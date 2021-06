Il Mobile World Congress di Barcellona è ripartito dopo lo stop forzato dello scorso anno e in occasione della fiera Oral-B ha rinnovato il suo impegno verso l’igiene personale presentando il nuovo spazzolino Oral-B iO6 che include interessanti novità come il supporto all’AI e alla tecnologia di tracciamento 3D dei denti.

Nello specifico Oral-B ha stretto una collaborazione con Scientific American e la sua Custom Media Division (SACM) per esplorare le ultime ricerche che collegano la salute orale con la salute generale del corpo e comunicare alle persone l’impatto che le malattie parodontali croniche possono avere su malattie sistemiche più ampie.

Ricerche dimostrano che una cattiva salute orale può portare a gravi condizioni e malattie, per questo motivo è importante prestare molta attenzione ai primi segnali di allarme, come gengive gonfie o irritate.

Non tutti sanno infatti che le malattie orali colpiscono quasi 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo ed è di fronte a questo dato che Oral-B intende rendere visibile quella connessione invisibile tra salute orale e benessere di tutto il corpo, per aumentare la consapevolezza delle persone.

Benjamin Binot, Senior Vice President, Europe – Oral Care di Procter & Gamble commenta:

“La partnership di Oral-B con Scientific American consolida ulteriormente la nostra missione di educare consumatori e professionisti sulla connessione tra salute orale e salute generale del corpo. Molte persone non sono consapevoli dell’impatto che le malattie parodontali croniche possano avere su una malattia sistemica più ampia. Per questo, Oral-B si impegna a portare avanti un percorso educativo a lungo termine. Sono così orgoglioso di questa partnership che avrà un ruolo chiave per il futuro delle nostre nuove innovazioni e nell’educazione dei consumatori”

Il nuovo Oral-B iO 6 con tracciamento 3D dei denti

Oral-B iO è la serie di spazzolini elettrici più all’avanguardia dell’azienda che ha visto oltre sei anni di ricerca e sviluppo.

Quest’anno, la gamma Oral-B si amplia ulteriormente con l’arrivo del nuovo spazzolino elettrico connesso allo smartphone Oral-B iO 6.

La rivoluzionaria tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Ma la parte più interessante arriva ora, infatti grazie alle capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale.

LA SALUTE ORALE È UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA

LA custodia di Oral-B iO6

Oral-B tiene al nostro sorriso e per questo che dai suoi studi sono emersi dati molto interessanti sull’igiene orale e su come i prodotti Oral-B possano aiutare ad avere una bocca e una vita più sana. Gli utilizzatori di Oral-B iO hanno sperimentato:

gengive più sane al 100% in una sola settimana rispetto agli spazzolini manuali;

rimozione della placca 6 volte maggiore lungo il bordo gengivale rispetto agli spazzolini manuali;

è stato riscontrato che l’83% dei pazienti con gengive gonfie ha manifestato un miglioramento in otto settimane.

L’esperienza del MWC includerà anche i più recenti impegni di sostenibilità di P&G Oral Care per promuovere sane abitudini di igiene orale e trasformare la salute delle persone, riducendone l’impatto sul pianeta. Abitudini salutari per l’ambiente significano un mondo in cui tutti rispettano il pianeta e le sue risorse naturali:

chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti;

quando ci si lava i denti; riciclare gli imballaggi e i prodotti correttamente;

e i prodotti correttamente; scollegare il caricabatterie dello spazzolino quando non è in uso.

Le abitudini sane durano una vita e avere gli strumenti corretti è importante quando si vuole perseguire una buona routine di igiene orale. Oral-B è il brand all’avanguardia nel settore dell’innovazione ma anche dell’educazione, in quanto il principale obiettivo è di aiutare a proteggere la salute orale delle persone.

