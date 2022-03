OPPO Find X5 Pro è il protagonista della nuova campagna in collaborazione con National Geographic dal nome EMPOWER EVERY MOMENT che si pone l’obiettivo di catturare i panorami e gli scenari unici dell’Islanda.

E’ il terzo anno di collaborazione tra OPPO e National Geographic, infatti già lo scorso anno avevamo visto l’iniziativa “Out of This World Colours” nel deserto del Mojave e quello precedente con “Uncover Antarctica”.

Bingo Liu, President Western Europe di OPPO, dichiara:

“Il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di vivere esperienze incredibili attraverso la tecnologia, e con Find X5 Pro saranno in grado di catturare l’intero spettro di colori della vita. Quale modo migliore per dimostrarlo se non visitando una delle zone più belle del mondo e immortalando il paesaggio con una fotografia sorprendente e fedele alla realtà. Le nostre precedenti campagne con National Geographic hanno portato alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro pianeta, e siamo felici che le persone possano vedere cosa siamo stati in grado di realizzare insieme questa volta, grazie al potente sistema di fotocamere del Find X5 Pro, che può catturare 1 miliardo di colori mozzafiato”.