ONYX International ha annunciato oggi la disponibilità di due nuovi dispositivi per migliorare l’esperienza di lettura e creativa dei propri utenti. Il BOOX Note air3 C è il nuovo quaderno E Ink a colori, mentre il BOOX Tab Ultra C Pro porta l’esperienza di lavoro E Ink a un livello superiore. Entrambi i modelli sono dotati della nuova versione del firmware BOOX, la v3.5, che offre nuove funzionalità per le annotazioni e un’esperienza migliorata.

Note air3 C

Un quaderno E Ink a colori Il Note air3 C mantiene il design classico della serie Note air ma migliora lo schermo con un display in bianco e nero da 300ppi e uno schermo a colori Kaleido3 da 150ppi. Grazie all’aggiunta di una pellicola per la scrittura a mano e un pannello in vetro ultra sottile, gli utenti possono godere di un’esperienza di lettura e scrittura simile a quella su carta.

Il BOOX Note air3 C offre un’esperienza di lettura e scrittura delicata per gli occhi, simile alla carta, grazie al suo schermo. Questo dispositivo combina in modo unico la tecnologia moderna con il comfort tradizionale. A differenza dei tradizionali dispositivi E Ink, il Note air3 C dispone di un display a colori completo, consentendo agli utenti di comprendere meglio i contenuti, leggere con facilità e fare annotazioni illuminanti.

Il sistema operativo Android di BOOX Note air3 C offre accesso a un mondo di possibilità, tra cui app e risorse di terze parti. Questo offre flessibilità e personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.

Tab Ultra C Pro

E Ink Il Tab Ultra C Pro è dotato di un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz, una fotocamera da 16MP con flash LED e 6GB+128GB di memoria con slot per schede microSD, progettato per essere uno strumento di produttività professionale. La tastiera magnetica dotata di un trackpad integrato offre agli utenti un’esperienza di lavoro E Ink flessibile.

La tecnologia Boox Super Refresh avanzata, alimentata da un potente processore octa-core, permette di personalizzare la velocità e le prestazioni con quattro modalità di aggiornamento per soddisfare le esigenze individuali.A

La cover magnetica con tastiera premium e supporto a doppio angolo offre un’esperienza simile a un PC sul tuo tablet, consentendoti di rimanere produttivo mentre sei in movimento. La tastiera di dimensioni standard con un trackpad integrato semplifica la navigazione e i gesti intelligenti per completare rapidamente le attività.

l Tab Ultra C Pro offre funzioni avanzate per prendere appunti, come la divisione dello schermo per il multitasking, la conversione delle note e altro ancora. Gli utenti possono catturare facilmente informazioni importanti, organizzare le proprie idee ed evidenziare, annotare e contrassegnare i documenti. Con la sincronizzazione cloud, è possibile accedere e gestire informazioni e idee cruciali con facilità.

Confronto specifiche

Arriva il Firmware v3.5: sblocca la creatività con SmartScribe SmartScribe

Nella nuova versione v3.5 del firmware, gli utenti possono annotare libri con note scritte a mano e convertire senza sforzo ogni scarabocchio in forme perfette, evidenziazioni, sottolineature e persino cancellare la propria scrittura utilizzando la funzione SmartScribe.

Anche il display E Ink è stato migliorato, introducendo modalità di miglioramento del display per la serie Tab e Palma per eliminare completamente il ghosting in modalità di scorrimento veloce. Abbiamo introdotto anche una modalità ad alto contrasto per la lettura di contenuti multimediali, offrendo agli utenti contenuti più nitidi e chiari.

Sistema di note potenziato Ora gli utenti possono navigare facilmente attraverso numerosi collegamenti alle note con una pressione prolungata, rivelando tutte le connessioni dei collegamenti, rendendo la presa di appunti e l’organizzazione più efficienti che mai.

Disponibilità e Prezzi

Il BOOX Note Air3 C è disponibile su Amazon e in bundle con cover magnetica e Pen Plus su euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €549.99.

Il BOOX Tab Ultra C Pro sarà disponibile a partire dalla fine del mese di ottobre al prezzo consigliato di €699.99, con cover standard e Pen2 Pro incluse; la cover con tastiera costa €169,99 di listino, ma acquistandola insieme a Tab Ultra C Pro si potrà avere con uno sconto del 40%.

