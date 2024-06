OPPO ha annunciato oggi un significativo impegno verso la democratizzazione degli smartphone basati sull’intelligenza artificiale (AI). La visione dell’azienda prevede una rivoluzione tecnologica che trasformerà radicalmente l’ecosistema degli smartphone AI, un settore che come abbiamo visto sta velocemente abbracciando ogni aspetto del mondo tecnologico – smartphone inclusi.

In collaborazione con Google, MediaTek e IDC, OPPO ha illustrato un futuro in cui la vita quotidiana diventerà più smart e pratica grazie alle nuove funzionalità AI integrate nei suoi dispositivi.

Democratizzazione dell’AI: Un Impegno Globale

OPPO si propone di rendere l’intelligenza artificiale generativa accessibile attraverso tutte le sue linee di prodotto. Abbiamo già visto l’impegno di OPPO in questo settore ed ora grazie alla distribuzione globale, alla connettività avanzata e alle capacità multimodali, gli smartphone di OPPO si posizionano come strumenti chiave per mettere a disposizione dell’utenza le potenzialità dell’AI. L’azienda ritiene che l’AI non debba essere una prerogativa esclusiva dei dispositivi di fascia alta, ma debba invece raggiungere un pubblico più ampio in tutto il mondo.

“Con i nostri sforzi e il nostro impegno incessante, OPPO mira a rendere gli AI Phone accessibili a tutti”, ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO. “Per la prima volta nel settore, OPPO sta portando l’intelligenza artificiale generativa in tutte le linee di prodotto. Entro la fine di quest’anno, prevediamo di portare le funzioni di IA generativa a circa 50 milioni di utenti”. Billy Zhang

Secondo l’ultimo rapporto di IDC intitolato “Time to Democratise the Impact of AI Tech”, il potenziale del mercato degli smartphone AI è notevole. IDC prevede che le spedizioni di smartphone AI nella fascia sotto i 1000 dollari cresceranno del 250% nel 2024, raggiungendo i 35 milioni di unità. Questa crescita è guidata dall’integrazione sempre più diffusa dell’AI nella vita quotidiana, migliorando esperienze in ambiti come l’intrattenimento e la produttività.

Innovazione e Collaborazione

Negli ultimi dieci anni, OPPO ha depositato oltre 5.000 brevetti legati all’intelligenza artificiale, il 70% dei quali specificamente rivolti all’imaging AI. Dal 2020, l’azienda è stata pioniera nello sviluppo di Large Language Models (LLM) e tecnologie multimodali, diventando la prima azienda a implementare un LLM con 7 miliardi di parametri direttamente sui dispositivi.

In collaborazione con Google, la serie OPPO Reno12 e la prossima generazione di Find X Flagship saranno dotati della famiglia LLM Google Gemini, offrendo funzionalità innovative come AI Toolbox, AI Writer e AI Recording Summary. Con MediaTek, OPPO sta ottimizzando i chip per migliorare l’archiviazione e l’efficienza computazionale nei futuri modelli di punta. La partnership con Microsoft potenzierà le capacità di conversione vocale e testuale, migliorando la connettività tra AI desktop e smartphone.

Esperienze Rivoluzionarie con gli Smartphone AI

OPPO AI ERASER

OPPO ha integrato una vasta gamma di funzionalità AI nei suoi smartphone per aumentare la produttività e stimolare la creatività. L’uso combinato di LLM e tecnologie come la trascrizione rapida permette agli utenti di elaborare più informazioni e godere di traduzioni in tempo reale. Sul fronte creativo, le tecnologie di generazione multimodale e di movimento hanno rivoluzionato l’editing fotografico e la creazione di contenuti personalizzati, come dimostrato dalla funzione OPPO AI Eraser, utilizzata in media 15 volte al giorno.

“Con i nostri sforzi e il nostro impegno incessante, OPPO mira a rendere gli AI Phone accessibili a tutti”, ha dichiarato Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO. “Per la prima volta nel settore, OPPO sta portando l’intelligenza artificiale generativa in tutte le linee di prodotto. Entro la fine di quest’anno, prevediamo di portare le funzioni di IA generativa a circa 50 milioni di utenti”.

Determinata a rendere gli AI Phone accessibili a tutti, OPPO continuerà a sviluppare esperienze avanzate attraverso innovazione e collaborazione, abbracciando con entusiasmo la nuova era degli smartphone basati sull’intelligenza artificiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!