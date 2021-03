OnePlus ha creato un discreto hype intorno alla nuova famiglia top di gamma che vedrà la luce il prossimo 23 marzo. In realtà la casa cinese toglierà il velo a 3 dispositivi che si posizioneranno su fasce di prezzo differenti: OnePlus 9 e 9 Pro arricchiranno la fascia premium e alta del mercato, OnePlus 9E si posizionerà più in basso, pronto a sostituire il buon OnePlus Nord.

In attesa che l’azienda si pronunci in maniera ufficiale sui nuovi prodotti, cerchiamo di riassumere le informazioni ad oggi disponibili sul nuovo flagship e sull’inedito OnePlus Watch.

OnePlus 9 Pro – Display LTPO e ricarica wireless ultrarapida

Si vocifera che OnePlus 9 Pro sarà equipaggiato con supporto alla tecnologia di ricarica Warp Charge da 50W per la ricarica wireless. Una soluzione interessante e molto avanzata che segna un netto miglioramento rispetto al sistema di ricarica senza fili a 30W di cui dispone OnePlus 8 Pro. Tale soluzione consentirà al nuovo flagship di raggiungere il 100% di carica in appena 45 minuti. Ovviamente il nuovo sistema senza fili sarà a disposizione del solo OnePlus 9 Pro, ma voci che circolano nel web parlano della disponibilità di un sistema di ricarica con cavo per OnePlus 9 e 9 Pro da 65W, che consentirà ad entrambi di raggiungere il 100% in poco meno di 30 minuti.

Il caricabatterie da 65W sarà incluso all’interno della confezione dei due terminali, mentre il OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charge sarà acquistabile separatamente.

Sul proprio forum ufficiale, OnePlus ha rilasciato dettagli sul display del top di gamma. La casa cinese parla dell’adozione di un pannello con tecnologia LTPO, ovvero capace di variare la propria frequenza di aggiornamento. Una soluzione che implementano anche altri produttori, come Samsung sul Galaxy S 21 Ultra.

Con il Fluid Display 2.0 la casa cinese si prepara a superare i competitor: il display sarà in grado di variare la frequenza di aggiornamento senza soluzione di continuità da 1Hz fino a 120Hz, superando il limite di Galaxy S21 Ultra, che si ferma a 10Hz. Un’ottima notizia per i fan del marchio, in quanto lo sviluppo di tale tecnologia permetterà al device, con tutta probabilità, di ottimizzare il consumo energetico in presenza di immagini statiche.

Hyper Touch: 120 Hz is more responsive than 120 Hz. pic.twitter.com/A2B7USm5nT — Pete Lau (@PeteLau) March 16, 2021

Le novità non sono certo terminate qui: OnePlus ha anche ammesso di essere riuscita a dimezzare il consumo di energia del pannello quando opera a 120Hz e di aver migliorato la tecnologia HyperTouch: grazie all’ottimizzazione del sistema il dispositivo è in grado di garantire una diminuzione del tempo di risposta al tocco dell’utente di 25-30 millisecondi rispetto alla precedente generazione.

Di seguito la probabile scheda tecnica del OnePlus 9 Pro, in attesa della presentazione ufficiale:

Diagonale del Display : 6,8 pollici

: 6,8 pollici Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Batteria : 5000 mAh

: 5000 mAh RAM : 16GB

: 16GB ROM : 512GB

: 512GB Sistema Operativo: Android 11

OnePlus Watch – Ecco le prime indiscrezioni

Il primo smartwatch dell’azienda, OnePlus Watch, sarà di forma circolare e probabilmente disporrà di una cassa da 46mm. Interessante la voce che dichiara la presenza del GPS all’interno del dispositivo per tenere traccia degli allenamenti effettuati dall’utente durante il giorno. Ci saranno, con tutta probabilità, anche il sensore per il battito cardiaco e quello per il calcolo dell’ossigenazione del sangue.

Disponibile nelle colorazioni Silver e Black, OnePlus Watch sarà dotato della certificazione IP68, mentre il sistema operativo non sarà WearOS. Sarà interessante capire quale software muoverà l’indossabile e come OnePlus ottimizzerà il suo prodotto, soprattutto lato gestione delle notifiche.

Appuntamento al 23 marzo. L’attesa sta per finire!

