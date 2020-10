OnePlus allarga la propria fascia media presentando nuovi smartphone della serie One Plus Nord: diamo quindi il benvenuto a One Plus Nord N10 5G e One Plus Nord N100.

Entrambi i dispositivi si collocano nella fascia di prezzo tra i 199 e i 259€ andando quindi a riempire una fascia di mercato molto agguerrita. In particolare segnaliamo che One Plus N10 5G è un dispositivo equipaggiato con modulo 5G, proprio come suggerisce il nome.

Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha commentato il lancio così:

“La missione di OnePlus di condividere la migliore tecnologia con il mondo significa impegnarsi per rendere la tecnologia all’avanguardia ad una gamma di utenti sempre più ampia. La serie OnePlus Nord N rappresenta il prossimo passo della nostra strategia, quella di estendere la nostra offerta di smartphone a diversi segmenti di prezzo. Ora ancora più utenti potranno ottenere un’esperienza borderless senza rinunciare alla qualità”.

OnePlus Nord N10 5G



One Plus porta il 5G anche sulla fascia bassa, infatti One Plus Nord N10 5G è un dispositivo che dispone di un modem 5G mentre il display è un’unità da 6.49” con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz in risoluzione Full HD+. Questo chiaramente permetterà di avere il massimo delle prestazioni con ottima fluidità anche su questa fascia di prezzo.

Il cuore del dispositivo è il chipset Snapdragon 690 di Qualcomm che viene affiancato da da ben 6GB di RAM e da uno storage interno da 128GB, espandibile tramite microSD.

La ricarica rapida è la Warp Charge da 30W ovvero che abbiamo già visto in passato e permetterà di caricare velocemente la batteria da 4.300 mAh presente in Nord N10 5G.

Per quanto riguarda la parte fotografica invece OnePlus Nord N10 5G che prevede una quadrupla fotocamera al posteriore con un obiettivo principale da 64MP al quale viene affiancato un sensore di tipo ultragrandangolare con visione a 119 gradi.

Gli altri due sensori sono invece uno di tipo macro e l’altro di tipo monocromatico proprio come visto con l’ultimo OnePlus 8T. Presente anche una cam anteriore da 16MP che permette selfie ma anche videochiamate.

OnePlus Nord N10 5G: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,49″ LCD full HD (1.080 x 2.400 pixel)full HD+ LCD con refresh rate a 90Hz

: 6,49″ LCD full HD (1.080 x 2.400 pixel)full HD+ LCD con refresh rate a 90Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 690 octa-core da 2 GHz

: Qualcomm Snapdragon 690 octa-core da 2 GHz GPU :Adreno 619L

:Adreno 619L RAM : 6GB LPDDR4x

: 6GB LPDDR4x Memoria interna : 128 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel,f/1.79 Grandangolo : 8 megapixel,f/2.25 Macro : 2 megapixel,f/2.4 Monocromatico : 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 16 megapixel,f/2.05

: 16 megapixel,f/2.05 Connettività : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C Dimensioni : 163 x 74,7 x 8,95 mm

: 163 x 74,7 x 8,95 mm Peso : 190 g (circa)

: 190 g (circa) Batteria : 4.300 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T

: 4.300 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30T OS : Android 10 con OxygenOS 10.5

: Android 10 con OxygenOS 10.5 Colorazioni : Gold, Black, Green

: Gold, Black, Green Altro : jack audio, speaker stereo

: jack audio, speaker stereo Colori: Midnight Ice

OnePlus Nord N100



Il nuovo OnePlus Nord N100 è un dispositivo ancora più economico, progettato per gli utenti che desiderano un’esperienza One Plus con una buona ricarica.

La scheda tecnica prevede un display da 6,52″ con doppio speaker stereo, mentre la batteria è da ben 5000mAh con oltretutto il supporto alla carica veloce da 18W.

La scheda tecnica prevede poi 4 GB di RAM con 64 GB di memoria i quali aiutano il chipset Qualcomm Snapdragon 460. La memoria interna è espandibile attraverso uno slot per schede MicroSD. Sul retro troviamo un obiettivo principale da 13 MP, un obiettivo bokeh che aiuta a generare foto in modalità ritratto e un obiettivo macro.

Sia OnePlus Nord N10 5G che OnePlus Nord N100 arrivano con OxygenOS 10.5 preinstallata, per un’esperienza software veloce e fluida. OxygenOS offre caratteristiche come Dark Mode, Zen Mode, e un set completo di opzioni di personalizzazione che permettono agli utenti di modificare tutto, dalle forme delle icone alle animazioni delle impronte digitali.

OnePlus Nord N100: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,52″ LCD full HD (720 x 1.600 pixel) HD+ LCD

: 6,52″ LCD full HD (720 x 1.600 pixel) HD+ LCD CPU : Qualcomm Snapdragon 460 octa-core da 1.8 GHz

: Qualcomm Snapdragon 460 octa-core da 1.8 GHz GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 4GB LPDDR4x

: 4GB LPDDR4x Memoria interna : 64 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 256 GB)

: 64 GB UFS 2.1 espandibile (con microSD fino a 256 GB) Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel,f/2.2 Macro : 2 megapixel,f/2.4 Profondità : 2 megapixel,f/2.4

: Fotocamera frontale : 8 megapixel,f/2.0

: 8 megapixel,f/2.0 Connettività : Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Dimensioni : 164,9 x 65,1 x 8,49 mm

: 164,9 x 65,1 x 8,49 mm Peso : 188 g (circa)

: 188 g (circa) Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W OS : Android 10 con OxygenOS 10.5

: Android 10 con OxygenOS 10.5 Colorazioni : Gold, Black, Green

: Gold, Black, Green Altro : jack audio, speaker stereo, sensore d’impronte posteriore

: jack audio, speaker stereo, sensore d’impronte posteriore Colori: Midnight Frost

OnePlus Nord N10 5G e N100: prezzi e disponibilità

OnePlus Nord N10 5G nella versione 6GB di RAM + 128GB di ROM arriverà nella colorazione Midnight Ice ad un prezzo di partenza di 349 euro.

OnePlus Nord N100 sarà disponibile nella versione 4GB di RAM + 64GB di ROM nella colorazione Midnight Frost a 199 euro.

OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N100 saranno disponibili in Italia a partire da Novembre.