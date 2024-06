OPPO ha annunciato oggi il lancio in Europa dei nuovi smartphone AI, Reno12 e Reno12 Pro. Durante la conferenza stampa che si è tenuta ad in Spagna, ad Ibiza per l’esattezza, sono stati per il mercato Europeo i nuovi modelli della famiglia Reno che introducono una suite di funzionalità di intelligenza artificiale generativa all’avanguardia, aprendo nuovi orizzonti di produttività e creatività.

I modelli Reno12 e Reno12 Pro rappresentano un nuovo capitolo nella rinomata serie Reno di OPPO. Con il loro Futuristic Fluid Design, i dispositivi offrono un look sorprendente e una struttura in lega altamente resistente. Entrambi i modelli sono equipaggiati con la nuovissima piattaforma mobile a 4 nm MediaTek Dimensity 7300-Energy, sviluppata in esclusiva da MediaTek e OPPO per garantire prestazioni eccezionali.

Bingo Liu, CEO di OPPO Europe ha così commentato i nuovi smartphone:

“Crediamo che il trend dell’AI rappresenti un cambiamento fondamentale e che gli smartphone siano i device ideali per consentire l’accesso e utilizzare l’AI mobile”

I due modelli sono i primi che si inseriscono nel contesto dell’impegno di diffondere e rendere accessibili gli AI Phone. Di recente OPPO ha dichiarato i suoi intenti riguardo all’IA generativa e come voglia portare ai proprio utenti queste funzionalità ai propri utenti. Qui potete leggere meglio l’impegno di OPPO verso l’AI sui propri smartphone e il modo in cui vuole renderla sempre più facilmente fruibile ad oltre 50 milioni di persone entro i prossimi anni. Per realizzare questo obiettivo, OPPO ha collaborato con Google, Microsoft, MediaTek e altri partner per accelerare l’introduzione di smartphone dotati di intelligenza artificiale.

OPPO reno 12 (sinistra) e Oppo Reno 12 Pro ( destra )

Strumenti di Creatività AI per la serie Reno 12

I Reno12 e Reno12 Pro includono innovative funzioni di AI generativa. Ad esempio, con l’AI Eraser è possibile rimuovere facilmente elementi indesiderati dalle foto, mentre AI Clear Face e AI Best Face migliorano la qualità delle foto di gruppo, garantendo immagini nitide e definite.

AI Studio permette di creare avatar digitali o ritratti artistici a partire da una singola foto, consentendo agli utenti di esplorare vari stili, dai cowboy ai protagonisti di manga cyberpunk. Inoltre, l’AI Toolbox, basato sul modello linguistico Google Gemini LLM, comprende funzioni come AI Write, AI Speak e AI Summary, che assistono nella creazione rapida di contenuti e riassunti.

Nell’app Recording, è stata anche introdotta la funzione AI Recording Summary per estrarre in modo pratico e smart i riassunti di testo da una registrazione vocale ( anche se al momento non supporta la lingua Italiana ndr.) e organizzarli come note: grazie a questa funzione è possibile trascrivere in modo veloce e immediato elenchi di cose da fare, orari, luoghi e altri dettagli che verranno anche formattati in modo semplice e intuitivo per migliorarne la leggibilità.

Fotocamera AI

La fotocamera principale di entrambi i modelli, dotata di sensore Sony LYT-600 e stabilizzazione ottica, offre scatti nitidi e precisi. Il Reno12 Pro include una Telephoto Portrait Camera da 50MP e una nuova Selfie Camera da 50MP, migliorando ulteriormente l’esperienza fotografica.

Entrambi i device sono dotati di una funzione migliorata Flash Snapshot, che regola il processo di esposizione della fotocamera in modo più semplice e pratico, permettendo di catturare effetti di luce più realistici e toni della pelle naturali. La registrazione video 4K a 30 fps è disponibile sia per le fotocamere posteriori che frontali, offrendo video ad alta definizione con una risoluzione quattro volte superiore a quella dei video in 1080p.

Su Reno 12 Pro troviamo poi un teleobiettivo Telephoto Portrait Camera da 50MP.

Eleganza e Resistenza

Il design dei nuovi Reno12 e Reno12 Pro è audace e futuristico, con un pannello posteriore in vetro caratterizzato dalla Fluid Ripple Texture di OPPO. Disponibili in varie colorazioni, offrono un’estetica raffinata e una costruzione robusta, certificata IP65 per resistenza a polvere e acqua.

Il display Infinite View Screen del Reno12 Pro combina l’estetica di uno schermo curvo con la praticità di uno schermo piatto, offrendo un’esperienza visiva immersiva e riducendo i tocchi accidentali. Entrambi i modelli sono dotati di display OLED da 6,7 pollici e 120Hz, con protezione hardware contro la luce blu.

Sia Reno12 che Reno12 Pro sono dotati di un display OLED da 6,7 pollici e 120Hz, in grado di mostrare fino a 1,07 miliardi di colori offrendo al contempo una protezione hardware contro la luce blu dannosa per gli occhi. A ciò si aggiunge la tecnologia Splash Touch di OPPO, una soluzione proprietaria che permette al display di funzionare correttamente anche quando lo schermo o le mani dell’utente sono bagnate

OPPO Reno12 Pro è dotato di display Infinite View Screen. Utilizzando un design a micro-curve, combina l’estetica di uno schermo curvo con la presa di uno schermo piatto, offrendo una visione immersiva e un comfort eccezionale, riducendo significativamente il numero di tocchi accidentali che si verificano sul bordo curvo dello schermo

Differenze tra Reno 12 5G e Reno 12 Pro

A prima vista i due smartphone della serie Reno 12 possono sembrare pressoché identici ma hanno alcune differenze che sono:

Il display di Reno 12 Pro è protetto da Gorilla Glass Invictus 2 contro il Gorilla glass 7i del modello Reno 12 5G

Per quanto riguarda il comparto fotografico Reno 12 Pro può vantare di un teleobiettivo in più rispetto alla dotazione di Reno 12 5G. La Telephoto Portrait Camera da 50MP che offre uno zoom ottico 2x e una nuova Selfie Camera da 50MP con autofocus e nuovi effetti di ritocco AI quando si scattano selfie in stile ritratto

MediaTek Dimensity 7300 Energy: efficienza Energetica e Connettività

Grazie alla piattaforma MediaTek Dimensity 7300 Energy, i nuovi Reno garantiscono un’eccezionale efficienza energetica. La batteria da 5000mAh offre una lunga durata e supporta la ricarica rapida OPPO SUPERVOOC da 80W. Inoltre, la tecnologia AI LinkBoost di OPPO assicura una connessione stabile e veloce, anche in condizioni difficili.

Questo chip è stato ottimizzato da OPPO per sfruttare al massimo il suo Trinity Engine per ottimizzare al meglio le performance del dispositivo. MediaTek Dimensity 7300 Energy è creato con processo produttivo a 4nm. La nuova piattaforma octa-core è composta da quattro core A78 ad alte prestazioni e quattro core A55 per l’efficienza.

Utilizzando modelli AI per identificare le abitudini dell’utente, il CPU-Vita aggiornato di Trinity Engine è in grado di allocare con precisione le risorse del SoC, ottenendo un minore consumo energetico garantendo al contempo stabilità e fluidità del sistema.

RAM-Vita invece, migliora l’utilizzo della RAM per accelerare la velocità di avvio delle app e lo switch tra esse oltre a permettere di mantenere attive le app in background per un incredibile periodo di 72 ore senza interruzioni. Inoltre, l’espansione della RAM di OPPO può essere utilizzata per convertire fino a 12GB di storage in RAM temporanea, offrendo

ulteriore fluidità quando necessario.

Infine, ROM-Vita aggiornato ora esegue la compressione senza perdita di dati delle app meno utilizzate e gestisce i file duplicati per ridurre l’uso inutile dello storage, aumentando lo spazio di archiviazione per i file dell’utente e velocizzando le operazioni di lettura/scrittura della memoria

Prezzi, Disponibilità e Promo Lancio

Il Reno12 Pro è disponibile da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori al prezzo di 599,99€.

Reno12 invece, sarà disponibile nei prossimi giorni su entrambi i canali al prezzo consigliato di 499,99€.

Offerta per OPPO Reno 12 5g non disponibile. Cercalo su Amazon

Promo OPPO Store

Da oggi fino al 21 luglio, esclusivamente su OPPO Store partecipando al programma trade-in, si potrà ricevere uno sconto a carrello di 100€ su OPPO Reno12 Pro e 80€ su OPPO Reno12.

Promo Amazon

Su Amazon, dal 18 al 25 luglio, coloro che acquisteranno OPPO Reno12 Pro riceveranno, una volta completato l’acquisto, un credito Amazon di 50,00€ sul proprio account personale, utilizzabile per acquisti futuri.

La stessa promozione si applica all’acquisto di OPPO Reno12: gli acquirenti riceveranno un credito Amazon di 30,00€, anch’esso spendibile per futuri acquisti su Amazon

Galleria Reno 12 Series

