La famiglia OPPO Find X5 è pronta ad una campagna marketing su più media che ha come tema il titolo Empower Every Moment, con il quale si vuole mettere l’accento su una gamma che, grazie al suo comparto fotografico d’eccellenza e al display capace di riprodurre fino a 1 miliardo di colori differenti, consente di catturare ciò che di straordinario avviene ogni giorno, in qualsiasi momento, rendendo speciale ogni attimo della vita quotidiana.

Il testimonial della campagna è Elodie che era già stata testimonial di reno6 e che ora torna con la colonna sonora della campagna “Bagno a mezzanotte”, il nuovo singolo della cantante.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta:

“Lo spot della campagna Empower Every Moment è un viaggio nella vita di tutti i giorni, che trova in OPPO Find X5 Series e nelle sue innovative feature tecnologiche un alleato per potenziare e valorizzare ogni momento. Incarnando la volontà di OPPO di offrire agli utenti un’esperienza d’uso oltre le aspettative, per catturare i momenti indimenticabili della vita quotidiana, la nuova campagna mira a far conoscere a sempre più persone i nuovi smartphone OPPO Find X5, che stanno già riscontrando un notevole successo tra il pubblico e la critica.”

Qui sotto potete vedere il video della campagna dedicata alla serie Oppo Find X5



Lo spot della campagna sarà on air sulle principali emittenti TV nazionali, tra cui le reti Mediaset, Sky, La7 e su DAZN all’interno delle partite di Serie A. L’OOH partirà nelle prossime settimane nelle principali città italiane e la campagna sarà online anche sui social e sul digital con video in formati da 15” e 30”.

L’adattamento della campagna Empower Every Moment è firmato dall’agenzia Sun-TIMES, mentre la pianificazione media è a cura di Mindshare.

