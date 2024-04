Il 23 aprile alle 15:00, One Plus presenterà la versione lifestyle del suo acclamato OnePlus Watch 2 e sul tanto atteso OnePlus Pad Go, un tablet di fascia media, in un evento di lancio presso la capitale finlandese. L’edizione lifestyle del OnePlus Watch 2 sarà un’esclusiva per il mercato europeo, un passo audace che sottolinea l’impegno dell’azienda nel fornire dispositivi Android premium e su misura per i consumatori del Vecchio Continente.

“L’anno scorso abbiamo annunciato una nuova strategia di prodotto che prevede la creazione di un ecosistema di dispositivi OnePlus, potente, premium e interconnesso. Questo include il nostro impegno nell’ampliare il portafoglio di prodotti OnePlus a nuove categorie al di là degli smartphone, come audio, tablet e wearables”, ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OnePlus Europe. “L’Europa rappresenta una regione chiave in questa strategia a lungo termine, quindi siamo entusiasti di presentare il nostro primo prodotto esclusivo europeo, la versione lifestyle del OnePlus Watch 2, e di introdurre OnePlus Pad Go, un tablet accessibile e altamente funzionale, nel mercato europeo“.

Queste le presunte specifiche dei due dispositivi:



ONEPLUS WATCH 2 – SPECIFICHE TECNICHE

dimensioni: 47 x 46,6 x 12,1 mm

47 x 46,6 x 12,1 mm peso: 49 grammi senza cinturino

49 grammi senza cinturino display: AMOLED da 1,43 pollici, risoluzione 466 x 466 (326 ppi), frequenza di aggiornamento 60 Hz, luminosità 1.000 nit

AMOLED da 1,43 pollici, risoluzione 466 x 466 (326 ppi), frequenza di aggiornamento 60 Hz, luminosità 1.000 nit colori: Black Steel, Radiant Steel

Black Steel, Radiant Steel cassa: acciaio inossidabile

acciaio inossidabile cinturino: caucciù fluorurato, fibbia in acciaio inossidabile

caucciù fluorurato, fibbia in acciaio inossidabile processore: AP Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2700

AP Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2700 sensori: accelerometro, giroscopio, battito cardiaco (ottico), SpO2 (ottico), geomagnetico, luce, barometro

accelerometro, giroscopio, battito cardiaco (ottico), SpO2 (ottico), geomagnetico, luce, barometro GPS: L1+L5

L1+L5 memorie: 2 GB di RAM, 32 GB di archiviazione

2 GB di RAM, 32 GB di archiviazione connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi, Bluetooth app: Google Maps, Assistant, Wallet, Calendar preinstallate

Google Maps, Assistant, Wallet, Calendar preinstallate personalizzazione: 20 quadranti preinstallati + 80 disponibili per il download

20 quadranti preinstallati + 80 disponibili per il download funzioni: qualità sonno, livello ossigeno nel sangue, battito cardiaco, stress (Heart Rate Variability, HRV), funzioni smart (notifiche, etc)

qualità sonno, livello ossigeno nel sangue, battito cardiaco, stress (Heart Rate Variability, HRV), funzioni smart (notifiche, etc) batteria: 500 mAh Power Saver Mode (con le funzioni di monitoraggio fitness, riposo e chiamate che restano attive)

500 mAh resistenza: 5 ATM, IP68, MIL-STD-810H

5 ATM, IP68, MIL-STD-810H sistema operativo: Wear OS 4.

ONEPLUS PAD GO – SPECIFICHE TECNICHE

display: LCD da 11,35 pollici, 2.408 x 1.720 pixel (260 ppi), frequenza di aggiornamento 90 Hz, campionamento tocco 180 Hz, contrasto 1.500:1, luminosità massima 400 nit

LCD da 11,35 pollici, 2.408 x 1.720 pixel (260 ppi), frequenza di aggiornamento 90 Hz, campionamento tocco 180 Hz, contrasto 1.500:1, luminosità massima 400 nit SoC: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 memorie: 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di archiviazione UFS 2.2

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di archiviazione UFS 2.2 interfaccia utente: OxygenOS 13.2

OxygenOS 13.2 audio: 4x altoparlanti, Dolby Atmos

4x altoparlanti, Dolby Atmos connettività: LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C

LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C sblocco: facciale

facciale fotocamere: anteriore: 8 MP, video fino 1080p @30fps posteriore: 8 MP, EIS, video fino 1080p @30fps

batteria: 8.000 mAh

8.000 mAh ricarica : SuperVOOC a 33 watt

: SuperVOOC a 33 watt dimensioni e peso: 255,1 x 188 x 6,9 mm, 532 grammi.

Il OnePlus Watch 2, lanciato a febbraio, ha già affermato la sua posizione di rilievo nel settore smartwatch Android grazie al doppio chipset, all’eccezionale durata della batteria fino a 100 ore e al monitoraggio fitness di precisione, diventando il prodotto OnePlus più venduto negli ultimi due anni. Con l’edizione lifestyle, l’azienda punta a soddisfare ancora meglio le esigenze degli utenti europei che cercano un connubio perfetto tra stile e funzionalità. Dopo il successo del debutto globale l’anno scorso, il primo tablet OnePlus, Pad, è diventato il pilastro dell’ecosistema dell’azienda. Forti del successo della variante Go in India, OnePlus porta ora questa soluzione accessibile anche sul mercato europeo, offrendo ai consumatori un’opportunità per integrare i loro dispositivi in un unico ecosistema sfruttando appieno il potenziale della tecnologia interconnessa.

