch e cornici onestamente ridotte, ha Android One sempre aggiornato con patch di sicurezza.

Nokia 2.2 non ha una scheda tecnica comparabile agli altri Nokia di fascia un po’ più alta ma riesce comunque a soddisfare un tipo di utilizzo basico. Ha un bel plus, la batteria removibile e una buona autonomia.

Display :5.7

:5.7 CPU :Helio A22

:Helio A22 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Nokia 2.2 nella scheda tecnica.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch a goccia che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza della doppia fotocamera con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart 2019 introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart 2019 in maniera molto fluida.

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart 2019 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy A40

La fascia più bassa di Samsung non è assolutamente male, il Galaxy A40 è un buon device dal prezzo contenuto. Ha un bel display con notch a goccia Amoled, un buon processore che spinge la nuova One UI su Android 9 Pie e da non sottovalutare la valida fotocamera.

Display :5.9

:5.9 CPU : Exynos 7904

: Exynos 7904 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy A40 nella scheda tecnica.

Honor 9 Lite

Honor 9 Lite è dotato di fotocamera dual-lens da 13MP e 2MP sia sulla parte anteriore che posteriore dello smartphone per catturare immagini mozzafiato in qualsiasi momento.

Dispone inoltre di un display FullView HD da 5,65 pollici con un elevato rapporto tra schermo e corpo, che offre un’eccezionale qualità di visualizzazione con un display 18:9 FHD+. Le specifiche hardware sono molto interessanti per il prezzo. Ha anche un design molto cool, un vero best buy!

Display :5.65

:5.65 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 659

:Huawei HiSilicon Kirin 659 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.0 EMUI 8.0 Oreo

Info e dettagli su Honor 9 Lite nella scheda tecnica.

Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 è un vero best buy . Offre un bel display in 19:9 da 6.3″ con risoluzione FullHD+. Il tutto è mosso da un processore Snapdragon 660 che offre prestazioni di livello con una buonissima durata della batteria che è da ben 4000 mAh. Cosa pretendere di più?

Il design si può vantare di una in vetro gorilla glass e un look moderno. Ha anche un veloce sensore di impronte digitali e una gran bella fotocamera da 48 Megapixel. Confermo, un vero best buy.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 660

:Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Redmi Note 7 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è la nuova versione del best buy con Android One. Ha un design moderno con il display Amoled notch a goccia da 6.08″ HD+ con sensore di impronte digitali sotto il pannello, il buon processore Snapdragon 665 che in combinazione alla batteria da 4030 mAh lo rendono uno dei migliori smartphone economici per autonomia. Da prendere ad occhi chiusi.

Display :6.08

:6.08 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Xiaomi Mi A3 nella scheda tecnica.

Non hai trovato quello che cercavi? Prova a dare uno sguardo alle nostre Guide Migliori Smartphone: