Se state cercando uno smartphone dall’ottima autonomia allora avrete senza dubbio messo gli occhi sul nuovo wiko U30 Power di cui vi abbiamo già parlato che a partire da oggi 18 Ottobre troviamo in vendita nella versione con storage ampliato ed in particolare abbiamo la promo a 159€ nella versione da 128GB di storage e con incluse le WiBuds Pocket.

Si tratta della medesima promo che avevamo già visto a Luglio, ma questa volta è ancora più allettante visto che il prezzo in combo è di 159€ e non 199€ come avvenuto in precedenza.

Ricordiamo che il flagship di Wiko è stato definito uno dei migliori battery phone sul mercato da DXOMARK con un punteggio di 98 sul fronte autonomia. Grazie alla batteria da 6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power, garantisce fino a 4 giorni di autonomia con una sola carica. È inoltre equipaggiato di ricarica rapida da 15W tramite USB Type C e offre 128 GB ROM + 4GB di RAM – ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB.

A completare la dotazione del Power U30 da 128 GB c’è un ampio display da 6.8” in formato 20.5:9 con risoluzione HD+, reso ancora più resistente grazie al Panda glass. Il comparto fotografico annovera una tripla fotocamera con AI e le prestazioni sono ottimizzate grazie al chipset MediaTek Helio A20 G35 2.3GHz Octacore.

Lo smartphone è dotato anche di tasto Google Assistant integrato, Fingerprint e Face Unlock.

La Promo

Per un debutto in grande stile, all’interno della confezione saranno inclusi i WiBuds Pocket, gli auricolari wireless di Wiko. Il tutto a un prezzo promozionato di lancio di 159,99€ invece che 199,99€.

Come tutti gli ultimi prodotti lanciati dal brand del lusso democratico, Power U30 128GB arriva negli store con un packaging rinnovato, concepito all’insegna della ecosostenibilità. Gli imballaggi, infatti, sono realizzati esclusivamente in carta e cartone, 100% riciclabili, privi di componenti in plastica, colla e vernice.

Per scoprire tutti i dettagli sull’Edizione Speciale di Wiko e verificare la disponibilità del prodotto all’interno dei negozi, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito che al momento riporta solo Unieuro come store disponibile e nelle colorazioni Celeste, Blu e Nero.

Incluse le cuffie WiBuds

Insieme riceveremo le cuffiette WiBuds Pocket che sono leggerissimi (solo 4 grammi l’uno), ergonomici, con comandi intuitivi con cui è possibile fare lo skip da un brano all’altro e che garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia.

