La notte più paurosa dell’anno si avvicina ed in occasione di Halloween OPPO svela i suoi suggerimenti per far tremare chiunque con dei ritratti eccezionali durante la notte più spaventosa dell’anno. Protagonista è ancora una volta Reno 8 Pro ( qui la nostra recensione )

Con lo smartphone della Serie Reno8, infatti, durante la notte di Halloween, le maschere horror e i travestimenti più creepy saranno perfettamente illuminati e faranno sembrare scheletri, vampiri, stregoni e clown quasi reali. Grazie alla NPU proprietaria MariSilicon X incorporata, è possibile catturare ogni minimo dettaglio della scena horror, compresi i minuscoli occhi di Joker, portando in vita i personaggi anche sullo schermo del proprio smartphone.

E anche se durante l’horror party più terrificante dell’anno non viene allestito un set fotografico, grazie ai sensori della fotocamera leader del settore e all’algoritmo Turbo RAW aggiornato, Reno8 Pro è in grado di eseguire la riduzione del rumore AI ottenendo ritratti notturni spettrali ma estremamente limpidi. Attivando la Portrait Mode, inoltre, è possibile scegliere tra 22 livelli di regolazione per modificare l’apertura e le dimensioni dei punti luce del bokeh sullo sfondo, aggiustando lo stile e l’atmosfera del ritratto per renderlo terribilmente originale.

E quando arriva il momento più atteso dai bimbi, il “Trick or Treat”, MariSilicon X entra di nuovo in gioco, e anche se ci si trova all’aperto o sotto il bianco accecante della luna piena, permette di catturare riprese video in 4K Ultra HDR con la fotocamera posteriore, per immortalare ogni scena notturna invasa da piccole streghe e piccoli fantasmi. Ad ogni campanello, la scelta tra il dolcetto o lo scherzetto sarà ancora più emozionante.

Le Promo Oppo per Halloween

Per rispondere a questa spiritosa minaccia, OPPO, anziché le caramelle, offre ai suoi utenti una serie di promozioni paurose presenti in esclusiva su OPPO Store dalle ore 20.00 di venerdì 28 ottobre fino alle ore 23.59 di lunedì 31 ottobre, accentuando ancora di più il mistero di Halloween.

Per chi, oltre ai ritratti del Reno8 Pro vuole provare quelli dei fratelli Reno6 e Reno6 Pro può acquistarli rispettivamente al prezzo scontato di 329,99€ e 499,99€. Chi desidera un Halloween al top, invece, può approfittare della promo per acquistare Find X5 Pro scontato del 15%, e Find X5 scontanto del 30%. Infine, chi vuole passare la notte di Halloween semplicemente godendosi il proprio film horror preferito, può approfittare per acquistare OPPO Pad Air al prezzo di 299,99€, abbinato in esclusiva agli auricolari Enco Free2 e al Wireless Speaker di OPPO.

Ricordiamo poi che sono ancora attive le promo OPPO per celebrare i 100.00 utenti iscritti alla OPPO Community.

