Nel panorama degli smartphone contemporanei, dove l’estetica gioca un ruolo sempre più determinante, OPPO ridefinisce i confini tra design ispirato alla natura e innovazione tecnologica con la sua nuova serie Reno13.

La nuova serie Reno13 rappresenta l’evoluzione di una filosofia progettuale basata sulla “rottura e fusione” di elementi contrastanti. Proseguendo la tradizione dei precedenti modelli – dalla luminosità perlata di Reno11 alle tonalità argento futuristiche di Reno12 – il nuovo design si ispira al movimento delle ali di farfalla, traducendo questa delicata dinamica naturale in un linguaggio estetico contemporaneo e sofisticato.

Il cuore di questa visione è il Butterfly Shadow Design, realizzato attraverso un’avanzata tecnologia di scrittura laser diretta in scala di grigi che crea un effetto visivo in continuo cambiamento sulla scocca posteriore. Il risultato è una superficie che sembra animarsi al variare dell’angolazione e dell’illuminazione, trasmettendo una sensazione di movimento e vitalità.

Luminous Loop: l’elemento emotivo del design

La serie Reno13 introduce il Luminous Loop, un elemento che trascende la semplice funzionalità per diventare un elemento distintivo del design. Questo anello auto-illuminante posizionato attorno al modulo fotocamera rappresenta l’evoluzione dell’approccio creativo di OPPO, dopo le innovazioni introdotte nelle precedenti generazioni, come la tecnologia elettrocromica per il cambio colore o la luce pulsante orbitale.

Paragonabile alle “piogge di meteoriti” o alla bioluminescenza naturale, il Luminous Loop emette un bagliore soffuso che stabilisce una connessione emotiva tra dispositivo e utente, dimostrando come un design attento possa evocare sensazioni e creare un legame più profondo con la tecnologia quotidiana.

Artigianalità avanzata: il “One-piece Cold-sculpted Glass”

L’innovazione nella lavorazione dei materiali raggiunge nuovi vertici con il “One-piece Cold-sculpted Glass” della serie Reno13. Partendo da un singolo pezzo di vetro dello spessore di 1,5 mm, OPPO realizza una scocca posteriore in cui il modulo fotocamera si integra naturalmente con la superficie, creando un design uniforme ma tridimensionale.

Questo risultato è frutto di un processo produttivo estremamente complesso, composto da 65 fasi distinte, con tempi di incisione raddoppiati (da 9 a 18 minuti) e una fase di lucidatura estesa del 50% (da 4.000 a 6.000 secondi). Il trattamento con un olio protettivo resistente agli acidi e all’usura permette di ottenere una finitura a doppia texture – lucida attorno alla fotocamera e opaca sul resto della superficie – che non solo amplifica la sensazione qualitativa al tatto, ma riduce anche le impronte digitali.

Esperienza visiva senza compromessi

Reno13 Pro si distingue per l’Infinite View Screen, un display caratterizzato da bordi ultra-sottili su tutti e quattro i lati. I bordi curvi dello schermo si integrano perfettamente con la scocca posteriore, creando un’esperienza visiva immersiva che fa fluire i contenuti fino agli estremi del dispositivo.

Anche Reno13 e Reno13 F abbracciano il minimalismo moderno con un design elegante e lineare, abbinato a uno schermo dai bordi sottili che bilancia perfettamente superficie visiva e dimensioni complessive.

Con uno screen-to-body ratio del 93,8% per Reno13 Pro e del 93,4% per Reno13, entrambi supportati da un refresh rate di 120Hz su display OLED 1.5K, questi dispositivi offrono un’esperienza visiva premium che valorizza al massimo i contenuti visualizzati.

Per Reno13 Pro e Reno13 5G, OPPO ha scelto un telaio in alluminio di grado aerospaziale, l’unico nella sua categoria a presentare una cornice in metallo premium. La finitura sabbiata offre una sensazione piacevolmente fresca al tatto che migliora la presa e riduce il rischio di scivolamento.

Oltre all’aspetto estetico, questo telaio garantisce una durabilità superiore: rispetto ad un telaio in plastica, offre una resistenza allo snervamento superiore del 200%, una resistenza alla flessione migliorata del 20% e una resistenza agli urti superiore del 36%. Nonostante queste caratteristiche avanzate, i dispositivi mantengono un profilo leggero e sottile, con un peso di soli 195 g e uno spessore di 7,55 mm per Reno13 Pro, e 181 g con uno spessore di appena 7,29 mm per Reno13. Potete trovare la nostra recensione di Reno 13 5G qui e qui quella di Reno 13 Pro se volete approfondire la serie Reno 13 di OPPO.

