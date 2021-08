OPPO annuncia l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone A16 e A16s che vanno ad arricchire la gamma Serie A composta da: OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G.

Con un prezzo accessibile a tutti, i nuovi arrivati combinano un design elegante a prestazioni eccellenti e affidabili, adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza e stile di

vita. Grazie all’ampio display da 6.52″con funzione Eye Care, una batteria da 5000mAh e tripla fotocamera potenziata dall’AI, regalano ore di divertimento on-the-go che si tratti di streaming video, social media o di scattare fotografie.



“La Serie A è pensata per tutti coloro che vogliono avere il meglio dell’innovazione di OPPO a un prezzo accessibile”, commenta Isabella Lazzini, CMO OPPO Italia. “Ci siamo assicurati che nei nuovi A16 e A16s non ci siano compromessi tra design e prestazioni. Per noi è importante offrire agli utenti smartphone che si distinguano, indipendentemente dalla fascia di prezzo. Questo è il motivo per cui abbiamo prestato grande

attenzione nel progettare le finiture dei nuovi modelli, oltre a includere una potente tripla fotocamera e ottimizzare ColorOS 11.1”



Design accattivante e tutto l’hardware necessario OPPO A16 e A16s presentano una gamma di finiture luminosissime risultato di un processo di progettazione dedicato, utilizzato sia per il modulo della fotocamera sia per la scocca. Disponibili nelle due colorazioni Crystal Black e Pearl Blue, i nuovi smartphone vantano un aspetto scintillante ed elegante, ancor più evidente quando la luce si riflette da diverse angolazioni.

I modelli A16 e 16s sono progettati ergonomicamente per una perfetta maneggevolezza, grazie ai bordi curvi 3D e una costruzione ultracompatta che misura solo 8,4 mm di spessore e pesa 190g. La finitura metallica e curva del corpo dello smartphone dona un touch and feel allo stesso tempo premium e resistente, mentre il sistema di raffreddamento ottimizzato garantisce un utilizzo confortevole indipendentemente da quante applicazioni siano aperte.

L’immersivo display da 6,52” con funzione Eye Care è progettato per preservare la vista, indipendentemente dall’ora del giorno. Grazie a una luminosità regolabile che arriva fino a 2nits, gli utenti possono guardare i loro show o serie tv preferiti oppure divertirsi con giochi e videogiochi sia in condizioni di scarsa illuminazione sia esposti alla luce del sole.

Il lettore di impronte digitale laterale e il riconoscimento facciale, accessoriano il comparto della sicurezza e privacy e rendono l’accesso facile e immediato, mantenendo i dati dello smartphone protetti e al sicuro.

Cattura i momenti speciali e riscopri i dettali più nitidi Catturare i momenti che contano di più insieme alla potente tripla fotocamera è semplicissimo con A16 e A16s. Gli smartphone, dotati di un sensore principale da 13MP, uno di profondità da 2MP e una fotocamera Macro da 2MP, sono i compagni perfetti per ottenere scatti dall’effetto bokeh o immagini ricche di dettagli.

Inoltre, con la fotocamera frontale ultra-nitida da 8MP, gli utenti possono catturare al meglio i propri momenti, sia che stiano scattando selfie in viaggio o con gli amici.

La modalità Dazzle Colour alimentata dall’AI dona, attraverso la modifica automatica della saturazione del colore e dei rapporti di contrasto, un tocco ancora più vivido agli scatti fotografici. Inoltre, una vasta gamma di filtri assicura un risultato perfetto anche per scatti in movimento.

ColorOS 11.1 e batteria a lunga durata, per un’esperienza ottimizzata OPPO A16 e A16s sono dotati di una potente batteria da 5000mAh che garantisce un’ampia autonomia di

utilizzo. Il sistema operativo proprietario ColorOS 11.1, risulta ancora più fluido, sicuro e intuitivo nell’utilizzo quotidiano. L’integrazione con l’AI consente a ColorOS di avere inoltre una migliore gestione energetica dello smartphone. Le funzioni Super Night-time Standby, Super Power Saving Mode, Optimised Overnight Charging e Smart Temperature Control assicurano un consumo della batteria inferiore sia che lo smartphone

sia in standby che durante l’utilizzo. ColorOS 11.1 possiede anche funzionalità come FlexDrop, una soluzione semplice e intuitiva per il multitasking che consente di guardare video e testo allo stesso tempo. Integrandosi perfettamente con la vita quotidiana degli utenti, OPPO A16 e A16s sono anche dotati di Google Lens OCR che permette di tradurre

le lingue straniere mentre si viaggia. Inoltre, grazie alla compatibilità con Google Nearby, gli utenti possono condividere foto, video e file con gli amici vicini con un semplice tocco.

OPPO A16 e A16s sono anche progettati per mantenere protetta la sicurezza dell’utente. Per esempio, i genitori possono limitare l’accesso ai più piccoli ad app e a giochi tramite la funzione APP Lock, mentre con la tecnologia proprietaria Private Safe è possibile archiviare i file in modo sicuro e tenerli fuori dalla portata di chiunque altro. Infine, grazie all’aumento delle prestazioni del sistema fino al 18% in più rispetto alla generazione precedente, l’IPX4 e resistenza più alta, OPPO A16 e A16s sono più veloci e affidabili.

Prezzi e disponibilità in Italia

OPPO A16 è disponibile nei prossimi giorni su Amazon.it e nei migliori negozi delle catene di elettronica di consumo, nei colori Crystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 179,99 €.

OPPO A16s è disponibile nelle prossime settimane per i principali operatori di telefonia, nei coloriCrystal Black e Pearl Blue, al prezzo consigliato al pubblico di 189,99 €.

