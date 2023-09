Per tutto il mese di Settembre sono attivi gli OPPO RENO DAYS con sconti interessanti su tutta la linea Reno compresi i nuovi Reno 10 e Reno 10 Pro usciti da pochi mesi.

Fino al 30 settembre saranno disponibili i nuovi device della Reno10 Series, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10, in bundle con OPPO Enco Air3, Band Style nella colorazione Vanilla e un comodo supporto auto rispettivamente al prezzo vantaggioso di 649,99€ e 499,99€.

Abbiamo recensito molto bene il recente Reno 10 Pro ( qui la nostra recensione ) soprattutto sotto l’aspetto fotografico anche grazie all’arrivo della nuova ottica teleobbiettivo che mancava sui dispositivi precedenti. E’ uno smartphone compatto, veloce, elegante e con la Color OS 13.1 che è molto affidabile e personaliuzzabile.

Anche OPPOReno8 e OPPO Reno8 Pro in bundle con OPPO Enco Air2, Band Style nella colorazione Vanilla abbinati a un supporto auto sono disponibili rispettivamente al prezzo di 369,99€ e 549,99€.

Questo bundle rappresenta la combinazione perfetta per tutti coloro che vogliono uno smartphone stiloso ma performante al tempo stesso accompagnato da un paio di auricolari che garantiscono un’elevata qualità audio e uno smartwatch perfetto per l’utilizzo quotidiano.

Ma non è finita qui! Solo dal 18 settembre al 24 settembre, su OPPO Store, saranno attivi i flash sales all’acquisto di OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro singolarmente. Per coloro che non stanno cercando il kit completo ma che hanno bisogno di avere con sé uno smartphone completo, OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro, sono acquistabili rispettivamente al prezzo di 319,99€ e 499,99€.

Nonostante non siano gli ultimi usciti anche loro dispongono della più recente Color OS 13.1 e offrono prestazione e qualità fotografiche molto solide. Qui potete trovare la nostra recensione di Reno 8 Pro.

Ricordiamo che queste offerte sono valide solamente su OPPO Store.

