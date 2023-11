OPPO Store, il negozio online di OPPO, si conferma ancora una volta come il luogo ideale per gli appassionati di tecnologia alla ricerca delle ultime novità. OPPO celebra il secondo anniversario del suo e-commerce proprietario dal 13 al 19 novembre con offerte imperdibili per i suoi clienti.

Le promo OPPO Store

Dal 13 al 16 novembre, ogni acquisto su OPPO Store darà il diritto di ottenere il doppio degli OPPO Points, consentendo l’accesso a sconti esclusivi. Inoltre, acquistando determinati dispositivi e aggiungendo solamente 2€, sarà possibile acquistare in bundle un prodotto aggiuntivo.

La serie RENO

Ad esempio, all’acquisto di OPPO Reno 10 e OPPO Reno 10 Pro, all’aggiunta di soli 2€ si acquisterà, con Reno 10, anche OPPO Enco Free 2i, gli auricolari wireless all’avanguardia che offrono un’esperienza audio immersiva e coinvolgente. Con Reno 10 Pro, invece si acquistano anche Enco X Black, gli auricolari eleganti e potenti progettati per gli amanti della musica che vogliono godere di un’esperienza audio di alta qualità.

Aggiungendo solamente 2€ all’acquisto di OPPO Find N2 Flip si potrà acquistare anche OPPO Pad Air nella versione 4+64GB e una cover a scelta dell’esclusiva collaborazione con Qeeboo. Questo straordinario bundle permette di acquistare uno smartphone pratico e funzionale ma anche premium e alla moda abbinato alla cover firmata Qeeboo, per conferire al proprio smartphone flip un aspetto ancora più distintivo. In aggiunta, anche OPPO Pad Air, il tablet perfetto non solo per la produttività ma anche per l’intrattenimento.

OPPO PAD 2

Anche acquistando il nuovissimo OPPO Pad2 sarà possibile acquistare a soli 2€ la OPPO Pencil, perfetta per trasformare il proprio OPPO Pad 2 in uno strumento creativo o semplicemente per prendere appunti in modo semplice e veloce. Grazie a questo tablet potrai dare sfogo alla tua creatività ma anche lavorare.

Per non perdere queste incredibili offerte, visitare la pagina dedicata sull’OPPO Store per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistare il proprio device OPPO preferito a prezzi speciali.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!