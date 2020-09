Oggi 7 settembre 2020 è una giornata storica per il Brand Poco, infatti viene presentato per imminente rilascio del loro ultimo modello il Poco X3 NFC.

Pensato principalmente per i giovani videogiocatori su mobile, il Poco X3 racchiude all’interno della sua intrigante scocca componenti che solitamente troviamo su smartphone di alta fascia, ma proposti ad un prezzo estremamente competitivo.

Prestazioni e Autonomia

Grazie al nuovissimo processore 4G della serie 700 di Qualcomm -Snapdragon TM 732G il Poco X3 promette un altissimo livello di prestazioni grazie alla sua architettura basata sulla CPU Kryo TM 470 octa-core e sulla GPU Adreno 618 della serie Elite Gaming.

Anche sul lato autonomia il Poco X3 NFC offre un’ottima prospettiva grazie a una ipotetica durata massima di 48 ore grazie ad una batteria di ben 5160 mAh.

Schermo e Audio

Lo schermo inoltre è un sorprendente DotDisplay FHD+ da 6,67” con un’incredibile combinazione di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz così da ottenere una copertura a 360° del comparto visivo tra reattività al tocco e fluidità delle immagini. Inoltre attraverso il DynamicSwitch il Poco X3 permette di risparmiare energia passando, a seconda dell’utilizzo, automaticamente tra 50, 60, 90 e 120Hz.

Le prestazioni sono garantite anche dalla presenza di ben 6 GB di memoria RAM, dalla tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, per una migliore dissipazione del calore grazie al tubo di rame più ampio, e dalla versione di Game Turbo 3.0 per sincronizzare al meglio le componenti interne ai requisiti richiesti dal gioco, per ottenere il miglior rapporto visivo mantenendo un’occhio all’efficienza del dispositivo.

L’audio è gestito da una coppia di speaker che offrono un’ampiezza di vibrazione totale di 0,5 mm per offrire una immersione completa nell’azione riprodotta sullo schermo.

Fotocamere

Il comparto Fotografico è gestito da un un sistema quad-camera posteriore di prim’ordine composto da una fotocamera principale da 64MP, una ultra grandangolare da 13MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP.

La fotocamera principale è dotata di sensore Sony IMX 682 di livello flagship con

apertura ƒ/1,89 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm che riproduce immagini dettagliate e

ultra nitide.

Una Quad Camera molto interessante sul Poco X3

L’ultra grandangolare da 13MP vanta un campo visivo di 119° supportato da un’apertura ƒ/2,2 e un pixel da 1,0μm, mentre la macro da 2MP e il sensore di profondità completano la configurazione offrendo funzionalità extra e rafforzando le capacità dell’obiettivo principale.

Sulla parte anteriore, il dispositivo sfoggia un piccolo dot per una fotocamera da 20MP

con apertura ƒ/2,2 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm, ideale per scattare selfie perfetti

Prezzi e disponibilità

Il Poco X3 NFC sarà disponibile in Italia dal 10 settembre 2020 alle ore 13.00 attraverso diversi store online tra cui mi.com e Amazon.it, oppure fisicamente presso tutti i Mi Store presenti in Italia.

Due colori per Poco X3 – Cobalt Blue e Shadow Grey

Sarà disponibile in due varianti di colore, Cobalt Blue e Shadow Grey, e in due configurazioni che si differenziano solamente per la memoria interna.

Troverete il Poco X3 NFC in configurazione 6GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione a soli 229,90 € mentre per la maggiore da 6GB di RAM e 128 GB di spazio a disposizione per i dati a soli 269,90 €.

In promozione dal 10 al 30 settembre inoltre sarà possibile ottenere gli smartphone ad un’prezzo ancora più conveniente.

In Early Bird la versione da 128 GB sarà in offerta a 249,90 € mentre solo per le prime 24 ore la versione da 64 GB sarà in offerta a soli 199,90 €