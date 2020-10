Netatmo presenta oggi il nuovo dispositivo che amplia la gamma Energy: stiamo palando del Termostato Modulante Intelligente, compatibile con la maggior parte delle caldaie OpenTherm e che permette di programmare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento e di regolare la temperatura a distanza tramite l’App Home + Control.

Tra le varie funzioni del nuovo termostato smart troviamo la funzione Auto-Adapt e la tecnologia OpenTherm che permettono di gestire il riscaldamento con precisione, in funzione anche della temperatura esterna e del grado di isolamento termico dell’abitazione. Oltre a questo troviamo il controllo vocale grazie alla compatibilità con Apple Home Kit.

Fred Potter, Fondatore di Netatmo e Direttore tecnico del programma Eliot di Legrand ha commentato così il lancio del nuovo prodotto:

“Abbiamo creato il Termostato Modulante Intelligente per garantire maggiore comfort agli utenti che dispongono di una caldaia OpenTherm e ridurre gli sprechi di energia Questo prodotto, pensato per assicurare ancora più funzioni ai nostri utenti, va a completare la gamma Energy di Netatmo. Da oggi, i nostri clienti potranno acquistare il Termostato Intelligente o il Termostato Modulante Intelligente a seconda dell’impianto di cui dispongono e controllare il riscaldamento a distanza, riducendo così i consumi di energia della loro abitazione.”

Potremo gestire il nostro riscaldamento da remoto via smartphone o tablet grazie all’applicazione Home + Control di Legrand, potremo regolare la temperatura di casa, aumentare la temperatura se i bambini tornano prima da scuola o accendere il riscaldamento prima del rientro dalle vacanze. Oltre al controllo a distanza, è possibile impostare manualmente il riscaldamento direttamente dal Termostato e senza aprire l’applicazione.

Grazie alla tecnologia OpenTherm, l’acqua all’interno dell’impianto di riscaldamento non raggiunge mai temperature troppo elevate, il che consente di sfruttare al meglio la caldaia modulante e di evitare sprechi energetici.

Le modalità Assente e Antigelo garantiranno la temperatura ottimale anche quando l’utente è lontano da casa per più giorni.

Infine, grazie alla funzione Auto-Adapt, il Termostato è in grado di verificare e di prendere in considerazione il grado di isolamento termico della casa e la temperatura esterna. Combinata con OpenTherm, questa funzione permette di sapere in automatico in quanto tempo la casa raggiungerà la temperatura desiderata.

La funzione Auto-Care in caso di eventuali problemi

Grazie alla funzione Auto-Care, il Termostato Modulante Intelligente segnala eventuali malfunzionamenti della caldaia. In caso di guasto, ad esempio, l’utente viene avvisato tramite l’applicazione. In questo modo saprà identificare facilmente il problema e comunicarlo al suo tecnico del riscaldamento, senza farlo spostare per una semplice diagnosi.

Installazione e compatibilità

Il Termostato Modulante Intelligente Netatmo è compatibile con la maggior parte delle caldaie OpenTherm, incluse quelle ad accumulo, indipendentemente dal tipo di combustile utilizzato: gas, olio combustibile o legna. Il prodotto può essere installato anche su caldaie a contatto pulito.

In questo caso, il nuovo dispositivo funziona come il Termostato Intelligente Netatmo: permette di accendere o spegnere la caldaia per raggiungere la temperatura impostata, ma non cambia la temperatura dell’acqua nel circuito di riscaldamento.

Per installare il nuovo Termostato, l’utente dovrà ricorrere a un installatore certificato. Dove trovarlo? Sul sito Netatmo PRO che elenca tutti i professionisti certificati. Progettato da Philippe Starck, il Termostato Modulante Intelligente è wireless e può dunque essere collocato in qualsiasi stanza della casa. Nella confezione sono inclusi quattro adesivi di diversi colori che si adattano a qualsiasi tipologia di interni. Inoltre, il prodotto è compatibile anche con le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo, utili per controllare e impostare la temperatura ideale in ogni stanza.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo al pubblico del Termostato Modulante Intelligente è di 239,99€. Da oggi in vendita su www.netatmo.com e presso i nostri rivenditori per professionisti e i fornitori di energia.