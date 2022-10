OPPO annuncia oggi il lancio della campagna “Billion Colour”, sviluppata in collaborazione con la fotografa professionista e Hasselblad Heroine Andrea Zvadova, che mostra le innovative performance cromatiche del flagship Find X5 Pro. A tal proposito potete recuperare la nostra recensione di OPPO FInd X5 Pro a questo link.

La definizione “Billion Colour” non si limita ad evocare le innovazioni di OPPO nel campo dell’imaging, come il Full-Path Colour Engine a 10 bit, che è in grado di catturare, memorizzare e rappresentare 1,07 miliardi di colori, ma si riferisce all’essenza stessa del concetto di colore. La nuova campagna vuole sottolineare il continuo impegno di OPPO nell’offrire soluzioni cromatiche ai propri utenti realmente distintive.

Bingo Liu, CEO di OPPO Europa, dichiara:

“OPPO mette da sempre il colore al centro della propria tecnologia. Grazie ad innovazioni come il Full-Path Colour Engine a 10 bit, la NPU proprietaria di imaging MariSilicon X e la collaborazione con Hasselblad, abbiamo dimostrato il nostro continuo impegno nel trovare la migliore soluzione cromatica per ciascun utente. Attraverso la collaborazione con la fotografa Andrea Zvadova, amante del colore e capace di catturarlo in modo splendido, vogliamo dimostrare le funzionalità all’avanguardia del comparto fotografico di OPPO Find X5 Pro”.

Grazie a Find X5 Pro, la fotografa ha immortalato immagini mozzafiato raffiguranti una composizione di fiori colorati, dimostrando la capacità del dispositivo di scattare foto professionali.

escrivendo il proprio lavoro, Andrea Zvadova commenta:

“Mi piace dare vita a progetti fotografici capaci di catturare l’attenzione delle persone tanto da spingerle a voler cogliere anche il più piccolo dettaglio rispetto a quello che stanno osservando. Come essere catapultati in un puzzle visivo, un trucco di magia o un viaggio nella tana del coniglio. La natura morta floreale che ho creato per OPPO è un esempio perfetto di questo mix tra reale e immaginario”.

In occasione del lancio della campagna, OPPO ha organizzato anche un’esclusiva Billion Colour Masterclass, un’esperienza fotografica che ha accompagnato i partecipanti in un vero e proprio viaggio a colori. Durante l’evento, Andrea Zvadova ha raccontato la sua esperienza con OPPO Find X5 Pro e condiviso consigli su come ottenere foto straordinarie sfruttando al massimo le potenzialità del dispositivo. Inoltre, i partecipanti hanno preso anche parte al Billion Colour Lab, durante il quale hanno potuto mettere in pratica quanto appreso all’interno di un set ideato da Andrea Zvadova per OPPO.

In merito alla propria esperienza con Find X5 Pro, Andrea Zvadova aggiunge:

“La differenza tra OPPO Find X5 Pro e una fotocamera professionale è che lo smartphone è molto più facile da usare, più intuitivo, leggero e immediato. Ha molte funzioni che gli utenti possono usare facilmente e ha un design magnifico. Basta osservare il risultato: non si può certo sbagliare”. Andrea Zvadova

Qui sotto potete trovare le offerte in tempo reale per OPPO Find X5 Pro, inoltre vi ricordiamo che ci sono diversi sconti attivi per celebrare Halloween e anche i 100.000 iscritti alla OPPO COmmunity-

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!