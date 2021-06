Il Wimbledon è ufficialmente iniziato e OPPO è tra i partner del torneo Inglese e per celebrare l’evento ha lanciato l’iniziativa ( molto carina ) chiamata “Courting the Colour” dove, grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativae di una conoscenza profonda dell’imaging,OPPOin collaborazione con Getty Images,ha “ricolorato” sette vecchie e iconiche foto in bianco e nero del Wimbledon donandogli nuova vita. Tutte le foto dell’iniziativa sono presenti sul sito dedicato.

Questa collezione fotografica e il suo obiettivo si inseriscono in continuità con la visione della recenteOPPOFind X3 Series e in particolare, del nuovoOPPOFind X3 Pro, lo smartphone più all’avanguardia dell’azienda, con un display da 1 miliardo di colori, che permette agli utenti di sperimentare e vedere il colore e tutte le sue sfumature in un modo completamente nuovo.

Gregor Almassy, CMO Overseas diOPPO ha affermato:

“Come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni,OPPOha saputo cogliere fin da subito l’essenza dello spirito sportivo e l’importanza dei tornei, dei giocatori e dei fan, duramente colpiti dalla pandemia. Con questo ritorno alle origini speriamo di dare a tutti i tifosi una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito e incoraggiarli a giocare con passione ed emozione. Quale miglior occasione per lanciare questo progetto se non Wimbledon, il cuore pulsante di questo sport.”

Le iconiche fotografie del passato prendono di nuovo vita per raccontare la storia nascosta dietro ciascunadi esse. Qui sotto potete vedere uno degli esempi di foto “ricolorata” dall’iniziativa:

Nello specifico l’iniziativa “Courting the Colour” è stata presentata durante un workshop esclusivo tenutosi a Londrae che ha visto tra i protagonistiKevin Cho, Managing Director diOPPOUK e diversi ospiti speciali. Tra questi Mick Desmond, Com-mercial & Media Director; la leggenda del tennisGreg Rusedski; la voce del tennis,Andrew Cotter; e l’icona della moda,Caroline Issa. Tutti loro hanno condiviso l’ entusiasmo per il ritorno del torneo di Wimbledon,affrontando i temi chiave e ricordando i momenti cruciali della storia del tennis, come la moda o il tema dell’inclusione sociale. Durante il workshop è stata mostrata anche la collezione fotografica, ed è stato possibile testare in prima personal’innovativa tecnologia di imaging diOPPO.

Per farlo è stato ovviamente utilizzato il top-gamma dell’azienda, OPPO Find X3 Pro che abbiamo recensito di recente e ricordiamo ha un sistema di imaging full-path a 10bit in grado di catturare 1 miliardo di colori.

Per chi se lo fosse perso, il Full Path Colour Management System, implementato per la prima volta suOPPOFind X3 Pro,è il primo sistema di gestione dell’intera gamma DCI-P3 e della profondità di colore a 10 bit, dalla cattura alla memorizzazione, fino alla visualizzazione. Inoltre,OPPOFind X3 Pro presenta anche l’innovativa funzione “Colour Vision Enhancement”, che consente di eseguire untest di percezione del colore direttamente dal display, regolando la compensazione eoffrendo un’esperienza visiva personalizzatae su misura per ogni utente.

Come funziona il processo di “colorazione” delle vecchie immagini

Ogni immagine è stata sottoposta a un lungo processo di restauro da parte degli esperti di Getty Images. La collezione “Courting the Colour”, composta da sette fotografie, ritrae momenti iconici, come iprimi atleti afroamericani a vincere Wimbledon–Althea Gibson e Arthur Ashe– dando nuova vita a un momento chiave nella storia del tennis, e dello sport in generale.

La campagna “Courting the Colour” si inserisce all’interno delle diverse attivazioni del progetto “Play with Heart” diOPPO, creato per avvicinare e per rafforzare il legame emotivo dei fan allo sport. In questa stagione, l’azienda si impegna ad aiutare tutti i tifosi e gli appassionati a vivere il tennis in un modo nuovo, sfidando i propri limitie condividendo le loro passioni attraverso l’hashtag#ShotOnOPPO, dandol’accesso esclusivo al dietro le quinte; rilasciando sfondi limited edition per gli smartphone; attraverso una sezione dedicata alle notizie su Wimbledon sul sito diOPPO, e naturalmente, attraverso la campagna “Courting the Colour”, riportando il colore alle immagini storiche.

Le immagini di Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry, famosi per aver portato sul campo di gioco stile e glamour, rendono omaggio a delle vere icone culturali, che hanno combattuto per la loro identità e le loro convinzioni–dal cambiamento della moda dentro e fuori dal campo, allo superamento di alcuni stereotipi verso le atlete femminili.

Greg Rusedski, leggenda del tennis ha commentato:

“Il ritorno del tennis va celebrato, e quale modo migliore se non esplorando i momenti iconici che hanno reso questo sport quello che è oggi. L’innovazione e l’elevata tecnologia dietro a questo progetto hanno fatto sì che queste immagini, alcune vecchie di oltre 80 anni, sembrino essere state scattate solo ieri, offrendo un punto di vista inedito e riaccendendo importanti conversazioni su tematiche chiave per il mondo dello sport”

Scopri l’iniziativa “Courting the Colour” sul sito ufficiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!