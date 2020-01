Siamo nel 2019, non è più necessario spendere cifre folli per portarsi a casa uno smartphone veloce, bello e di qualità.

La fascia media di mercato offre soluzioni per tutti i gusti al giusto prezzo, si può trovare uno smartphone costruito benissimo, quello con la super autonomia e anche qualche funzione di fascia superiore. Vediamo in questa mini guida una selezione dei Migliori Smartphone tra 200€-300€.

Migliori Smartphone tra 200€-300€

Huawei P30 Lite

Il nuovo arrivato di Huawei per la fascia media si chiama P30 Lite. Le sue specifiche non cambiano molto rispetto alle proposte di fascia un po’ più bassa di Huawei ma ha un design totalmente diverso.

Prima di ogni cosa ha un bel display con il famoso notch, un fattore che lo rende sicuramente più moderno e dal look simile a smartphone premium. C’è anche una gran bella tripla fotocamera da 48 Megapixel con anche un sensore wideangle e delle prestazioni sempre solide. Candidato best buy quando il prezzo calerà. Ecco la scheda tecnica di Huawei P30 Lit

Display :6.15

:6.15 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P30 Lite nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi lancia un nuovo best buy per la sua fascia di prezzo, si chiama Mi 9 T ed è un vero mostro. Riesce ad integrare nella fascia media del mercato un processore Snapdragon 730 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna velocissima.

Ha un display OLED realmente full screen grazie alla presenza di una fotocamera frontale pop up con led di notifica integrato, sotto lo schermo inoltre c’è un sensore di impronte digitali ottico. La tripla fotocamera ha un sensore standard da 48 Megapixel + sensore zoom e sensore wide angle. Ecco la scheda tecnica di Xiaomi Mi9 T, uno dei migliori smartphone in circolazione per il prezzo:

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 730

:Snapdragon 730 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 MIUI 10 Pie

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T Smartphone da 6.39" FHD, Snapdragon 730, 6GB di RAM, 64GB, doppia fotocamera 48MP+20MP, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W, Blu (Glacier Blue) 272.99€ ► 285.29€ ► 326€ ►

LG G7 ThinQ

G7 ThinQ è l’ultimo top gamma di LG che include tutto il meglio dell’esperienza del brand.Il design è riconducibile alle linee di un V30 con la presenza però di un notch sulla parte frontale che interrompe il display Super Bright da 6.1″ IPS.

Grande cura anche per la sezione audio con la presenza di un QuadDAC per la musica via jack e della tecnologia Boombox per l’audio via speaker mono. Sempre presente la dual camera wide angle da 16 Megapixel per entrambi i sensori.

Display :6.1

:6.1 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + LG UI

Info e dettagli su LG G7 ThinQ nella scheda tecnica.

Asus Zenfone Max Pro M2

Asus Zenfone Max Pro M2 è una bella evoluzione della versione M1, tutto lo smartphone si presenta con look molto più fresco e curato.

Il processore è uno Snapdragon 660 con 6 GB di RAM e 64 GB GB di memoria espandibile in grado di operare al meglio grazie ad Android 9 Pie (aggiornamento in fase di rilascio) totalmente pulito da personalizzazioni. Il display diventa più grande, ha il notch e una qualità generale decisamente più elevata.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 660

:Snapdragon 660 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Asus Zenfone Max Pro M2 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9 SE

Lo smartphone Xiaomi compatto della serie Mi. Xiaomi Mi 9 SE ha un design favoloso, morbido, curvo e con materiali premium. La scheda tecnica è di primissimo livello con il processore Snapdragon 712, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Anche il display da 6″ FullHD+ OLED con sensore integrato da enormi soddisfazioni, è un display umano e compatto. Benissimo anche la tripla fotocamera con modulo wide + standard + zoom. Best-buy.

Display :5.97

:5.97 CPU :Snapdragon 712

:Snapdragon 712 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 SE nella scheda tecnica.

Honor Play

Honor Play è lo smartphone gaming con il processore Kirin 970 + NPU per intelligenza artificiale supportato da 4 Gb di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display Fullview è da 6.3″ FullHD+ in 19:9 con notch.

La dual camera posteriore da 16 Megapixel è supportata dalla intelligenza artificiale, chiude il cerchio la grande batteria da 3750 mAh che permetterà sessioni di gioco più lunghe grazie alla tecnologia GPU Turbo. Un vero e proprio affare a meno di 300 Euro.

Display :6.3

:6.3 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 970

:Huawei HiSilicon Kirin 970 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 EMUI 8.2 Oreo

Info e dettagli su Honor Play nella scheda tecnica.

