Al nastro di partenza gli Amazon Prime Days che vengono accompagnati anche dalle offerte degli OPPO Days: una serie imperdibile e vantaggiose di offerte dedicate ai prodotti dell’ecosistema OPPO e disponibili sia sullo store proprietario OPPO Store che su Amazon stesso.

Le offerte saranno attive fino al 13 Ottobre e permettono di acquistare il meglio delal tecnologia OPPO, tra cui la nuova serie Reno 8, a prezzi molto interessanti.

OPPO Days: tre giorni di offerte imperdibili solo su OPPO Store

Fino al 13 Ottobre su Oppostore si potrà acquistare i device dell’ultimissima Reno8 Series e della gamma flagship Find X5 approfittando dello speciale bundle di lancio che, dopo il suo successo, torna live per l’occasione insieme ad un ulteriore sconto del 10% applicato sul prezzo.

Ecco i dettagli dell’abbinata:

Acquista Reno8 Pro, in abbinata agli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover al prezzo consigliato di 799,9 9€.

in abbinata agli auricolari OPPO Watch Free, una Cover al 9€. Acquista Reno8 , in abbinata agli auricolari Enco Free 2 , una Cover al prezzo consigliato di 599,99€

, in abbinata agli auricolari , una Cover al prezzo consigliato di Acquista OPPO Find X5 Pro , in abbinata agli auricolari Enco X , OPPO Watch Free, il Wireless Charger AirVOOC 50W e una cover, al prezzo consigliato di 1.199,99€.

, in abbinata agli auricolari , OPPO Watch Free, il e una cover, al prezzo consigliato di 1.199,99€. Acquista OPPO Find X5, in abbinata agli auricolari Enco X, OPPO Watch Free e una cover, al prezzo consigliato di 799,99€.

Anche il medio di gamma OPPO Reno8 Lite e i device della Reno Series tra cui Reno6, Reno6 Pro e Reno7 sono disponibili ad un prezzo scontato del 10% sul prezzo attuale, rispettivamente: 379,99€, 549,99€ e 279,99€.

Chiunque voglia sfruttare questo momento per arricchire ulteriormente la propria gamma di accessori, potrà acquistare gli auricolari Enco Air2 o un elegante Band Style insieme ad uno degli smartphone della Serie A (A96, A94, A76, A54s, A16s, A16, A16 3+32, A77) o al nuovissimo OPPO Pad Air, il primo tablet dell’azienda che eleva la produttività ad un livello del tutto nuovo, ad un prezzo vantaggioso

Gli OPPO Days sono l’occasione giusta anche per gli appassionati di musica: i dispositivi audio, tra cui gli auricolari True Wireless Enco X2 ( qui la nostra recensione ), dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE) e i più recenti Enco Free2i, capaci di garantire un’esperienza di ascolto nitida e cristallina grazie alla loro tecnologia di cancellazione del rumore personalizzata, saranno scontati del 30%. E per non farsi mancare nulla, chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al look, potrà godere dello stesso sconto applicato anche ai dispositivi wearable come OPPO Band Sport, OPPO Band Style e OPPO Watch Free.

Ma non finisce qui: le offerte sono live anche su Amazon.it

Anche su Amazon.it sarà possibile acquistare il meglio della tecnologia OPPO in offerta: in occasione degli Amazon Prime Days, i dispositivi della Serie A e quelli della Serie Reno nelle loro sgargianti colorazioni, i top di gamma della Serie Find X5, l’intera gamma di prodotti IoT e il nuovissimo OPPO Pad Air saranno disponibile ad un prezzo interessante.

In particolare, per chi vuole testare le novità di casa OPPO, i nuovi arrivati Reno8 e Reno8 Pro sono proposti in entrambe le loro colorazioni con una garanzia di 6 mesi, in aggiunta ai 24 mesi canonici, rispettivamente al prezzo di 549,99€ e di 749,99€.

Coloro che vogliono puntare alla fascia alta, invece, potranno approfittare degli sconti applicati all’innovativa Serie Find X5: Find X5 Lite nelle versioni Starry Black o Startrails Blue al prezzo di 384,99€; Find X5 Pro nelle varianti Ceramic White o Glaze Black all’irripetibile prezzo di 979,99€.

Per la prima volta, il nuovissimo tablet OPPO Pad Air sarà scontato al prezzo di 269,00€ per la versione da 64GB o 319,00€ per quella da 128GB.

Tra i prodotti audio e wearable, gli utenti avranno l’imbarazzo della scelta: OPPO Enco X2 disponibili a 129,99€, piuttosto che OPPO Band Sport e OPPO Band Style rispettivamente al prezzo di 22,99€ e 33,99€ oppure OPPO Watch Free all’eccezionale prezzo di 59,99€. Gli utenti, infine, potranno sfruttare di queste offerte per completare la loro esperienza con i numerosi accessori OPPO disponibili a prezzi vantaggiosi!

