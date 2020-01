La fascia di prezzo tra 300€-500€ regala molte soddisfazioni, qualsiasi smartphone preso in considerazione è una scelta incredibilmente valida sopratutto se si è disposti a portarsi a casa ex top gamma.

Non è comunque facile muoversi tra i brand e la loro filosofia. C’è chi propone smartphone compatti, chi punta a soluzioni modulari, chi preferisce un super display o una qualità audio finissima. Vediamo in questa mini guida una selezione dei Migliori Smartphone tra 300€-500€ adatti ad ogni preferenza.

Detto in maniera onesta, se non dovete pretendere il top da ogni reparto, uno smartphone da massimo 500 Euro vi darà tantissime soddisfazioni e riuscirà a farvi sentire una netta differenza rispetto al vostro modello attuale. Se le pretese son quelle di un bel device che non vi faccia spendere una fortuna, questa è la fascia di prezzo perfetta. Se invece cercate di più, date uno sguardo alla guida completa dei Migliori Smartphone in circolazione.

Migliori Smartphone tra 300€-500€

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T Pro è la versione aggiornata del Mi 9T ma con il processore Snapdragon 855 in grado di dare una spinta in più nelle prestazioni. Non solo velocità ma anche maggiori performance nel gaming e nella elaborazione fotografica. Per il resto, è esattamente lo stesso smartphone del Mi 9T, da prendere se non volete risparmiare dei soldi e volete il top di gamma dei processori.

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T Pro nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone da 6.39" FHD+, Snapdragon 855, Tripla Fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, 4000 mAh, con NFC, 6GB RAM+128GB ROM, Blu (Glacier Blue) 357€ ► 359.99€ ► 384.5€ ►

LG G7 ThinQ

Google Pixel 3a è una versione ristretta del ben più costoso Pixel 3. Una versione Lite che non tradisce le aspettative e si presente con alcune features importanti come Active edge per strizzare fisicamente il telefono per accedere ad Assistant.

C’è tutta l’esperienza Pixel, quindi versione puramente stock, aggiornamenti rapidi e funzioni esclusive. Ha un set up audio stereo e la stessa identica fotocamera posteriore dei Pixel di fascia alta. Una scelta intrigante questo Google Pixel 3a.

Display :6.1

:6.1 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + LG UI

Info e dettagli su LG G7 ThinQ nella scheda tecnica.

Oppo Reno2

G7 ThinQ è il top gamma di LG che include tutto il meglio dell’esperienza del brand.Il design è riconducibile alle linee di un V30 con la presenza però di un notch sulla parte frontale che interrompe il display Super Bright da 6.1″ IPS.

Grande cura anche per la sezione audio con la presenza di un QuadDAC per la musica via jack e della tecnologia Boombox per l’audio via speaker mono. Sempre presente la dual camera wide angle da 16 Megapixel per entrambi i sensori. Il prezzo è un po’ altino ma si svaluterà presto.

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 730G

:Snapdragon 730G RAM :8

:8 Memoria Interna :256 Espandibile

:256 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ColorOS 6.1

Info e dettagli su Oppo Reno2 nella scheda tecnica.

Google Pixel 3a

Oppo Reno2 è uno smartphone fantastico con un display Amoled full screen reale da 6.5″ con sensore di impronte digitali integrato. La fotocamera frontale è pop up a pinna di squalo ed è da 16 Megapixel. Il design dello smartphone è bellissimo, siamo di fronte ad un device di fascia media ma con un look estremamente premium.

La scheda tecnica prevede un potente processore Snapdragon 730G con 8 GB di RAM e 256 Gb di memoria interna, una quad camera posteriore da 48 Megapixel (zoom, wide, ibrido) e una buonissima batteria da 4000 mAh. Oppo Reno2 è la scelta perfetta per chi non vuole rinunciare a nulla ed avere uno smartphone esclusivo senza spendere troppo.

Display :5.6

:5.6 CPU :Snapdragon 670

:Snapdragon 670 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12.2Mp

:12.2Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Google Pixel 3a nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è un vero best buy, potrei fermare la sua descrizione qui. Esteticamente è davvero bello con la sua costruzione in vetro e alluminio, anche sulla parte frontale non è niente male grazie al suo display OLED con notch a goccia.

La scheda tecnica è mostruosa, c’è il potente processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è una tripla fotocamera da 48 Megapixel con sensore zoom e l’atteso sensore wide-angle. Non manca la ricarica wireless rapida e il sensore di impronte digitali posto sotto al display. Cosa volere di più per questo prezzo?

Display :6.39

:6.39 CPU :Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz)

:Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz) RAM :6/8/12 GB LPDDR4x

:6/8/12 GB LPDDR4x Memoria Interna :64/128/256 GB UFS 2.1

:64/128/256 GB UFS 2.1 Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9.0 Pie con MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 nella scheda tecnica.

Asus ZenFone 6

Asus Zenfone 6 è il nuovo smartphone del brand dotato di display da 6.4″ Full Screen senza buchi o notch e flip dual camera da 48 Megapixel + 13 Megapixel wide angle. Esatto la fotocamera motorizzata può essere utilizzata anche per i selfie.

Non solo, Asus Zenfone 6 ha anche un processore Snapdragon 855 e una enorme batteria da ben 5000 mAh. Il sistema operativo è sempre personalizzato dalla ZenUI ma questa volta il tutto è molto più simile ad Android stock. Asus Zenfone 6 è un best-buy.

Display :6.4

:6.4 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ZenUI 6

Info e dettagli su Asus ZenFone 6 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy S10e

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Per questo motivo Samsung ha creato il Galaxy S10e.

Display da 5.8″ AMOLED con buco, il suo design ottimizzato lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualità incredibile con 12 Megapixel standard + sensore 16 Megapixel Wide-angle, Ha tutto ciò che serve per essere considerato un vero flagship premium ad un prezzo un po’ più “contenuto”. Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy S10e.

Display :5.8

:5.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9820

:SAMSUNG Exynos 9820 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + OneUI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10e nella scheda tecnica.

Honor 20

Honor 20 è il nuovo smartphone della famiglia best buy di Honor. Anche quest’anno, Honor 20 risulta un device da osservare con enorme interesse grazie al suo design bellissimo e le sue colorazioni giovani e di grande impatto.

Dal punto di vista tecnico non pecca in nulla, ha un processore Kirin 980 con doppia NPU per l’intelligenza artificiale accompagnato da 6 GB di RAM. Ha un bel display IPS da 6.2″ in 19:9 con buco e un sensore di impronte digitali posto sul profilo laterale nel tasto di accensione.

La Quad camera AI è una 48 Megapixel + 16 Megapixel wide +2 Megapixel Macro + 2 Megapixel in grado di raccontare al meglio ogni momento di vita quotidiana. La selfie camera è da 32 Megapixel. Tanta scheda tecnica per un prezzo molto intrigante. Honor 20 è da prendere senza pensarci due volte.

Display :6.26

:6.26 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI 2.1

Info e dettagli su Honor 20 nella scheda tecnica.

Non hai trovato quello che cercavi? Prova a dare uno sguardo alle nostre Guide Migliori Smartphone: