La fascia di mercato Premium è da prezzi folli ma composta solo da smartphone incredibili e completissimi da punto di vista tecnico.

Tutti gli smartphone presenti in questa selezione offrono un qualcosa in più, se avete bisogno del tipo di esperienza Premium, se volete uno smartphone esclusivo la Guida ai Migliori Smartphone premium oltre 750€ serve a destreggiarsi nella scelta per spendere 1000 Euro e oltre.

La qualità di questi smartphone si è alzata drasticamente, sopratutto per quanto riguarda il display e la fotocamera. In particolare la fotocamera di questi smartphone riesce a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, grazie alla presenza di più moduli zoom e wideangle. In parecchi casi, uno smartphone da oltre 1000 Euro non servirà ma se cercate il massimo ottenibile oppure avere bisogno del top, questi sono i migliori smartphone premium oltre 750 Euro.

Migliori Smartphone Premium oltre 750€

Google Pixel 4 XL

Google propone la sua quarta generazione di smartphone, il Pixel 4 XL. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 10 su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato grazie al suo display Oled a 90Hz e Motion Sense per il face Unlock in 3D e le gesture senza toccare lo smartphone.

Google Pixel 4 XL ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo una dual camera da 12+16 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 4 XL riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti molto più alta della media. La seconda fotocamera è una Zoom 2x ottico che può arrivare fino a 8x ibrido.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Pixel 4 XL ha anche un design iconico e industriale, nella colorazione bianca è davvero bellissimo grazie alla lavorazione ruvida del profilo laterale ed opaca della back cover.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 10

Info e dettagli su Google Pixel 4 XL nella scheda tecnica.

Apple iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max è lo smartphone più costoso di sempre ma è anche il più desiderato di sempre e finalmente è possibile metterselo in tasca. Il design frontale ha zero cornici, c’è solo una sezione nera per la presenza del Face ID. Sul retro c’è il vetro per consentire la ricarica wireless.

L’hardware è di tutto rispetto con il processore A13 Bionic in grado di regalare prestazioni entusiasmanti in ogni ambito, ha una potenza di calcolo mostruosa. Anche la fotocamera è di livello assoluto grazie al triplo modulo da 12 Megapixel con wide, ultra wide e zoom 2x.

iPhone 11 Pro Max è uno smartphone di lusso ma è anche la miglior soluzione se non cercate compromessi dal vostro smartphone, se volete a tutti i costi osservare quel bellissimo display borderless. Se volete il miglior smartphone Apple di sempre.

Display :6.5

:6.5 CPU :Apple A13 Bionic

:Apple A13 Bionic RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :512 GB

:512 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 1.3

Info e dettagli su Apple iPhone 11 Pro Max nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus è il nuovo flagship del colosso ed ha una serie di caratteristiche molto interessanti che lo pongono al vertice della categoria. Prima di ogni cosa un bellissimo display AMOLED da 6,4″ con doppio buco per la dual camera frontale, risoluzione 2K+ e bordi curvi. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display e c’è anche un bel jack audio per chi non ne può fare a meno.

Sotto la scocca batte un potente processore Exynos con 8 GB di RAM e tagli di memoria altissimi fino a toccare nella versione in ceramica ben 1 TB di spazio interno. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh, presenza di ricarica wireless addirittura inversa e Android 9 Pie con la nuova OneUI a rendere tutto più semplice e accessibile. Samsung Galaxy S10 costa tantissimo ma è uno dei migliori sul mercato.

Display :6.4

:6.4 CPU :Exynos 9820

:Exynos 9820 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 GB Espandibile

:512 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus è il punto di riferimento storico del colosso grazie alla S Pen. Il display di Note 10 Plus è la principale attrattiva, completamente senza bordi, il SuperAMOLED da 6,8″ con buco per la camera frontale e risoluzione 2K+, è il miglior display in circolazione. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, un gran bel audio stereo ma manca il jack audio.

Sotto la scocca multicolor suona un potente processore Exynos di nuova generazione con fino a 12 GB di RAM e tagli di memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB più scheda di memoria MicroSD. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Android 9 Pie con la nuova OneUI e la batteria da 4300 mAh dovrebbe assicurare una gran bella autonomia. Samsung Galaxy Note 10 Plus costa tantissimo ma con la sua S Pen per aumentare la produttività, è sicuramente unico sul mercato.

Display :6.8

:6.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55

:SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55 RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Samsung One UI Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 10 Plus nella scheda tecnica.

