Il nuovo OPPO Reno 13 5G è il fratello minore della variante Pro che abbiamo recensito nelle scorse settimane e si inserisce nel panorama degli smartphone mid-range come un dispositivo che coniuga eleganza, prestazioni equilibrate e un’attenzione particolare ai dettagli.

OPPO Reno 13 offre un compromesso interessante: pur non raggiungendo i livelli dei top di gamma in ogni singolo aspetto, il dispositivo riesce a offrire una combinazione di prestazioni, stile e funzionalità che lo rende una scelta competitiva in un segmento estremamente dinamico. Il telefono, infatti, si presenta con un display dai colori vividi e una resa grafica soddisfacente, supportato da un software personalizzato che, seppur lontano dall’essere privo di difetti, si adatta bene alle esigenze dell’utente medio.

Al momento viene proposto solamente in bundle a 449€ ( con uno sconto di 50€ fino al 1 Aprile 2025 con il codice NEW13-50-OPPO invece di 550€ di listino) sul sito OPPOstore.it nella variante 12+256GB e nelle colorazioni Luminous Blue e Plume White con in omaggio OPPO Enco X3i e caricabatteria SUPERVOCC 80w che hanno un valore di listino da soli di 180€.

Scheda Tecnica

Display AMOLED da 6,59” con refresh rate a 120Hz per immagini fluide.

con refresh rate a 120Hz per immagini fluide. Processore MediaTek Dimensity con frequenza turbo fino a 3,35 GHz .

con frequenza turbo fino a . RAM da 12GB , espandibile virtualmente fino a 24GB .

, espandibile virtualmente fino a . Memoria interna da 256GB per ampio spazio di archiviazione.

per ampio spazio di archiviazione. Tripla fotocamera Sony: principale 50MP , grandangolare 8MP , mono 2MP .

, grandangolare , mono . Fotocamera frontale da 50MP con intelligenza artificiale.

con intelligenza artificiale. Tecnologia di ricarica SUPERVOOC 80W per una ricarica completa in soli 47 minuti.

per una ricarica completa in soli 47 minuti. Batteria ad alta capacità da 5600 mAh .

. Sistema operativo Android 15 con interfaccia ColorOS 15 .

con interfaccia . Certificazione IP69 per resistenza a polvere e acqua.

per resistenza a polvere e acqua. AI Night Portrait per foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione.

AI Eraser per la rimozione intelligente degli oggetti nelle foto.

per la rimozione intelligente degli oggetti nelle foto. Riconoscimento facciale e lettore di impronte digitali.

Compatibilità con 5G, Wi-Fi 6 e NFC.

e NFC. GPS con supporto BeiDou, Galileo, QZSS e Glonass .

. Design sottile e leggero: 7,24 mm di spessore e peso di 181 g.

Vantaggi

Esperienza visiva avanzata con display AMOLED ad alta risoluzione.

ad alta risoluzione. Fotocamere potenziate dall’AI per immagini sempre perfette.

Potenza e fluidità garantite per 5 anni senza cali di prestazioni.

senza cali di prestazioni. Ricarica rapida SUPERVOOC 80W per un’autonomia sempre garantita.

per un’autonomia sempre garantita. Certificazione IP69 per la massima protezione da polvere e acqua.

per la massima protezione da polvere e acqua. Connettività avanzata con supporto 5G, NFC e Wi-Fi 6 .

. Resistenza testata con oltre 320 verifiche di qualità.

Contenuto della scatola

Foto Copyrights: OPPO.it



Scatola minimalista come oramai abitudine recente che contiene al suo interno:

OPPO Reno13 5G .

. Cavo di ricarica USB Type-C .

. Perno di espulsione della SIM.

Guida rapida e manuale d’uso.

Assente il caricabatteria rapido da 80W che tuttavia è in omaggio se si acquista il dispositivo fino al 1 Aprile 2025 sul sito ufficiale Oppostore.

Design e Materiali

Uno degli aspetti immediatamente percepibili di un dispositivo è il suo design, e in questo ambito l’OPPO Reno 13 non delude. OPPO ha infatti cercato di caratterizzare sempre i suoi dispositivi della famiglia Reno con uno stile unico, riconoscibile all’instante soprattutto per l’uso degli ultimi anni della finitura OPPO Glow che crea piacevoli giochi di riflessi sulla scocca. In linea di massima non c’è un grande cambio di stile rispetto alla serie Reno 12 dello scorso anno e la differenza più grande è il trattamento della cover posteriore. Quest’anno il fil rouge del design di Reno 13 è inspirato alle ali delle farfalle. Il retro presenta infatti un trattamento che risalta questo elemento come si può vedere qui sotto.

Il design dell’OPPO Reno 13 si caratterizza per un profilo sottile ed ergonomico, studiato per offrire una presa comoda anche durante un uso prolungato. La parte anteriore è dominata da un display dai bordi ridotti, che contribuisce a un’esperienza visiva immersiva e senza distrazioni. La scelta dei materiali è ben bilanciata: si tratta di una combinazione tra superfici in vetro e dettagli in plastica di alta qualità, che pur non raggiungendo la sensazione premium dei top di gamma, garantiscono un’ottima resistenza e una piacevole sensazione al tatto.

Il retro del dispositivo presenta finiture curate e una struttura studiata per essere resistente agli urti e agli agenti esterni (certificazione IP69), pur mantenendo un look moderno. Le finiture lucide e i giochi di luce, in alcune versioni colorate, offrono un aspetto distintivo che può attrarre chi cerca un telefono non banale, capace di distinguersi nella quotidianità.

Dal punto di vista ergonomico, l’OPPO Reno 13 risulta ben studiato: le dimensioni sono quelle di un mid-range e il dispositivo assicura una presa sicura e confortevole, grazie anche alla curvatura dei bordi e alla distribuzione bilanciata del peso.

Pur utilizzando materiali che, in assoluto, non possono essere paragonati a quelli dei dispositivi di fascia alta, il telefono è bello robusto: nonostante una struttura leggera e sottile, il dispositivo offre una robustezza sorprendente, adatta ad affrontare gli imprevisti della vita quotidiana con un’ottima solidità in mano. I rivestimenti, ben studiati per ridurre le impronte digitali e le macchie, aiutano a mantenere l’aspetto estetico del telefono nel tempo. Esteticamente non differisce molto dalla variante PRO: quest’ultimo è leggermente più grande e ha un sensore e il flash di forma ovale rispetto alla forma circolare che troviamo su questo Reno 13. Qui sotto le impercettibili differenze:

Qualità Audio

L’OPPO Reno 13 è dotato di altoparlanti che offrono una resa sonora abbastanza chiara e decisa. In condizioni di ascolto normale e in ambienti non troppo rumorosi, il volume e la qualità dell’audio siano più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Il suono, seppur non eccezionale, si presta bene alla visione di video, all’ascolto di musica e alla fruizione di contenuti multimediali.

Le frequenze medie e alte risultano ben bilanciate, mentre le basse, pur non essendo particolarmente enfatizzate, sono supportate da una buona presenza che permette di apprezzare anche brani con ritmi intensi. Per quanto riguarda le chiamate l’OPPO Reno 13 offre una buona chiarezza vocale, con microfoni che riescono a isolare la voce del parlante e ridurre al minimo il rumore di fondo.

Display

L’OPPO Reno 13 è dotato di un pannello AMOLED Splash Touch con una dimensione di circa 6,59 pollici e una risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con pannello a 10bit.

La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz proprio come sui top gamma e questo valore consente una navigazione più fluida e reattiva, ideale per scorrere pagine web, passare da un’app all’altra o giocare a titoli che richiedono un’alta reattività grafica.

Il pannello AMOLED supporta anche standard HDR, migliorando il contrasto e la gamma cromatica durante la riproduzione di contenuti multimediali ad alta dinamica. A proteggere il vetro ci pensa poi il Corning Gorilla Glass7i. Presente un sensore di impronte sotto al display che oramai funzionano molto bene, rapidi e precisi, anche sui dispositivi di fascia media come questo Reno 13.

La gamma cromatica arriva a P3 100% mente la luminosità massima dichiarata è di 1200nits. Sotto il sole si comporta abbastanza bene salvo qualche riflesso, anche se non è il più luminoso della sua categoria.

Hardware

Credevo che essendo uscito sul mercato a distanza di meno di un anno da Reno 12 la differenza di prestazioni date dal chipset fosse più esigua, invece mi sono dovuto ricredere con piacere.

Il dispositivo monta il processore MediaTek Dimensity 8350, realizzato con tecnologia a 4 nm – è lo stesso che troviamo sulla variante Pro quindi a livello di performance sono pressoché identiche. La grafica è gestita dalla Mali-G615 MC6, che assicura una resa adeguata in ambito gaming e per la riproduzione multimediale.

Grazie al processo produttivo a 4 nm del Dimensity 8350, il dispositivo riesce a ottimizzare i consumi, migliorando l’efficienza energetica rispetto a chipset precedenti. Questo si traduce in un equilibrio ottimale tra prestazioni elevate e una gestione intelligente della batteria, che insieme al sistema operativo ottimizzato, permette di sfruttare al massimo le risorse hardware senza sacrificare l’autonomia. Qui sotto alcuni benchmark sintetici delle performance del dispositivo:

Al momento è disponibile la sola variante da 12GB di RAM e 256GB di storage interno. La memoria RAM è di tipo LDPRR5 e può essere aumentata virtualmente fino a +12GB. Lo spazio di archiviazione è un po’ limitato se avete intenzione di archiviarci diverse foto e video, costringendoci ad optare per storage cloud o passare alla variante Pro. In termini di prestazioni il chipset, unito a 12GB di RAM e l’ottimizzazione di Android 15 e ColorOS15 permettono di avere un dispositivo molto reattivo e non troppo energivoro. Anche a livello di gaming potremo giocare tranquillamente e con pochi compromessi anche a titoli impegnativi come Asphalt, Genshin Impact e simili. Con sessioni prolungate il dispositivo tende a scaldarsi nella parte alta ma niente di preoccupante o che generi fastidiosi effetti di throttling della CPU.

Software

La serie Reno 13 al momento è equipaggiata con la ColorOS 15, l’ultima versione della UI di OPPO che troviamo anche sui top gamma dell’azienda come Find X8 Pro. Con Android 15 e la Color OS 15 l’enfasi è posto sulla sicurezza e la personalizzazione, senza trascurare gli elementi di IA generativi integrati nella stessa.

La Color OS oramai è un’interfaccia solida con un ottimo livello di personalizzazione e ben ottimizzata. Introduce diverse funzioni di IA per la modifica e il ritocco delle immagini ( come la gomma magica ) e anche un photoboot per generare, tramite un account OPPO e crediti, delle foto modificate con l’IA.

Peccato solo per la presenza di qualche app bloatware preinstallata ( tutte disinstallabili comunque ) e del market OPPO che al primo avvio propone di installare diverse app e giochi di dubbia qualità sul nostro nuovo dispositivo che non comportano un reale vantaggio per l’utente.

IA

Il sistema opera in maniera discreta ma efficace, analizzando le interazioni quotidiane e proponendo suggerimenti che spaziano dalla personalizzazione dell’aspetto grafico del dispositivo fino all’ottimizzazione delle impostazioni di sistema. Ad esempio, ColorOS 15 è in grado di suggerire temi, layout e persino wallpaper, studiati appositamente in base alle abitudini di utilizzo, senza che l’utente debba intervenire manualmente per ottenere il massimo dalla configurazione della schermata home.

Allo stesso tempo, il sistema monitora costantemente il consumo energetico e le prestazioni, intervenendo automaticamente per regolare impostazioni come la luminosità o la gestione delle applicazioni in background, in modo da preservare la batteria e garantire un’esperienza fluida.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda l’ambito dell’editing fotografico. ColorOS 15 sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le immagini in tempo reale, regolando automaticamente parametri quali esposizione, contrasto e saturazione in base alle condizioni della scena.

Un ulteriore aspetto riguarda la generazione di contenuti digitali, dove l’intelligenza artificiale si dimostra utile anche nel contesto della comunicazione. Il sistema, infatti, è in grado di suggerire risposte automatiche per la messaggistica o di supportare la composizione di testi, rendendo le conversazioni più fluide e naturali. Queste funzionalità si integrano perfettamente con l’ecosistema del dispositivo, offrendo spunti creativi non solo per fotografie ma anche per brevi video e altre forme di contenuto multimediale.

L’integrazione di questi strumenti di intelligenza artificiale generativa rappresenti uno dei punti di forza di ColorOS 15. Il sistema non solo migliora le performance e l’efficienza del dispositivo, ma offre anche una personalizzazione che rende ogni interazione unica, adattandosi in tempo reale alle abitudini e alle preferenze dell’utente. In questo modo, ColorOS 15 si posiziona come un sistema operativo all’avanguardia, capace di trasformare l’esperienza d’uso in qualcosa di veramente smart, dinamico e in continua evoluzione.

Autonomia

OPPO Reno 13 riesce a mantenere un buon livello di prestazioni anche con un uso intensivo, grazie a una gestione energetica ottimizzata dal software. Il dispositivo è dotato di una batteria di 5600 mAh (200mAh in meno della variante Pro), una capacità che permette di utilizzare il telefono per diverse ore anche in scenari di utilizzo intensivo (navigazione, streaming e gaming). Sono 200mAh in meno della variante Reno 13 Pro, ma comunque un ottimo valore visto il profilo sottile del device e l’autonomia di cui dispone.

Particolarmente interessante è la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. La ricarica completa avviene in circa 45-50 minuti: un tempo ridotto che permette di recuperare rapidamente una carica sufficiente per riprendere l’uso del dispositivo quasi immediatamente. Tempi ottimi considerando che alcuni top-gamma da oltre 1000€ non raggiungono neanche i 60W di velocità di ricarica. La batteria unita all’ottima gestione dei consumi della ColorOS 15 permettono di aver una solida autonomia per portarsi a casa una giornata piena di utilizzo. Assente anche qui come sulla variante PRO la ricarica Wireless.

Fotocamera

Il setup fotografico di questo Reno 13 è composto da un sensore principale da 50Mpx f/1.8, un grandangolare da 8Mpx f/2.2, un sensore da 2Mpx f/2.4 per ritratti ed effetti bokeh e una frontale da 50Mpx f/2.0.

Il sensore da 50 MP è il cuore del comparto fotografico. Grazie all’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e alla presenza della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), le foto diurne risultano estremamente nitide e ben dettagliate. La resa dei colori è naturale e fedele, mentre il dynamic range viene ottimizzato per gestire scenari con luci e ombre particolarmente contrastanti. Rispetto al PRO è la differenza principale: perdiamo l’ottimo sensore IMX890 e troviamo il più modesto LYT600:più economico e più piccolo, essendo da circa mezzo pollice.

Il sensore grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 ha un angolo di visione di circa 115° e permette di catturare paesaggi, scatti di gruppo e ambientazioni vaste. Questa modalità è ideale per situazioni in cui si desidera includere nell’inquadratura una porzione maggiore di scenario, mantenendo una buona qualità d’immagine.

[GALLERIA FOTOGRAFICA IN AGGIORNAMENTO]

Qui sotto due set di foto: Grandangolare, una 1X e una 2X per vedere le differenze anche tra i sensori.















Il sensore di profondità da 2 MP (apertura f/2.4) aiuta a ottenere un effetto bokeh più naturale nei ritratti, separando il soggetto dallo sfondo in modo convincente.

Buon livello di dettaglio anche nelle foto notturne dove sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza della stessa fascia di prezzo.











Per quanto riguarda i selfie e le videochiamate, l’OPPO Reno 13 integra un sensore frontale da 50 MP con apertura f/2.0 e autofocus, in grado di garantire immagini dettagliate e ben bilanciate in diverse condizioni di luce.

Conclusioni e Prezzo

La serie Reno 12 usciva sul mercato 9 mesi fa in Italia e Reno 13, nonostante il salto generazionale non sia così marcato, porta comunque con se diverse migliorie. Il telefono si presenta con un look elegante e moderno, supportato da materiali di buona qualità e una costruzione solida. Il display AMOLED Splash Touch a 10bit e con refresh a 120Hz offre colori vividi e un’ottima resa visiva, mentre la qualità audio, seppur non eccezionale, garantisce un’esperienza sonora soddisfacente per la maggior parte delle applicazioni quotidiane.

Il fattore che spesso determina il successo di un dispositivo mid-range è il rapporto qualità-prezzo. In questo senso, l’OPPO Reno 13 riesce a posizionarsi in maniera competitiva, offrendo una combinazione di prestazioni, design e funzionalità che lo rende un’ottima scelta per chi non desidera investire cifre esorbitanti per uno smartphone. Anche la batteria ci ha soddisfatto: è capiente e ha la ricarica rapida a 80W che è tra gli standard più alti sul mercato – anche nei top gamma.

Sul sito oppostore.it è infatti possibile trovare la variante con 12 GB di RAM e 256GB di storage, nelle colorazioni Luminous Blue e Plume White. Al momento viene proposto solamente in bundle a 499€ ( prezzo già in sconto di 50€ fino al 1 Aprile 2025 con il codice NEW13-50-OPPO invece di 550€ di listino) sul sito OPPOstore.it nella variante 12+256GB e nelle colorazioni Luminous Blue e Plume White con in abbinata OPPO Enco X3i e caricabatteria SUPERVOCC 80w che hanno un valore di listino di 180€. Al momento quindi non è possibile acquistarlo “liscio” senza bundle. O per precisione: è possibile acquistarlo “sfuso” ma considerando che è richiesto solamente 1€ per il caricabatteria da 80W e le enco 3Xi è praticamente da folli non approfittarne.

Con la giusta offerta Reno 13 potrebbe diventare un Best Buy visto che al momento OPPO sembra non volercelo lasciare senza il suo bundle e 500€ non sono un investimento da sottovalutare in questa fascia di prezzo nonostante la bontà complessiva del dispositivo. Se il prezzo si abbasserà nei prossimi mesi sarà sicuramente un best buy

Basato su ColorOS, il sistema operativo offre numerose opzioni di personalizzazione e una buona integrazione con l’hardware, pur presentando alcuni elementi di bloatware che, tuttavia, non compromettono l’esperienza d’uso. La presenza di alcune app preinstallate potrebbero essere ritenute superflue da parte degli utenti più attenti alla “pulizia” del sistema. Lato IA OPPO sta spingendo molto sia per l’editing foto/video, che con strumenti di assistenza come AI Summary o di generazione e modifica delle immagini.

OPPO Reno 13 rappresenta un esempio riuscito di smartphone mid-range, in cui il bilanciamento tra prestazioni, design e funzionalità risulta accuratamente studiato per rispondere alle esigenze di un’utenza moderna e dinamica.

Nonostante alcune piccole lacune – come la presenza di bloatware o la ricarica wireless – il dispositivo si conferma come una valida opzione per chi desidera un telefono elegante, affidabile e in grado di sostenere quasi due giornate intense senza compromessi significativi.

OPPO Reno 13 è in grado di offrire un’esperienza utente soddisfacente, capace di coprire un ampio spettro di utilizzi, dalla fruizione di contenuti multimediali alla gestione quotidiana delle attività. Questo equilibrio fa sì che il dispositivo si posizioni strategicamente in un mercato in continua evoluzione, dove l’innovazione e la qualità devono però andare di pari passo con l’accessibilità economica. In questo caso siamo consapevoli che 500€ non è del tutto un prezzo “da medio gamma” nonostante il bundle proposto che ammortizza il prezzo, ma siamo confidenti che nei prossimi mesi lo scorporamento del bundle e lo street price del dispositivo possa scendere fino a diventare una scelta allettante e da best-buy visto che qualità e potenza ci sono.

Se invece cercate un po’ di autonomia in più e un comparto fotografico migliore allora potete valutare l’ottimo OPPO Reno 13 Pro uscito in concomitanza di questo modello. Al momento potete acquistare Reno 13 dalla grande distribuzione come Unieuro o sul sito ufficiale Oppo Store dove, oltre al coupon da 50€ in pagina, potrete usufruire del bundle con il caricabatteria da 80W e Enco x3i a solo 1€ in più

I nostri voti

Design & Materiali 8.5 Display 7.5 Hardware 8 Software 8 Batteria 8.5 Fotocamera 7.5 Rapporto qualità prezzo 6.5 Voto finale 7.8

