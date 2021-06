Sono partiti i Prime Days di Amazon e anche OPPO partecipa a queste due giornati di offerte proponendo alcuni dei best sell a prezzi davvero interessanti.

Protagonisti i dispositivi dell’ecosistema di OPPO, dagli smartphone ai prodotti audio e wearable, per trovare l’alleato perfetto per la propria estate a prezzi incredibili. Vediamo insieme.

Smartphone

Per gli amanti della fotografia mobile, OPPO Find X3 Pro 5G, lo smartphone premium dell’azienda, con design futuristico e prestazioni all’avanguardia, è disponibile nelle colorazioni Glossy Black e Blue al prezzo di 949,90€ invece che 1.149,99€.

Per chi desidera coniugare funzionalità e prestazioni, OPPO A94 è disponibile nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue, al prezzo speciale di 299,90€ (invece di 369,99€).

Audio e Smartband

Per gli appassionati di musica, anche i più esigenti, OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless nati dalla collaborazione con Dynaudio, sono disponibili nella versione White e Black con uno sconto di oltre il 40%, al prezzo speciale di 99,90€ (invece di 179,00€).

Inoltre, per gli amanti dello sport o per chi semplicemente desidera mantenersi in forma, OPPO Band Sport, la smartband dal look più grintoso e disponibile nella colorazione Black, è in offerta a 29,90€ (invece di 49,90€).

Per tutti coloro che invece sono alla ricerca del compagno perfetto e versatile in ogni momento della giornata, OPPO Watch, nella versione da 46mm WiFi Black, è in offerta a 219,90€, invece di 299,90€.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!