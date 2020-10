Non è ancora ufficialmente arrivato Halloween ma YI anticipa l’evento proponendo un’interessantissima offerta per la YI Dome Camera, una telecamera di sorveglianza smart con risoluzione 1080P che grazie al codice sconto dedicato scende al minimo storico di Amazon: soli 33,99€!

Yi Dome Camera X 1080P a soli 33,99€

Infatti fino al 31 Ottobre ( e fino ad esaurimento scorte )potremo acquistare lainserendo all’acquisto il codice sconto

Come si può vedere dal banner qui sopra, per riscattare l’offerta basterà inserire il codice sconto HalloweenYI in fase di pagamento.

La Yi Dome Camera X 1080P offre tutto quello di cui abbiamo bisogno per tenere sotto controllo la nostra abitazione. Oltre ad avere una risoluzione 1080P ( con visione notturna ) è in grado di ruotare di 360° Pan-tilt (345° orizzontale / 115° verticale) per tenere sott’occhio ogni punto della casa.

E’ inoltre dotata di rilevamento sonoro e di movimento, questo vuol dire che si attiverà non appena un forte rumore o un movimento non previsto viene rilevato in zona.

Oltre a questo dispone anche di microfono a doppia via per parlare a distanza con il nostro interlocutore. Utile ad esempio sia per scacciare i malintenzionati sia per parlare con i nostri cari che sono distanti.



Ci è piaciuta poi molto la funzione per la privacy, infatti quando non è richiesto l’obiettivo della telecamera può “sparire” come un occhio che si chiude, rendendo di fatto impossibile per chiunque utilizzare la telecamera in quanto l’obiettivo è fisicamente oscurato.

Oltre a queste funzioni hardware, l’app YI fornisce tante features aggiuntive come la possibilità di creare time-lapse, di vedere una cronologia delle registrazioni e molto altro. Insomma, un prodotto sicuramente raccomandato che con questa promozione diventa un best-buy visto che non è mai scesa così tanto di prezzo su Amazon, neanche ai Prime Days dove il suo prezzo era di 35,99€.

Potete acquistare la Yi Dome Camera X su Amazon.it – ricordatevi di inserire il codice sconto! Fino al 31 Ottobre.

