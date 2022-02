Motorola annuncia oggi il debutto del nuovo Motorola edge 30 pro, il più recente motorola edge che arriverà sul mercato in Italiano a partire da oggi con il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Oltre alla potenza di calcolo assicurata da questo chipset, Motorola edge 30 Pro presenta molte novità sopratutto a livello di comparto fotografico e per la prima volta vediamo l’arrivo di un nuovo accessorio: la penna stilo che sarà venduta separatamente insieme alla cover apposita nelle prossime settimane sul sito ufficiale Motorola.

SCHEDA TECNICA MOTOROLA EDGE 30 PRO

Display: 6,7″ pOLED, FHD+ (2400 x 1080), 20:9, 144Hz, HDR10+

6,7″ pOLED, FHD+ (2400 x 1080), 20:9, 144Hz, HDR10+ Chipset: Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con GPU Adreno 730

Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con GPU Adreno 730 RAM: 12GB ROM: 256 GB

12GB 256 GB Fotocamere: Posteriore principale grandangolo: 50 MP, Omnivision OV50A apertura f/1.8, OIS Posteriore secondaria ultra-grandangolo: 50 MP apertura f/2.2, FOV 114° Posteriore secondaria depth camera: 2 MP f/2.4 Anteriore grandangolo: 60 MP, f/2.2

Batteria: 4.800 mAh a doppia cella

4.800 mAh a doppia cella Ricarica: 68W cablata, 15W wireless, 5W inversa

68W cablata, 15W wireless, 5W inversa Connettività: 4G/5G SA, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6e

4G/5G SA, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6e Altro: Certificazione IP52, vetro anteriore e posteriore e fibra di vetro per la cornice

Certificazione IP52, vetro anteriore e posteriore e fibra di vetro per la cornice OS: Android 12 con MyUX

Android 12 con MyUX Dimensioni e peso: 163 x 75,9 x 8,79mm / 196g

Motorola edge 30 Pro – Hardware

Il nuovo edge 30 Pro è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1 che supporta le più sofisticate tecnologie 5G, AI, gaming, fotocamera, Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre gli utenti potranno godere della suite completa di funzionalità Snapdragon Elite Gaming e sfruttare la potenza di una reattività fluida, scene HDR ricche di colori per una grafica ultra- realistica.

Alimentato dallo Snapdragon X65 Modem RF-System, il nuovo dispositivo edge può

connettersi alle reti 5G e per sfruttare il nuovo Wi-Fi a 6 GHz, il device si connette a velocità Gigabit ancora più elevate utilizzando il Wi-Fi 6E.

Rispetto alla generazione precedente, il dispositivo fornisce il 30% in più di potenza e il 25% in più di efficienza con la GPU Qualcomm Adreno. Le funzionalità mobile-first, VRS Pro e Volumetric Rendering offrono scene mozzafiato ed effetti particellari realistici.

Il nuovo dispositivo edge ha un display da 6,7” Max Vision OLED. Motorola ha progettato un’immagine più nitida con meno pixelation grazie alla risoluzione full HD+, appositamente selezionata per ottimizzare non solo l’esperienza visiva, ma anche la durata della batteria. Tutto questo è possibile senza alcun ritardo grazie al refresh rate da 144 Hz.

Per quanto riguarda l’autonomia, Motorola edge 30 pro dispone di una batteria da 4800mAh per rimanere connessi a velocità 5G senza rallentamenti. Inoltre, gli utenti possono beneficiare del TurboPower Charging, con 68W di capacità di ricarica che assicura una carica superiore al 50% in soli 15 minuti e supporta anche la ricarica wireless 15W TurboPower.

Parliamo ora del comparto fotografico: Motorola edge 30 pro dispone di hardware e software in grado di catturare foto e video mozzafiato.

Motorola ha potenziato il comparto fotografico dell’edge grazie alla doppia fotocamera da 50 MP, offrendo scatti ultra-grandangolari e primi piani estremi. I fotografi possono scattare con 32x più pixel di messa a fuoco utilizzando instant all-pixel.

Gli utenti possono ora catturare foto ultra-wide da 50MP con incredibili dettagli ad alta risoluzione alla luce del giorno. E grazie alla combinazione di più pixel in un unico grande pixel, il sensore ultra-wide aumenta la luminosità e la nitidezza anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, per i primi piani estremi, c’è la Macro Vision integrata, che ti porta 4 volte più vicino al tuo soggetto rispetto a un obiettivo standard. Se questo non è abbastanza, il dispositivo dispone anche di una fotocamera selfie da 60MP per scattare selfie mozzafiato, ad altissima risoluzione con tecnologia Quad-Pixel.

Motorola ha poi integrato il Dolby Atmos e due altoparlanti stereo di modo che il suono appaia più realistico e ricco, spaziale e naturale sia in cuffia che attraverso gli altoparlanti. Con la tecnologia Snapdragon Sound, motorola edge 30 pro offre anche una qualità audio wireless avanzata. Un game-changer in questo senso perché, eliminando il divario nella qualità audio tra connessioni wireless e cablate, offre musica ad alta risoluzione, videochiamate cristalline e intrattenimento perfettamente sincronizzato, il tutto tramite cuffie Bluetooth.

Android 12 e MyUX

Il nuovo dispositivo edge esegue una versione pulita di Android 12, senza skin software o applicazioni duplicate. Con My UX, il device funziona come l’utente vuole, permettendogli di controllarlo con semplici gesti, personalizzare le impostazioni di intrattenimento e creare un look unico.

Ready For è stato re-immaginato con un nuovo look in tutta la piattaform: gli utenti si collegano semplicemente via cavo o in modalità wireless per godere di un’esperienza coinvolgente sul grande schermo, sia per il gioco che per le videochiamate. Ready for PC è ora anche compatibile con Windows 10 e Windows 11, rendendo più facile che mai collegare e selezionare la tua esperienza: dall’accesso a due sistemi operativi su uno schermo al trasferimento di file tra i dispositivi collegati, il multitasking raggiunge nuovi livelli.

Motorola è anche il primo a supportare Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Se

collegato agli occhiali intelligenti Lenovo A3 ThinkReality, gli sviluppatori sono in grado di creare un’esperienza immersiva quando si alimentano gli occhiali AR con il nuovo dispositivo Motorola Edge.

Lo Stilo intelligente

Con il nuovo Motorola Edge arriva un accessorio gradito: il primo stilo intelligente di Motorola con un folio adattabile. Lo stilo smart è perfetto per navigare, evidenziare, modificare o effettuare qualsiasi attività che richiede precisione millimetrica.

Scegli tra un numero crescente di app – le preferite appaiono sullo schermo nel momento in cui la stilo viene estratto. Il folio con lo stilo intelligente sarà venduto separatamente nelle prossime settimane, sul sito motorola.it



Prezzo e disponibilità

Il nuovo dispositivo motorola edge 30 pro è disponibile in Italia da oggi in due colori: Cosmos Blue e Stardust White, al prezzo di 849,90 euro anche se su Amazon è già disponibile scontato a 749€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!