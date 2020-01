Se sei arrivato su questa guida è perché cerchi il meglio che il mercato Mobile ha da offrire e non ti interessa il prezzo finale, l’importante è trovare il compagno quotidiano capace di fare di tutto e senza nessun compromesso.

La Guida ai Migliori Smartphone tra 500€ – 750€ serve a destreggiarsi nella scelta in una fascia dalla qualità assurda. Tra telefoni borderless, display 4K e addirittura smartphone da “strizzare” avere una preferenza è difficile. In ogni caso, qualsiasi smartphone si comprerà in questa selezione è impossibile restar delusi.

Qualcuno potrebbe pensare che questi smartphone costino troppo, effettivamente è vero ma non stiamo nemmeno parlando di quelli che costano ancora di più. Questa fascia di prezzo, sta diventando quella dei flagship “economici”. Tralasciando l’accoppiamento tra la parola economici con questi prezzi, questi smartphone ormai sono totalmente in grado di darvi quello sprint in più rispetto ai device di fascia media. Ecco i Migliori Smartphone tra 500€ – 750€.

Migliori Smartphone tra 500€ – 750€

Honor View20

Honor con View20 fa sul serio. Il suo design è molto intreprendente e curato ma sembra essere anche solido quanto basta ai graffi e le impronte digitali. Ha un display da 6,4″ FullHD+ borderless con buco per evitare il notch. La fotocamera frontale nel buco è da 25 Megapixel.

La scheda tecnica è impressionante con ben 256 GB di memoria interna e una RAM da ben 8 GB. Il processore è un Kirin 980 con doppia NPU integrata per l’intelligenza artificiale, questo è davvero un device smart. Il software è già prontissimo grazie alla presenza di Android 9 Pie + Magic UI.

La fotocamera è sempre impressionante con un doppio modulo da 48 Megapixel + TOF per calcolo 3D, gli scatti sono da prima classe. Honor View20 è uno dei migliori smartphone per risparmiare qualcosa rispetto a quelli premium senza rinunciare a tanta tecnologia.

Display :6.4

:6.4 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI

Info e dettagli su Honor View20 nella scheda tecnica.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei con il Mate 20 Pro ha creato lo smartphone con la tripla fotocamera che tutti desideravano da tempo: un sensore principale da 40 Megapixel, un sensore wide angle da 20 Megapixel e un sensore zoom 3x da 8 Megapixel. L’esperienza fotografica di Mate 20 Pro, oltre ad essere completa e versatile è accompagnata da Intelligenza Artificiale spinta dalla doppia NPU del processore Kirin 980.

Anche il resto delle specifiche sono impressionanti, il display è da 6.4″ con tecnologia OLED e risoluzione 2K+. Non solo, ha il supporto HDR, il notch per lo sblocco facciale in 3D e i bordi edge per renderlo più comodo da impugnare. Non è finita qui, nel display è integrato anche un sensore di impronte digitali decisamente comodo, rapido e sicuro.

Anche la batteria è di grande livello con un modulo da 4200 mAh che si ricarica in maniera veloce con il caricatore rapido incluso in confezione (70% in 30 minuti). C’è il supporto alla ricarica wireless e anche alla ricarica wireless inversa. In parole povere, Huawei Mate 20 pro ha così tanta batteria da riuscire a caricare in maniera wireless altri smartphone.

Vero, il prezzo di listino è alto, Huawei Mate 20 Pro costa 1099 Euro ma se state cercando il massimo della tecnologia in circolazione, solo questo smartphone è in grado di offrire un pacchetto completo. Con in tasca un Mate 20 Pro si sta sicuri di avere uno dei migliori smartphone di sempre.

Display :6.39

:6.39 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:OS Android Pie 9.0 con EMUI 9.0

Info e dettagli su Huawei Mate 20 Pro nella scheda tecnica.

OnePlus 7T

OnePlus 7T è il nuovo smartphone del brand. Riprendere tutte le cose buone viste nel 7 Pro, aggiorna il design e si rende più economico e valido da compare. Questo è il miglior OnePlus del 2019.

OnePlus 7T ha un display a 90Hz, una gran bella tripla fotocamera posteriore da 48 Megapixel ed un design più stretto e comodo. Non manca il classico processore top gamma Snapdragon 855+ e Android 10. Uno degli smartphone più completi sul mercato, da prendere.

Display :6.55

:6.55 CPU :Snapdragon 855 Plus

:Snapdragon 855 Plus RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 + OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 7T nella scheda tecnica.

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro ha un lettore di impronte sotto al display OLED 90Hz e fotocamera frontale pop up. L’impatto estetico è migliorato, c’è una maggior cura dei dettagli e un design elegante con il retro in vetro. Oltre al sensore sotto al display, c’è anche il super veloce Face Unlock.

La tripla fotocamera posteriore standard + wide + zoom convince e migliora di molto le sue performance ma il vero focus di OnePlus 7T Pro sono le prestazioni incredibili. Con processore Qualcomm Snapdragon 855+ e ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, OnePlus 7T Pro è lo smartphone più veloce sul mercato grazie alla ottimizzazione di sistema Oxygen OS su base Android 10 (praticamente stock). Non più un flagship killer ma un top gamma a tutti gli effetti. Quest’anno da considerare più degli altri anni.

Display :6.67

:6.67 CPU :Snapdragon 855+

:Snapdragon 855+ RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 + OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 7T Pro nella scheda tecnica.

LG V40 ThinQ

LG V40 ThinQ è un nuovo super smartphone da LG pensato per chi ama fare fotografie professionali con il proprio device. La tripla fotocamera ha tra le tante features la possibilità di scattare fotografie grandangolari e zoom, quelle standard con ottica f1.6 e riprendere video in formato Flat.

Non solo per chi ama fare foto/video ma anche per chi cerca la miglior qualità audio possibile grazie al QuadDAC. Il resto delle specifiche sono da smartphone high end, non gli manca davvero nulla. Dal punto di vista estetico è una sicurezza grazie al suo display OLED borderless immersivo con notch. LG V40 ThinQ è una scelta fantastica.

Display :6.4

:6.4 CPU :Snapdragon 845 Qualcomm SDM845 4x 2.7 GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.7 GHz Kryo 385 Silver

:Snapdragon 845 Qualcomm SDM845 4x 2.7 GHz Kryo 385 Gold + 4x 1.7 GHz Kryo 385 Silver RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su LG V40 ThinQ nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 9

Il Samsung Galaxy Note 9 costa tanto, tantissimo ma è un device unico sul mercato grazie alle possibilità offerte dalla S Pen. Se siete interessati ad un pennino, Galaxy Note 9 è la scelta obbligata da fare. Se il pennino non vi serve, nessuna paura il Samsung Galaxy Note 9 è lo stesso uno smartphone da prendere in serie considerazione.

Il display SuperAMOLED borderless da 6.4″ è uno dei migliori sulla piazza se non il migliore, se amate consumare contenuti video sul vostro smartphone, questo display è perfetto. Se invece preferite creare contenuti con Dual Camera montata su un Samsung non si può sbagliare un colpo.

Sono 12 Megapixel con apertura variabile da f2.4 a f1.5 Wide+Zoom entrambi stabilizzati e con le funzioni live focus per l’effetto bokeh. C’è tanto divertimento e tanta qualità per la fotocamera di Note 8. Tirando le somme, se cercate lo smartphone più completo al momento sul panorama Android e con una ottima durata della batteria (4000 mAh), il Samsung Galaxy Note 9 risponde presente.

Display :6.4

:6.4 CPU :9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz

:9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 MB Espandibile

:512 MB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Samsung Experience UI Oreo

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 9 nella scheda tecnica.

