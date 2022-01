E’ in arrivo a partire da oggi il nuovo aggiornamento di Oculus che raggiunge la versione v37 aggiungendo interessanti novità come la possibilità di usare la tua Apple Magic Keyboard in VR, la condivisione di link dal telefono al visore, una finestra del Browser più adattabile e altre migliorie.

Vediamo insieme meglio le novità introdotte da questo aggiornamento

Supporto Magic Keybord di Apple

Con l’aggiornamento v37 viene aggiunta la Magic Keyboard di Apple alla lista dei dispositivi supportati. Abbina la Magic Keyboard di Apple al tuo Quest 2, e sarai in grado di visualizzare una rappresentazione 3D sia della tastiera che delle tue mani nell’ambiente Home.

Puoi associare la tua Apple Magic Keyboard al visore sotto il pannello Funzioni Sperimentali in Impostazioni. Avrai anche bisogno di abilitare il tracciamento delle mani (se non l’hai già fatto) che può essere fatto sotto il menu delle impostazioni di Mani e Controller.

Per gli sviluppatori: la prossima settimana verrà rilasciato anche il Tracked Keyboard SDK come parte di Presence Platform, così potrete aggiungere il supporto per la K830 di Logitech e la Magic Keyboard di Apple nelle vostre app.



CONDIVIDERE I LINK

Con l’aggiornamento v37 chiunque utilizzi dispositivi Android potrà condividere senza problemi i link dal telefono al visore tramite l’Oculus Mobile App. Basta assicurarsi che il visore sia acceso e che il Bluetooth sia abilitato sul telefono. Poi, aprendo un sito web sul proprio telefono, clicca su Condividi, scegli Oculus App → Apri ora, seleziona il tuo visore, e si aprirà automaticamente nel Browser quando indosserai il tuo Quest.

Una galleria d’arte made-for-VR, un articolo dell’Oculus Blog o semplicemente un divertentissimo Instagram Reel: puoi condividi quello che vuoi. E se sei in viaggio o non hai il tuo visore nelle vicinanze, usa l’opzione Salva in VR e sarai in grado di trovare il link nella sezione Salvati della tua pagina Esplora. Questa funzione è disponibile solo per le persone con dispositivi Android, a partire dall’aggiornamento v37.

Il supporto per iOS verrà aggiunto prossimamente!



ORGANIZZA LE TUE SCHERMATE

Con la v37 stiamo implementando quelle che chiamiamo modalità Tablet e Desktop. La modalità Tablet visualizza i tuoi pannelli 2D in una singola finestra ravvicinata. La modalità Desktop funziona come i pannelli 2D a cui sei probabilmente abituato – più grandi, più lontani, riposizionabili, e pronti per il multitasking (se abiliti il

Multitasking nella sezione Caratteristiche Sperimentali del tuo pannello Impostazioni).

Tutti i tuoi pannelli 2D si apriranno nella modalità che hai selezionato, sia Tablet che Desktop.

Sì, tutti, inclusi lo Store, la Libreria, il Browser e così via, con l’obiettivo di portare un po’ più di coerenza all’interfaccia di Quest e rendere più facile navigare tra le app o saltare da un compito all’altro.

Puoi passare da una modalità all’altra in qualsiasi momento. Basta andare sulla barra di visualizzazione (quella piccola linea grigia) sotto la finestra di qualsiasi app con pannello 2D. Da lì, sarai in grado di trascinarla in alto in modalità Desktop o in basso in modalità Tablet.

Quando ti sposti tra le modalità Desktop e Tablet, le tue schede del Browser si consolideranno in una singola finestra per aiutarti a mantenere il tuo spazio di lavoro ordinato e organizzato.



USA LA MANO

A volte il miglior controller VR sono le proprie mani. Per la v37, stiamo introducendo un gesto tracciato dalla mano per raggiungere rapidamente le azioni più comuni nel menu Azione Rapida. Tieni il palmo della mano verso l’alto, tocca la punta dell’indice con la punta del pollice (vedi immagine sotto), e sarai in grado

di richiamare un menu di scelta rapida che renderà più facile fare screenshot, attivare comandi vocali, e altro ancora.

ESPLORANDO QUEST

Ultimo ma non meno importante è l’aggiornamento alla pagina Explore che si apre quando si accende Quest. Explore vuole essere il tuo punto di partenza, un hub dove puoi scoprire cosa sta succedendo in VR. Abbiamo passato gli ultimi mesi a ridisegnare la pagina Explore intorno a queste idee.

Explore consiglierà nuovi giochi, app e media, ma sarai anche in grado di vedere cosa stanno facendo i tuoi amici e controllare tutto ciò che hai salvato sul tuo telefono. Inoltre, le nuove sezioni Fitness e Produttività possono mostrarti come usare Quest sia per il lavoro che per l’allenamento. Queste tutte le novità dell’aggiornamento v37.

