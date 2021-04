Oppo, in collaborazione con National Geographic, propone una nuova avventura con il fotografo Keith Ladzinski e il nuovo Oppo Find X3 Pro alla scoperta del deserto del Mojave.

OPPO insieme alla collaborazione con National Geographic e al pluripremiato fotografo Keith Ladzinski, parte alla scoperta dei paesaggi unici e misteriosi del deserto del Mojave: una delle esperienze più simili a Marte che si possa fare sulla Terra.

Dopo la campagna “Uncover Antarctica” realizzata lo scorso anno, le due aziende proseguono la loro branded content partnership incentrata sui temi dell’innovazione ed esplorazione con il progetto “Out of This World Colours”, uno storytelling emozionante alla scoperta di una galassia di colori e paesaggi mozzafiato che ha come protagonista il nuovo OPPO Find X3 Pro, l’ultimo smartphone flagship dell’azienda che abbiamo recensito da poco anche su Techzilla.

Per questa avventura Oppo ha scelto Oppo Find X3 Pro per le sue peculiarità uniche nella cattura e riproduzione dei colori infatti OPPO Find X3 Pro utilizza un sistema di full-path Colour Management a 10 bit per acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori. La fotocamera da 50 MP combinata con il display da 1 miliardo di colori di OPPO Find X3 Pro fornisce una precisione del colore di livello professionale nel palmo della mano di tutti gli utenti.

La campagna “Out of This World Colours” racconta il viaggio fotografico di Keith Ladzinski con National Geographic e OPPO Find X3 Pro attraverso video, foto e scatti del dietro le quinte di un’avventura davvero unica ed emozionante. Il progetto è live sulle piattaforme di National Geographic, sul sito e sui canali social di OPPO con l’hashtag OutofThisWorldColours.

Il nuovo progetto “Out of This World Colours” realizzato in collaborazione con National Geographic, storytelling Partner, mira a ispirare, sprigionare la curiosità ed esplorare i paesaggi mozzafiato del deserto del Mojave. In questa avventura, il fotografo Keith Ladzinski insieme a OPPO Find X3 Pro, partono alla scoperta delle atmosfere e dei paesaggi “marziani” del deserto, caratterizzato da colori caldi e sfumature



In questa avventura realizzata da Ladzinski e OPPO, le persone possono riscoprire il mondo che li circonda attraverso occhi diversi. Inoltre, condividendo gli scatti fotografici con l’hashtag della campagna #OutOfThisWorldColours potranno ispirare tutti gli amanti del viaggio a catturare i miliardi di colori che si nascondono nei fantastici paesaggi del nostro pianeta.“

Maggie Xue, Presidente OPPO Western Europe ha così commentato questa nuova avventura:

In OPPO siamo da sempre guidati dalla curiosità e dalla voglia di esplorare. Il nostro ultimo viaggio con National Geographic per il progetto “Uncover Antarctica” è stato un successo incredibile, permettendoci di unire esplorazione e tecnologia in un racconto unico e spettacolare. Oggi siamo entusiasti di confermare la nostra partnership con National Geographic attraverso la campagna “Out of This World Colours” che ci permetterà di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in un 1 miliardo di colori”

Per ulteriori informazioni sulla campagna “Out of This World Colours” e sulla partnership OPPO e NationalGeographic, visitare il sito dedicato.

