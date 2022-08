OnePlus ha annunciato oggi con un esclusivo evento alla Gotham Hall di New York il nuovo One Plus 10T 5G e in concomitanza è stata ufficializzata anche la nuova Oxygen OS 13.

One Plus 10T 5G è il nuovo flagship killer dell’azienda e vanta la nuova piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 e tra i suoi cavalli di battaglia troviamo anche la ricarica rapida SuperVOOC a 150W.

Pete Lau, fondatore di OnePlus ha dichiarato in occasione del lancio:

“Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York. OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on”.

OnePlus 10T 5G

OnePlus 10T porta avanti la filosofia OnePlus con una struttura unibody – che offre un’eccellente sensazione al tatto – e le bellissime colorazioni Moonstone Black e Jade Green.

Il display da 6,7 pollici è un Fluid AMOLED da 6,7″ 2412×1080 ed ha un refresh rate adattivo da 120 Hz Il display di OnePlus 10T è dotato di certificazione HDR10+ e supporta colori a 10 bit per un’esperienza visiva più ricca e realistica.

OnePlus 10T porta utilizza la piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, che offre velocità di CPU e GPU più elevate e più efficienti e configurazioni fino a 16 GB di RAM LPDDR5. Troviamo poi un nuovo sistema di raffreddamento, più grande e avanzato rispetto alle generazioni precedenti.

Il supporto SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W di OnePlus 10T consente di trascorrere meno tempo attaccati alla presa di corrente infatti offre fino a un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica, mentre una ricarica completa (da 1 a 100%) richiede solo 19 minuti.

La ricarica di OnePlus 10T è resa sicura ed efficiente da una serie di tecnologie, come la Battery Health Engine che estende la durata e preserva la capacità della batteria da 4.800 mAh.

ONEPLUS 10T: SCHEDA TECNICA

Display: Fluid AMOLED da 6,7″ 2412×1080, refresh rate adattivo fino a 120Hz (60, 90, 120Hz), campionamento tocco fino a 1.000Hz, 20,1:9, sRGB, Display P3, profondità colore 10-bit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 memoria: 8/16GB LPDDR5 128/256GB interna UFS 3.1

8/16GB LPDDR5 128/256GB interna UFS 3.1 sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display dimensioni e peso: 163×75,37×8,75mm per 203,5mm

163×75,37×8,75mm per 203,5mm colori: Moonstone Black, Jade Green

Moonstone Black, Jade Green OS: OxygenOS 12.1 basatosu Android 12

OxygenOS 12.1 basatosu Android 12 connettività: 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou

5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, GPS dual band, Glonass, Galileo dual band, Beidou dual SIM: sì

sì audio: 2x speaker, cancellazione del rumore, Dolby Atmos

2x speaker, cancellazione del rumore, Dolby Atmos fotocamere: anteriore: 16MP, pixel da 1µm, EIS, f/2,4, lunghezza focale equivalente: 25,8mm posteriori: 50MP principale Sony IMX766, sensore da 1/1,56″, pixel da 1µm, OIS, EIS, f/1,8, lunghezza focale equivalente: 23,6mm 8MP ultra grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12µm, FOV 119,9° 2MP macro, distanza di scatto tra 2 e 4cm dual LED Flash, PDAF+CAF, video fino a 4K @60fps

batteria:4.800mAh (2x 2.400mAh), ricarica SuperVOOC Endurance Edition a 150W (con cavo). adattatore da 160W incluso in confezione

Triple Camera System

OnePlus 10T è dotato di un triplo sistema di fotocamere sul retro. La fotocamera principale è dotata del sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate.

C’è poi una fotocamera ultra-wide e una fotocamera macro, che consentono rispettivamente di scattare foto più ampie e di avvicinarsi di più ai soggetti.

OxygenOS 12.1

OnePlus 10T è preinstallato con OxygenOS 12.1 basato su Android™ 12 e riceverà 3 importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Nello stesso evento è stata presentata anche la Oxygen 13 che arriverà nel corso dell’anno a cominciare proprio dai top gamma tra cui One Plus 10 Pro e OP 10T.

L’ultima versione di OxygenOS offre un’esperienza migliorata su tutta la linea, comprese alcune novità per quanto riguarda la personalizzazione, il gioco e la connettività.

OxygenOS 13

Nel corso dell’evento è stata presentata anche la nuova Oxygen OPS 13. Questa offre l’esperienza software fast and smooth di OnePlus nello straordinario design Aquamorphic, con una maggiore sicurezza e l’aggiunta di alcune delle funzioni più amate dalla community OnePlus.

OxygenOS 13 sarà rilasciata prima su OnePlus 10 Pro, per poi essere introdotta successivamente su OnePlus 10T nel corso dell’anno. Altri dispositivi OnePlus che riceveranno OxygenOS 13 sono OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10R, OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2 e OnePlus Nord CE 2 Lite.

Prezzi e Disponibilità

OnePlus 10T sarà in vendita a partire dal 25 agosto 2022. Il device sarà anche disponibile per il pre-order su oneplus.com e Amazon a partire dall’11 agosto.

Il telefono sarà disponibile in entrambe le varianti colore nella versione da 8+128 GB a 719 Euro e nella versione da 16+256 GB a 819 Euro.

Gli utenti che effettuano il pre-ordine tramite oneplus.com possono aggiudicarsi un OnePlus 10T in omaggio (nella variante da 8+128GB). Potranno inoltre usufruire di uno sconto del 40% su OnePlus Buds Pro e del 60% su OnePlus Buds Z2. Potranno infine vincere una serie di altri regali come le OnePlus Buds Pro, le OnePlus Buds Z2, la custodia OnePlus 10T Sandstone Bumper e la protezione dello schermo in vetro temperato.

Non solo, i membri del Red Cable Club riceveranno il triplo di Red Coins acquistando in pre-ordine OnePlus 10T. Altre offerte includono uno sconto di 50 euro per la sostituzione dei prodotti OnePlus con OnePlus 10T e uno sconto speciale del 5% per tutti gli studenti.

Link Amazon per il pre-order:

